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Как работает Керченская паромная переправа 3 апреля
Как работает Керченская паромная переправа 3 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Как работает Керченская паромная переправа 3 апреля
Керченская переправа в понедельник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T10:07
2023-04-03T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Керченская переправа в понедельник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода в Керченском проливе 3 апреляНа данный момент погода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 957 рейсов.Введенные в прошлом году на Кубани ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе продолжают действовать. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской же стороны пускают все фуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе объявлено штормовое – как работает переправаДороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонтХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, керчь, кубань, транспорт, крым, новости крыма, общество
Как работает Керченская паромная переправа 3 апреля
Минтранс: Керченская переправа 3 апреля работает штатно и без штормовых предупреждений
10:07 03.04.2023 (обновлено: 10:08 03.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Керченская переправа в понедельник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Погода в Керченском проливе 3 апреля
На данный момент погода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 3 апреля ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без существенных осадков. Местами дымка, видимость хорошая, волна 50-100 см. Температура воздуха +14…16 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом.
Работа Керченской переправы
После запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 957 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 117 804 пассажира, 94 196 единиц автотранспорта и 11 686 железнодорожных вагонов", - проинформировали в Минтрансе.
Введенные в прошлом году на Кубани ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе продолжают действовать. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской же стороны пускают все фуры.
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