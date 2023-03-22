https://crimea.ria.ru/20230322/v-krymu-dozhdi-prognoz-pogody-na-sredu-1127682596.html

В Крыму дожди: прогноз погоды на среду

В Крыму дожди: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 22.03.2023

В Крыму дожди: прогноз погоды на среду

В ближайшие сутки влажные воздушные массы со Средиземного моря обусловят в Крыму неустойчивый характер погоды, во второй половине дня местами пройдут дожди,... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T00:01

2023-03-22T00:01

2023-03-22T00:01

погода

крымская погода

крымский гидрометцентр

крым

новости крыма

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126739655_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_19ebe8fc27147b2719e979a121006bc7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки влажные воздушные массы со Средиземного моря обусловят в Крыму неустойчивый характер погоды, во второй половине дня местами пройдут дожди, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +13...15.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ночью, утром на побережье туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +9…11.В Ялте и Алуште в ночные часы без осадков, +4...6 градусов, днем дождь, столбики термометров покажут +12…14.В Евпатории тоже дожди, ночью холоднее +3... 5, а днем потеплеет до +14.В Судаке и Феодосии без осадков, ночью +4...+5, днем +9...12 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Май в конце марта – в Крым идет 20-градусное теплоОсадков мало: что будет с урожаем зерновых в КрымуЦелая серия магнитных бурь обрушится на Землю

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак