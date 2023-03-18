https://crimea.ria.ru/20230318/do-12-let-za-kontrabandu-oruzhiya-inostrantsam---putin-podpisal-zakon-1127629285.html

До 12 лет за контрабанду оружия иностранцам - Путин подписал закон

До 12 лет за контрабанду оружия иностранцам - Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 18.03.2023

До 12 лет за контрабанду оружия иностранцам - Путин подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы за незаконные экспорт из России или передачу иностранному... РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T14:10

2023-03-18T14:10

2023-03-18T14:40

владимир путин (политик)

закон и право

россия

оружие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы за незаконные экспорт из России или передачу иностранному лицу военных товаров или технологий, вооружения или военной техники.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Федеральным законом вносятся изменения в статью 189 УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за незаконный экспорт из РФ или передачу иностранному лицу товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ или оказание услуг. За совершение указанного деяния будет установлено наказание в виде лишения свободы от трёх до семи лет.За совершение того же деяния группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения либо в отношении создания оружия массового поражения устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. В частности, совершение данных деяний организованной группой влечёт наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымАзовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – ХуснуллинУчастникам СВО выдадут землю на побережье Крыма

https://crimea.ria.ru/20230313/krymchanka-zaplatit-shtraf-za-diskreditatsiyu-rossiyskoy-armii-1127506640.html

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владимир путин (политик), закон и право, россия, оружие, новости