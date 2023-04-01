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Больше 20 прилетов: Курская область второй раз за день под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 01.04.2023
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Больше 20 прилетов: Курская область второй раз за день под обстрелом ВСУ
Больше 20 прилетов: Курская область второй раз за день под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Больше 20 прилетов: Курская область второй раз за день под обстрелом ВСУ
Второй раз за субботу ВСУ наносят удары по приграничным населенным пунктам Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T15:51
2023-04-01T15:51
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Второй раз за субботу ВСУ наносят удары по приграничным населенным пунктам Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Роман Старовойт.По его словам, под огнем находится село Искра Хомутовского района. Там зафиксировано более 20 прилетов.В ночь на субботу ВСУ скинули с дрона взрывное устройство на Дом культуры в селе Дроновка. Никто не пострадал. Повреждения получило само здание – там выбило окна, а также здания ФАПа и сельсовета.Неделей ранее украинские войска обстреляли село Николаево-Дарьино Курской области, под удар попали два коровника. В хозяйствах погибли несколько телят.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ с дрона атаковали село в Курской областиВСУ нанесли удар по хозяйству в Курской области – погибли животныеВСУ обстреляли село в Белгородской области: погиб сторож, разрушены дома
https://crimea.ria.ru/20230319/bolshe-10-priletov-vsu-byut-po-kurskoy-oblasti-1127644304.html
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, россия, общество
Больше 20 прилетов: Курская область второй раз за день под обстрелом ВСУ

ВСУ второй раз за день бьют по Курской области – в селе Искра больше 20 прилетов

15:51 01.04.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела. Архивное фото
Последствия обстрела. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Второй раз за субботу ВСУ наносят удары по приграничным населенным пунктам Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, под огнем находится село Искра Хомутовского района. Там зафиксировано более 20 прилетов.
"Пострадавших и разрушений нет, но из-за обстрела нарушено энергоснабжение трех приграничных населенных пунктов. Кроме Искры — села Клевень, а также деревни Богословка. Ремонтные бригады приступают к ликвидации повреждений", - написал Старовойт.
Обстрел Курской области. Архивное фото
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В ночь на субботу ВСУ скинули с дрона взрывное устройство на Дом культуры в селе Дроновка. Никто не пострадал. Повреждения получило само здание – там выбило окна, а также здания ФАПа и сельсовета.
Неделей ранее украинские войска обстреляли село Николаево-Дарьино Курской области, под удар попали два коровника. В хозяйствах погибли несколько телят.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиРоссияОбщество
 
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