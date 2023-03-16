https://crimea.ria.ru/20230316/v-tsentre-simferopolya-vremenno-vstali-trolleybusy-1127578258.html

В центре Симферополя временно встали троллейбусы

В центре Симферополя временно встали троллейбусы - РИА Новости Крым, 16.03.2023

В центре Симферополя временно встали троллейбусы

Движение троллейбусов в центре Симферополя остановлено из-за отключения напряжения в сети. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал заместитель... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T12:16

2023-03-16T12:16

2023-03-16T12:29

ситуация на дорогах крыма

симферополь

происшествия

транспорт

крымтроллейбус

общество

вячеслав мартынов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Движение троллейбусов в центре Симферополя остановлено из-за отключения напряжения в сети. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал заместитель генерального директора ГУП "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов.Троллейбусы встали в четверг днем в центре крымской столицы. Очевидцы сообщили о десятках стоящих транспортных средств на проспекте Кирова в сторону Центрального рынка.Также он проинформировал, что на площади Советской произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля. Пострадавших нет.По данным ресурса "Яндекс.пробки", сейчас по проспекту Кирова, Совнаркомовскомиу переулку и Александра Невского движение затруднено.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителейВ Севастополе считать "зайцев" в городском транспорте поможет автоматикаРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде

симферополь

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симферополь, происшествия, транспорт, крымтроллейбус, общество, вячеслав мартынов