https://crimea.ria.ru/20230120/eks-prezident-kazakhstana-nazarbaev-perenes-operatsiyu-na-serdtse-1126489525.html

Экс-президент Казахстана Назарбаев перенес операцию на сердце

Экс-президент Казахстана Назарбаев перенес операцию на сердце - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Экс-президент Казахстана Назарбаев перенес операцию на сердце

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, угрозы его жизни нет. Об этом сообщил в пятницу его пресс-секретарь Айдос Укибай. РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T10:16

2023-01-20T10:16

2023-01-20T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, угрозы его жизни нет. Об этом сообщил в пятницу его пресс-секретарь Айдос Укибай."Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением", - написал он в Twitter.По словам Укибая, Назарбаева оперировали в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.Нурсултан Назарбаев – президент Казахстана в 1991-2019 годах, сейчас ему 82 года.Сложил полномочия главы государства в марте 2019 года. При этом получил право пожизненного председательства в Ассамблее народов Казахстана (АНК) и Совбезе, а также сохранил за собой пост лидера партии власти "Нур Отан".В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал Касым-Жомарту Токаеву 5 января – в период массовых беспорядков в стране. Партия "Нур Отан" на внеочередном съезде 28 января избрала своим председателем Токаева, кандидатуру которого предложил экс-президент.В феврале 2022 года Токаев подписал конституционный закон, официально лишающий Назарбаева ряда должностных привилегий, в том числе председательства в Совете безопасности и АНК. При этом первый президент может выступать перед парламентом и его палатами, участвовать в заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов, входить в состав Конституционного совета Казахстана.

https://crimea.ria.ru/20221121/kakim-budet-dialog-rossii-i-kazakhstana-pri-prezidente-tokaeve--politolog-1125485408.html

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казахстан, нурсултан назарбаев, общество, здоровье, новости, в мире, политика