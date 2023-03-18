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В Крыму местами дождь: прогноз погоды на субботу
В Крыму местами дождь: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 18.03.2023
В Крыму местами дождь: прогноз погоды на субботу
В субботу в Крыму местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T00:01
2023-03-18T00:01
2023-03-18T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +8...10.Облачная погода с прояснениями ожидается и в Севастополе. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11…13 градусов.На курортах Крыма переменная облачность, осадков не прогнозируется.В Ялте и Алуште ночью +6…8, днем +11…13.В Судаке и Феодосии ночью +6... +8, а днем до + 12 градусов.В Евпатории в ночные часы +5… 7, днем +10…14.Читайте также на РИА Новости Крым:Осадков мало: что будет с урожаем зерновых в КрымуКаким будет март в Крыму – прогноз синоптиковВласти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезонье
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крымская погода, новости крыма, крым, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, судак, евпатория, общество
В Крыму местами дождь: прогноз погоды на субботу
Прогноз погоды для Крыма на субботу, 18 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в западных, восточных и центральных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…8, днем +8…13", - сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +8...10.
Облачная погода с прояснениями ожидается и в Севастополе. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11…13 градусов.
На курортах Крыма переменная облачность, осадков не прогнозируется.
В Ялте и Алуште ночью +6…8, днем +11…13.
В Судаке и Феодосии ночью +6... +8, а днем до + 12 градусов.
В Евпатории в ночные часы +5… 7, днем +10…14.
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