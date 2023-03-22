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В Крыму дожди: прогноз погоды на среду
В Крыму дожди: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 22.03.2023
В Крыму дожди: прогноз погоды на среду
В ближайшие сутки влажные воздушные массы со Средиземного моря обусловят в Крыму неустойчивый характер погоды, во второй половине дня местами пройдут дожди,... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T00:01
2023-03-22T00:01
2023-03-22T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки влажные воздушные массы со Средиземного моря обусловят в Крыму неустойчивый характер погоды, во второй половине дня местами пройдут дожди, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +13...15.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ночью, утром на побережье туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +9…11.В Ялте и Алуште в ночные часы без осадков, +4...6 градусов, днем дождь, столбики термометров покажут +12…14.В Евпатории тоже дожди, ночью холоднее +3... 5, а днем потеплеет до +14.В Судаке и Феодосии без осадков, ночью +4...+5, днем +9...12 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Май в конце марта – в Крым идет 20-градусное теплоОсадков мало: что будет с урожаем зерновых в КрымуЦелая серия магнитных бурь обрушится на Землю
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погода, крымская погода, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
В Крыму дожди: прогноз погоды на среду
Прогноз погоды в Крыму на среду, 22 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки влажные воздушные массы со Средиземного моря обусловят в Крыму неустойчивый характер погоды, во второй половине дня местами пройдут дожди, сообщает региональный гидрометцентр.
"В предгорных районах и в горах вероятны туманы. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, умеренный. Температура воздуха ночью +2…7, днем +9…14, в горах +3…8 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +13...15.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ночью, утром на побережье туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +9…11.
В Ялте и Алуште в ночные часы без осадков, +4...6 градусов, днем дождь, столбики термометров покажут +12…14.
В Евпатории тоже дожди, ночью холоднее +3... 5, а днем потеплеет до +14.
В Судаке и Феодосии без осадков, ночью +4...+5, днем +9...12 градусов.
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