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В центре Симферополя временно встали троллейбусы - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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В центре Симферополя временно встали троллейбусы
В центре Симферополя временно встали троллейбусы - РИА Новости Крым, 16.03.2023
В центре Симферополя временно встали троллейбусы
Движение троллейбусов в центре Симферополя остановлено из-за отключения напряжения в сети. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал заместитель... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T12:16
2023-03-16T12:29
ситуация на дорогах крыма
симферополь
происшествия
транспорт
крымтроллейбус
общество
вячеслав мартынов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Движение троллейбусов в центре Симферополя остановлено из-за отключения напряжения в сети. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал заместитель генерального директора ГУП "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов.Троллейбусы встали в четверг днем в центре крымской столицы. Очевидцы сообщили о десятках стоящих транспортных средств на проспекте Кирова в сторону Центрального рынка.Также он проинформировал, что на площади Советской произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля. Пострадавших нет.По данным ресурса "Яндекс.пробки", сейчас по проспекту Кирова, Совнаркомовскомиу переулку и Александра Невского движение затруднено.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителейВ Севастополе считать "зайцев" в городском транспорте поможет автоматикаРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде
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симферополь, происшествия, транспорт, крымтроллейбус, общество, вячеслав мартынов
В центре Симферополя временно встали троллейбусы

Перепад напряжения в сети вызвал остановку троллейбусов в центре Симферополя

12:16 16.03.2023 (обновлено: 12:29 16.03.2023)
 
© Александр ДружиновичМастера устраняют обрыв троллейбусной линии
Мастера устраняют обрыв троллейбусной линии
© Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Движение троллейбусов в центре Симферополя остановлено из-за отключения напряжения в сети. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал заместитель генерального директора ГУП "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов.
Троллейбусы встали в четверг днем в центре крымской столицы. Очевидцы сообщили о десятках стоящих транспортных средств на проспекте Кирова в сторону Центрального рынка.
"Произошло временно отключение напряжения в сети. По состоянию на полдень аварийная ситуация устранена. Напряжение подано в сеть", - рассказал он.
Также он проинформировал, что на площади Советской произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля. Пострадавших нет.
По данным ресурса "Яндекс.пробки", сейчас по проспекту Кирова, Совнаркомовскомиу переулку и Александра Невского движение затруднено.
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Ситуация на дорогах КрымаСимферопольПроисшествияТранспортКрымтроллейбусОбществоВячеслав Мартынов
 
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