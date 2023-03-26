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ВОЗ заявила о распространении холеры: как уберечься - РИА Новости Крым, 26.03.2023
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https://crimea.ria.ru/20230326/voz-zayavila-o-rasprostranenii-kholery-kak-uberechsya-1127770319.html
ВОЗ заявила о распространении холеры: как уберечься
ВОЗ заявила о распространении холеры: как уберечься - РИА Новости Крым, 26.03.2023
ВОЗ заявила о распространении холеры: как уберечься
Всемирная организация здравоохранения заявила об очень высоком риске распространения холеры в мире, вспышки были зафиксированы уже в 24 странах мира. По оценкам РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T08:58
2023-03-26T08:58
воз
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
в мире
здоровье
холера
борис синицын
мнения
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения заявила об очень высоком риске распространения холеры в мире, вспышки были зафиксированы уже в 24 странах мира. По оценкам экспертов, рискам заболеть подвергается более одного миллиарда человек.Как распознать, а главное, уберечься от опасной заразы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ Борис Синицын.Кандидат медицинских наук перечислил основные признаки заболевания: сильная рвота, диарея, понижение температуры и давления в результате обезвоживания организма. При этом многие пациенты становятся носителями вируса и источниками инфекции, не имея никаких симптомов.Чтобы уберечь себя от болезни, надо соблюдать простые правила гигиены: мыть руки с мылом, пить кипяченую воду и купаться только в отведенных для этого местах. По словам эксперта, случаев распространения холеры через морскую воду не зафиксирована. Опасной может быть только пресная вода. При этом если использовать зараженную воду для полива растений, холерный вибрион погибнет в почве, так что для здоровья человека это не опасно. Серьезная вспышка холеры, вспоминает доцент Синицын, была на полуострове в 1994 году."Она была вызвана не совсем понятными причинами, там были всякие гипотезы, и об искусственном возникновении в том числе, но по крайней мере даже теми возможностями, которые были тогда, удалось ее остановить. Четко было отслежено, что источником вполне могла стать плохо работающая канализационная система", - рассказал он.Средства на ремонт канализации тогда, по словам Синицына, выделила Российская Федерация.Ранее и.о. ведущего научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии ФИЦ Института биологии южных морей Ольга Соловьева сообщила, что качественные показатели днепровской воды из Северо-Крымского канала позволяют применять ее как в сельском хозяйстве, так и для питьевых нужд. При этом она отметила необходимость мониторинга состояния воды в СКК. Это обусловлено тем, что данная система является динамической и может меняться. В частности, "ситуация на территории водосборного бассейна в настоящий момент нестабильная".Тем не менее на данном этапе качество поступающей в Крым воды не вызывает беспокойства ученых.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить?Пушилин опроверг слухи о вспышке холеры в МариуполеУкраина грубо нарушала условия хранения опасных вирусов – МО РФ
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воз, вода в крыму, в мире, здоровье, холера, борис синицын, мнения, общество
ВОЗ заявила о распространении холеры: как уберечься

ВОЗ: вспышки холеры зафиксировали уже в 24 странах

08:58 26.03.2023
 
© Depositphotos.com © Depositphotos / drmadraМытье рук с мылом
Мытье рук с мылом - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Depositphotos.com © Depositphotos / drmadra
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения заявила об очень высоком риске распространения холеры в мире, вспышки были зафиксированы уже в 24 странах мира. По оценкам экспертов, рискам заболеть подвергается более одного миллиарда человек.
Как распознать, а главное, уберечься от опасной заразы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ Борис Синицын.

"Возбудитель холеры очень неприхотлив во внешней среде, он отлично выживает и размножается в открытых водоемах. Мало вероятно, чтобы холерный вибрион распространялся с помощью обычной воды из водопровода. Она в основном идет из подземных источников и фильтруется в естественных условиях. Опасность может представлять вода днепровская, в которую вирусы холеры могут попасть как естественным путем, так и искусственным, учитывая ситуацию на Украине", - считает Синицын.

Кандидат медицинских наук перечислил основные признаки заболевания: сильная рвота, диарея, понижение температуры и давления в результате обезвоживания организма. При этом многие пациенты становятся носителями вируса и источниками инфекции, не имея никаких симптомов.
Чтобы уберечь себя от болезни, надо соблюдать простые правила гигиены: мыть руки с мылом, пить кипяченую воду и купаться только в отведенных для этого местах. По словам эксперта, случаев распространения холеры через морскую воду не зафиксирована. Опасной может быть только пресная вода. При этом если использовать зараженную воду для полива растений, холерный вибрион погибнет в почве, так что для здоровья человека это не опасно.
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Серьезная вспышка холеры, вспоминает доцент Синицын, была на полуострове в 1994 году.
"Она была вызвана не совсем понятными причинами, там были всякие гипотезы, и об искусственном возникновении в том числе, но по крайней мере даже теми возможностями, которые были тогда, удалось ее остановить. Четко было отслежено, что источником вполне могла стать плохо работающая канализационная система", - рассказал он.
Средства на ремонт канализации тогда, по словам Синицына, выделила Российская Федерация.
Ранее и.о. ведущего научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии ФИЦ Института биологии южных морей Ольга Соловьева сообщила, что качественные показатели днепровской воды из Северо-Крымского канала позволяют применять ее как в сельском хозяйстве, так и для питьевых нужд.
При этом она отметила необходимость мониторинга состояния воды в СКК. Это обусловлено тем, что данная система является динамической и может меняться. В частности, "ситуация на территории водосборного бассейна в настоящий момент нестабильная".
Тем не менее на данном этапе качество поступающей в Крым воды не вызывает беспокойства ученых.
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Радио "Спутник в Крыму"ВОЗВода в КрымуВ миреЗдоровьеХолераБорис СиницынМненияОбщество
 
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