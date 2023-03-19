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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму будет обуславливаться влажной воздушной массой Атлантики, сообщили в Крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.03.2023

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2023-03-19T00:01

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погода

погода в крыму

крым

севастополь

симферополь

ялта

евпатория

судак

феодосия

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Погода в Крыму будет обуславливаться влажной воздушной массой Атлантики, сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.На курортах Крыма переменная облачность, осадков не прогнозируется.В Ялте и Алуште ночью +7…+9, днем +11…+13.В Судаке и Феодосии ночью +5... +7, а днем до + 12 градусов.В Евпатории в ночные часы +5…+7, днем +10…+12.Читайте также на РИА Новости Крым:Осадков мало: что будет с урожаем зерновых в КрымуКаким будет март в Крыму – прогноз синоптиковВласти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезонье

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симферополь

ялта

евпатория

судак

феодосия

алушта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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