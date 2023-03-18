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До 12 лет за контрабанду оружия иностранцам - Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 18.03.2023
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До 12 лет за контрабанду оружия иностранцам - Путин подписал закон
До 12 лет за контрабанду оружия иностранцам - Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 18.03.2023
До 12 лет за контрабанду оружия иностранцам - Путин подписал закон
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы за незаконные экспорт из России или передачу иностранному... РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T14:10
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владимир путин (политик)
закон и право
россия
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы за незаконные экспорт из России или передачу иностранному лицу военных товаров или технологий, вооружения или военной техники.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Федеральным законом вносятся изменения в статью 189 УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за незаконный экспорт из РФ или передачу иностранному лицу товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ или оказание услуг. За совершение указанного деяния будет установлено наказание в виде лишения свободы от трёх до семи лет.За совершение того же деяния группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения либо в отношении создания оружия массового поражения устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. В частности, совершение данных деяний организованной группой влечёт наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымАзовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – ХуснуллинУчастникам СВО выдадут землю на побережье Крыма
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владимир путин (политик), закон и право, россия, оружие, новости
До 12 лет за контрабанду оружия иностранцам - Путин подписал закон

Путин подписал закон о лишении свободы до 12 лет за контрабанду оружия иностранцам

14:10 18.03.2023 (обновлено: 14:40 18.03.2023)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы за незаконные экспорт из России или передачу иностранному лицу военных товаров или технологий, вооружения или военной техники.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Федеральным законом вносятся изменения в статью 189 УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за незаконный экспорт из РФ или передачу иностранному лицу товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ или оказание услуг. За совершение указанного деяния будет установлено наказание в виде лишения свободы от трёх до семи лет.
За совершение того же деяния группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения либо в отношении создания оружия массового поражения устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. В частности, совершение данных деяний организованной группой влечёт наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет.
"Федеральным законом предусматривается, что к предмету преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ, будут относиться также технологии, сырье, научно-техническая информация и результаты интеллектуальной деятельности", - отмечалось в заключении конституционного комитета СФ.
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