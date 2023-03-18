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В Крыму местами дождь: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 18.03.2023
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В Крыму местами дождь: прогноз погоды на субботу
В Крыму местами дождь: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 18.03.2023
В Крыму местами дождь: прогноз погоды на субботу
В субботу в Крыму местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T00:01
2023-03-18T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +8...10.Облачная погода с прояснениями ожидается и в Севастополе. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11…13 градусов.На курортах Крыма переменная облачность, осадков не прогнозируется.В Ялте и Алуште ночью +6…8, днем +11…13.В Судаке и Феодосии ночью +6... +8, а днем до + 12 градусов.В Евпатории в ночные часы +5… 7, днем +10…14.Читайте также на РИА Новости Крым:Осадков мало: что будет с урожаем зерновых в КрымуКаким будет март в Крыму – прогноз синоптиковВласти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезонье
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96
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крымская погода, новости крыма, крым, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, судак, евпатория, общество
В Крыму местами дождь: прогноз погоды на субботу

Прогноз погоды для Крыма на субботу, 18 марта

00:01 18.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в западных, восточных и центральных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…8, днем +8…13", - сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +8...10.
Облачная погода с прояснениями ожидается и в Севастополе. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11…13 градусов.
На курортах Крыма переменная облачность, осадков не прогнозируется.
В Ялте и Алуште ночью +6…8, днем +11…13.
В Судаке и Феодосии ночью +6... +8, а днем до + 12 градусов.
В Евпатории в ночные часы +5… 7, днем +10…14.
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Крымская погодаНовости КрымаКрымСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаФеодосияСудакЕвпаторияОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму местами дождь: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 18 марта
22:12Туман остановил паромы через Керченский пролив
21:57136 "прилетов" в марте: глава Новой Каховки рассказал о жизни города 3:10
21:29В Симферополе 18 марта ограничат движение транспорта в центре города
21:02Безопасность, цены и Крымский мост: главное из совещания Путина по Крыму
20:52Какой будет погода в Крыму на выходных
20:39Как изменилось здравоохранение и образование в Крыму
20:27Крым и Севастополь опережают регионы России по росту доходов – Минфин
20:16Аксенов о развитии Крыма за 9 лет: инвестиции, бизнес и доходы региона
20:08Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из Крыма 1:18
19:54Суд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенатор
19:46Анкара начинает процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО
19:39В Кремле прокомментировали решение МУС об ордере на "арест" Путина
19:25Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе
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19:04Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Путина
18:53Путин поручил отрегулировать цены в Крыму и сократить разрыв в доходах
18:42Участникам СВО выдадут землю на побережье Крыма
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