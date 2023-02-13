https://crimea.ria.ru/20230213/opasnye-igry-na-vykhodnykh-v-gorakh-kryma-postradali-8-chelovek-1126947514.html

Опасные игры: на выходных в горах Крыма пострадали 8 человек

Опасные игры: на выходных в горах Крыма пострадали 8 человек - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Опасные игры: на выходных в горах Крыма пострадали 8 человек

Восемь человек получили травмы при зимних катаниях в горах Крыма на выходных, большинство людей пострадали во время заездов на тюбинге. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T13:27

2023-02-13T13:27

2023-02-13T13:36

крым

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Восемь человек получили травмы при зимних катаниях в горах Крыма на выходных, большинство людей пострадали во время заездов на тюбинге. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.Большинство травм получено при катаниях на тюбинге. Среди травм зафиксированы, в том числе, тяжелые", - сообщили в ведомстве.Происшествия на Ангарском перевалеВ субботу во время катания на тюбинге женщина получила тяжелую травму спины. Ей потребовалась помощь в эвакуации с горного склона. Сотрудники Алуштинского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов на носилках вынесли пострадавшую к автомобилю "скорой помощи".На следующий день помощь спасателей понадобилась девушке, которая во время катания на тюбинге получила черепно – мозговую травму и находилась без сознания. Сотрудники МЧС транспортировали пострадавшую к машине "скорой".Кроме того, на Ангарском перевале пострадали еще две женщины. Они тоже катались на тюбинге и упали. У одной из них диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом пальца. У второй – травма руки. Также помощь оказана 18-летней девушке, сломавшей мизинец.Происшествия на Ай-ПетриСотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда на плато Ай-Петри оказали помощь женщине и ее 9-летнему ребенку. Мама с дочкой также неудачно покатались на тюбинге. В результате происшествия женщина получила травму руки, ее дочь – сильные ушибы и сотрясение головы. Спасатели наложили шину на руку пострадавшей, после чего на снегоходах доставили их к личному автомобилю.Еще один инцидент также произошел на плато Ай-Петри. На этот раз женщина во время катания получила травму спины.В горах на территории полуострова сохраняется снежный покров. Поэтому спасатели призывают жителей и гостей Крыма во время катаний на санках, тюбингам и других зимних развлечениях соблюдать меры безопасности.Как сообщалось, в Крыму в ближайшие двое суток прогнозируются снегопады, метели и сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым снова идут морозы и снегВ Крыму из снежных заносов вызволили семь машинЗа руль в непогоду: о чем должен помнить водитель

https://crimea.ria.ru/20230203/na-angarskom-perevale-i-ay-petri-v-krymu-dezhuryat-spasateli-1126772693.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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