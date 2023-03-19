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В Казахстане проходят досрочные выборы
В Казахстане проходят досрочные выборы - РИА Новости Крым, 19.03.2023
В Казахстане проходят досрочные выборы
В Казахстане проходят досрочные выборы. Явка на выборах депутатов в нижнюю палату парламента и в местные представительные органы к этому часу составила 30,65%... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T11:32
2023-03-19T11:32
2023-03-19T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Казахстане проходят досрочные выборы. Явка на выборах депутатов в нижнюю палату парламента и в местные представительные органы к этому часу составила 30,65%. Об этом рассказала член Центризбиркома Сабила Мустафина, пишет РИА Новости.Казахи голосуют активнееВ парламентских выборах, которые проходят в стране 19 марта, принимают участие семь официальных партий. В партийные списки претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса (нижняя палата парламента), входит 281 кандидат. Помимо этого, в стране открыты 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, свои голоса казахи смогут отдать как за представителей той или иной партии, так и за самовыдвиженцев.Для сравнения, на выборах в январе 2021 года явка избирателей за этот же период времени составляла 28,8%."Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12.00 (9.00 по мск) 19 марта 2023 года бюллетени получили 30,65% от общего количества граждан, включенных в списки", - сообщила представитель Центризбиркома в ходе брифинга.Наибольшее число избирателей, которые уже отдали свои голоса, насчитывается в Туркестанской области, это юг страны – (38,29%), наименьшую активность пока показывают жители Алма-Аты (11,25%).Назарбаев отдал свой голосБывший президент республики Нурсултан Назарбаев также проголосовал на внеочередных парламентских выборах, пишет РИА Новости.Первый президент страны пришел на избирательный участок, который оборудовали в Астана Опере.В конце зимы действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о признании утратившим силу закона о первом президенте РК и лидере нации.19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса (нижней палаты парламента республики) и назначил внеочередные выборы на 19 марта. По словам главы государства, проведение внеочередных выборов "продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме". Согласно обновленному законодательству, 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам.Читайте также на РИА Новости КрымКакие страны в ближайшее время вступят в ШОС – ЛавровЭкс-президент Казахстана Назарбаев перенес операцию на сердцеТокаев распустил парламент Казахстана и назначил досрочные выборы
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казахстан, в мире, политика, общество, новости, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Казахстане проходят досрочные выборы. Явка на выборах депутатов в нижнюю палату парламента и в местные представительные органы к этому часу составила 30,65%. Об этом рассказала член Центризбиркома Сабила Мустафина, пишет РИА Новости.
Казахи голосуют активнее
В парламентских выборах, которые проходят в стране 19 марта, принимают участие семь официальных партий. В партийные списки претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса (нижняя палата парламента), входит 281 кандидат. Помимо этого, в стране открыты 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, свои голоса казахи смогут отдать как за представителей той или иной партии, так и за самовыдвиженцев.
Для сравнения, на выборах в январе 2021 года явка избирателей за этот же период времени составляла 28,8%.
"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12.00 (9.00 по мск) 19 марта 2023 года бюллетени получили 30,65% от общего количества граждан, включенных в списки", - сообщила представитель Центризбиркома в ходе брифинга.
Наибольшее число избирателей, которые уже отдали свои голоса, насчитывается в Туркестанской области, это юг страны – (38,29%), наименьшую активность пока показывают жители Алма-Аты (11,25%).
Назарбаев отдал свой голос
Бывший президент республики Нурсултан Назарбаев также проголосовал на внеочередных парламентских выборах, пишет РИА Новости.
Первый президент страны пришел на избирательный участок, который оборудовали в Астана Опере.
В конце зимы действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о признании утратившим силу закона о первом президенте РК и лидере нации.
19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал
указ о роспуске Мажилиса (нижней палаты парламента республики) и назначил внеочередные выборы на 19 марта. По словам главы государства, проведение внеочередных выборов "продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме". Согласно обновленному законодательству, 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам.
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