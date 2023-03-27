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Когда откроется Парад тюльпанов в Никитском ботсаду - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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Когда откроется Парад тюльпанов в Никитском ботсаду
Когда откроется Парад тюльпанов в Никитском ботсаду - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Когда откроется Парад тюльпанов в Никитском ботсаду
Открытие Парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду состоится 4 апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщила заведующая лабораторией цветоводства ботсада,... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T19:39
2023-03-27T19:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Открытие Парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду состоится 4 апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщила заведующая лабораторией цветоводства ботсада, кандидат биологических наук Вера Зыкова.Один из раннецветущих сортов – Beauty of White – уже расцвел. Особенность этих цветов в разнообразии окраски и продолжительности цветения. Они могут сохранять декоративность цветков до 15-22 дней.При этом, по данным пресс-службы ботсада, среди ярких новинок этого года гости смогут увидеть сорта Sweet Paradise, Rasta Parrot, Tropical, Nyenrode, Disneyland Pari, Black Canyon, а селекционеры ботанического сада готовы показать сорта Скиф, Золото скифов, Подарок Ирине, Золотые россыпи.В этом году на параде тюльпанов будет представлено около 200 коллекционных сортов. Экспозиция, для которой было высажено 160 тысяч луковиц, будет представлять собой две огромные птицы Феникс, которые хорошо будет видно со смотровой площадки. Традиционно на Параде тюльпанов голосованием посетители выберут сорт-"генерал".На протяжении всего сезона в Никитском ботаническом саду будут представлены различные экспозиционные цветочно-декоративные культуры. Это богатые коллекции тюльпанов, сирени, ирисов, роз, лилейников, канн садовых и хризантем.Читайте также на РИА Новости Крым:Птицы Феникс из тюльпанов: что ждет гостей в Никитском ботсаду Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растения За какими фруктами будущее садов Крыма: открытия ученых
https://crimea.ria.ru/20230323/krymskuyu-stolitsu-ukrasyat-bolee-tysyachi-tsvetochnykh-kashpo-1127708898.html
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крым, туризм в крыму, никитский ботанический сад, природа, общество, новости крыма, парад тюльпанов
Когда откроется Парад тюльпанов в Никитском ботсаду

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду откроется 4 апреля

19:39 27.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПарад тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Открытие Парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду состоится 4 апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщила заведующая лабораторией цветоводства ботсада, кандидат биологических наук Вера Зыкова.
"Выставка в этом году богата новинками: 45 сортов тюльпанов представлены впервые, из них 14 раннецветущих, 19 среднецветущих и 12 поздноцветущих", - рассказала специалист.
Один из раннецветущих сортов – Beauty of White – уже расцвел. Особенность этих цветов в разнообразии окраски и продолжительности цветения. Они могут сохранять декоративность цветков до 15-22 дней.
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При этом, по данным пресс-службы ботсада, среди ярких новинок этого года гости смогут увидеть сорта Sweet Paradise, Rasta Parrot, Tropical, Nyenrode, Disneyland Pari, Black Canyon, а селекционеры ботанического сада готовы показать сорта Скиф, Золото скифов, Подарок Ирине, Золотые россыпи.
В этом году на параде тюльпанов будет представлено около 200 коллекционных сортов. Экспозиция, для которой было высажено 160 тысяч луковиц, будет представлять собой две огромные птицы Феникс, которые хорошо будет видно со смотровой площадки. Традиционно на Параде тюльпанов голосованием посетители выберут сорт-"генерал".
На протяжении всего сезона в Никитском ботаническом саду будут представлены различные экспозиционные цветочно-декоративные культуры. Это богатые коллекции тюльпанов, сирени, ирисов, роз, лилейников, канн садовых и хризантем.
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