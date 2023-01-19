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Токаев распустил парламент Казахстана и назначил досрочные выборы - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Токаев распустил парламент Казахстана и назначил досрочные выборы
Токаев распустил парламент Казахстана и назначил досрочные выборы - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Токаев распустил парламент Казахстана и назначил досрочные выборы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса (нижней палаты парламента республики) и назначении внеочередных выборов на 19 марта... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T13:47
2023-01-19T13:47
касым-жомарт токаев
казахстан
политика
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса (нижней палаты парламента республики) и назначении внеочередных выборов на 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Маслихаты тоже распущены"Постановляю: распустить Мажилис Парламента Республики Казахстан седьмого созыва. Назначить внеочередные выборы депутатов Мажилиса на 19 марта 2023 года", - говорится в документе.Токаев также досрочно прекратил полномочия маслихатов – местных представительных органов. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией.В своем заявлении президент республики сообщил, что принял это решение после консультаций с председателями палат парламента.Токаев напомнил, что в прошлом году в своем сентябрьском послании он предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты в первой половине 2023 года.Последний этап перезагрузкиПо словам главы государства, проведение внеочередных выборов "продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме". Согласно обновленному законодательству, 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам.По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.Также согласно принятым изменениям в избирательных бюллетенях появится графа "против всех", а барьер для прохождения партий в Мажилис снижен с 7% до 5%.
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касым-жомарт токаев, казахстан, политика, выборы
Токаев распустил парламент Казахстана и назначил досрочные выборы

Президент Казахстана Токаев распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы

13:47 19.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса (нижней палаты парламента республики) и назначении внеочередных выборов на 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Маслихаты тоже распущены

"Постановляю: распустить Мажилис Парламента Республики Казахстан седьмого созыва. Назначить внеочередные выборы депутатов Мажилиса на 19 марта 2023 года", - говорится в документе.
Токаев также досрочно прекратил полномочия маслихатов – местных представительных органов. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией.
В своем заявлении президент республики сообщил, что принял это решение после консультаций с председателями палат парламента.
Токаев напомнил, что в прошлом году в своем сентябрьском послании он предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты в первой половине 2023 года.
"Таким образом, период с момента обнародования данной инициативы до дня голосования составит больше полугода. За годы независимости у кандидатов и политических партий никогда не было столько времени на подготовку к избирательной кампании", - отметил он.

Последний этап перезагрузки

По словам главы государства, проведение внеочередных выборов "продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме". Согласно обновленному законодательству, 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам.
По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.
Также согласно принятым изменениям в избирательных бюллетенях появится графа "против всех", а барьер для прохождения партий в Мажилис снижен с 7% до 5%.
"Выборы в Мажилис и маслихаты станут завершающим этапом перезагрузки государственных институтов и наполнят реальным содержанием формулу "сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство", - заключил Токаев.
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