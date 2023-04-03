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Как работает Керченская паромная переправа 3 апреля

Как работает Керченская паромная переправа 3 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Как работает Керченская паромная переправа 3 апреля

Керченская переправа в понедельник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T10:07

2023-04-03T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Керченская переправа в понедельник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода в Керченском проливе 3 апреляНа данный момент погода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 957 рейсов.Введенные в прошлом году на Кубани ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе продолжают действовать. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской же стороны пускают все фуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе объявлено штормовое – как работает переправаДороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонтХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков

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