https://crimea.ria.ru/20230318/v-krymu-mestami-dozhd-prognoz-pogody-na-subbotu-1127607649.html

В Крыму местами дождь: прогноз погоды на субботу

В Крыму местами дождь: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 18.03.2023

В Крыму местами дождь: прогноз погоды на субботу

В субботу в Крыму местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T00:01

2023-03-18T00:01

2023-03-18T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +8...10.Облачная погода с прояснениями ожидается и в Севастополе. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11…13 градусов.На курортах Крыма переменная облачность, осадков не прогнозируется.В Ялте и Алуште ночью +6…8, днем +11…13.В Судаке и Феодосии ночью +6... +8, а днем до + 12 градусов.В Евпатории в ночные часы +5… 7, днем +10…14.Читайте также на РИА Новости Крым:Осадков мало: что будет с урожаем зерновых в КрымуКаким будет март в Крыму – прогноз синоптиковВласти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезонье

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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