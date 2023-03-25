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Две продал и 115 спрятал: житель Волгограда попался на продаже госнаград - РИА Новости Крым, 25.03.2023
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Две продал и 115 спрятал: житель Волгограда попался на продаже госнаград
Две продал и 115 спрятал: житель Волгограда попался на продаже госнаград - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Две продал и 115 спрятал: житель Волгограда попался на продаже госнаград
Житель Волгограда задержан за незаконный сбыт государственных наград, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T15:09
2023-03-25T15:09
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
волгоград
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Житель Волгограда задержан за незаконный сбыт государственных наград, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В ходе обыска в доме злоумышленника правоохранители нашли еще 115 различных медалей, орденов и знаков. Сейчас эксперты также проводят их экспертизу.Возбуждено уголовное дело. За сбыт государственных наград волгоградцу грозит наказание от крупного штрафа до ареста на срок до трех месяцев. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.Согласно ст. 324 УК РФ приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Жил в палатке в лесу: в Ялте задержали мужчину из федерального розыскаНа юге РФ удвоилось число уголовных дел о контрабанде оружия - ТаможняСкрывавшегося от правосудия 20 лет жителя Владикавказа задержали в Крыму
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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353
60
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, волгоград, закон и право, новости
Две продал и 115 спрятал: житель Волгограда попался на продаже госнаград

МВД России: полиция пресекла сбыт государственных наград в Волгограде

15:09 25.03.2023
 
© МВД РоссииПолиция пресекла сбыт государственных наград в Волгограде
Полиция пресекла сбыт государственных наград в Волгограде
© МВД России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Житель Волгограда задержан за незаконный сбыт государственных наград, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что, используя сеть Интернет, мужчина продал две государственные награды – орден Отечественной войны II степени и медаль "За освоение целинных земель". Награды были изъяты у продавца и направлены на культурологическую экспертизу, которая подтвердила их подлинность", - рассказала она.
В ходе обыска в доме злоумышленника правоохранители нашли еще 115 различных медалей, орденов и знаков. Сейчас эксперты также проводят их экспертизу.
Возбуждено уголовное дело. За сбыт государственных наград волгоградцу грозит наказание от крупного штрафа до ареста на срок до трех месяцев. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Согласно ст. 324 УК РФ приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
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