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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму будет обуславливаться влажной воздушной массой Атлантики, сообщили в Крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T00:01
2023-03-19T00:01
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Погода в Крыму будет обуславливаться влажной воздушной массой Атлантики, сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.На курортах Крыма переменная облачность, осадков не прогнозируется.В Ялте и Алуште ночью +7…+9, днем +11…+13.В Судаке и Феодосии ночью +5... +7, а днем до + 12 градусов.В Евпатории в ночные часы +5…+7, днем +10…+12.Читайте также на РИА Новости Крым:Осадков мало: что будет с урожаем зерновых в КрымуКаким будет март в Крыму – прогноз синоптиковВласти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезонье
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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму: в воскресенье прохладно, дождь, туман
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Погода в Крыму будет обуславливаться влажной воздушной массой Атлантики, сообщили в Крымском гидрометцентре.
"В воскресенье ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, ночью и утром вероятен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, на южном побережье до +10, днем +8…+13 градусов", говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.
На курортах Крыма переменная облачность, осадков не прогнозируется.
В Ялте и Алуште ночью +7…+9, днем +11…+13.
В Судаке и Феодосии ночью +5... +7, а днем до + 12 градусов.
В Евпатории в ночные часы +5…+7, днем +10…+12.
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