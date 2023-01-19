https://crimea.ria.ru/20230119/tokaev-raspustil-parlament-kazakhstana-i-naznachil-dosrochnye-vybory-1126475590.html

Токаев распустил парламент Казахстана и назначил досрочные выборы

Токаев распустил парламент Казахстана и назначил досрочные выборы - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Токаев распустил парламент Казахстана и назначил досрочные выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса (нижней палаты парламента республики) и назначении внеочередных выборов на 19 марта... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T13:47

2023-01-19T13:47

2023-01-19T13:47

касым-жомарт токаев

казахстан

политика

выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса (нижней палаты парламента республики) и назначении внеочередных выборов на 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Маслихаты тоже распущены"Постановляю: распустить Мажилис Парламента Республики Казахстан седьмого созыва. Назначить внеочередные выборы депутатов Мажилиса на 19 марта 2023 года", - говорится в документе.Токаев также досрочно прекратил полномочия маслихатов – местных представительных органов. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией.В своем заявлении президент республики сообщил, что принял это решение после консультаций с председателями палат парламента.Токаев напомнил, что в прошлом году в своем сентябрьском послании он предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты в первой половине 2023 года.Последний этап перезагрузкиПо словам главы государства, проведение внеочередных выборов "продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме". Согласно обновленному законодательству, 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам.По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.Также согласно принятым изменениям в избирательных бюллетенях появится графа "против всех", а барьер для прохождения партий в Мажилис снижен с 7% до 5%.

https://crimea.ria.ru/20221121/kakim-budet-dialog-rossii-i-kazakhstana-pri-prezidente-tokaeve--politolog-1125485408.html

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касым-жомарт токаев, казахстан, политика, выборы