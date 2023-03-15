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Аксенов оценил качество уборки дорог в Крыму
Аксенов оценил качество уборки дорог в Крыму - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Аксенов оценил качество уборки дорог в Крыму
Крым получил новую технику для уборки дорог полуострова. Обновленный парк проинспектировал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T12:19
2023-03-15T12:19
2023-03-15T12:20
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Крым получил новую технику для уборки дорог полуострова. Обновленный парк проинспектировал глава республики Сергей Аксенов.Паспортизация дорог и новые машиныНовая техника передана "Крымавтодору". В частности, это автогрейдеры, самосвалы, машины для нанесения разметки, подметально-уборочные машины. Их распределят между филиалами предприятия по всему Крыму.По данным Аксенова, к этому времени в Крыму завершили паспортизацию всех объектов улично-дорожной сети. Это позволит ускорить ремонт дорог.Успехи "Крымавтодора"По словам главы региона, "Крымавтодор" должен стать главным исполнителем всех дорожных работ в республике. "Качество уборки дорог в последнее время повысилось, специалисты "Крымавтодора" справились с большим количеством задач. В будущем предприятие должно стать основным исполнителем всех дорожных работ в республике", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его данным, сейчас муниципалитеты обеспечены специалистами и современной дорожной техникой.Ранее Аксенов поручил "Крымавтодору" привести ряд республиканских дорог в идеальное состояние. Тогда же он выразил мнение, что предприятие имеет потенциал, чтобы стать в Крыму монополистом в части дорожных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:Где и когда в Крыму приведут в порядок дороги"Горбатый" мост в Симферополе снова хотят ремонтироватьСколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три года
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крым, сергей аксенов, крымавтодор, ремонт дорог, дороги крыма, транспорт, общество, новости крыма
Аксенов оценил качество уборки дорог в Крыму
Сергей Аксенов: Крым получил новую спецтехнику для уборки дорог
12:19 15.03.2023 (обновлено: 12:20 15.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Крым получил новую технику для уборки дорог полуострова. Обновленный парк проинспектировал глава республики Сергей Аксенов.
Паспортизация дорог и новые машины
Новая техника передана "Крымавтодору". В частности, это автогрейдеры, самосвалы, машины для нанесения разметки, подметально-уборочные машины. Их распределят между филиалами предприятия по всему Крыму.
По данным Аксенова, к этому времени в Крыму завершили паспортизацию всех объектов улично-дорожной сети. Это позволит ускорить ремонт дорог.
Успехи "Крымавтодора"
По словам главы региона, "Крымавтодор" должен стать главным исполнителем всех дорожных работ в республике.
"Качество уборки дорог в последнее время повысилось, специалисты "Крымавтодора" справились с большим количеством задач. В будущем предприятие должно стать основным исполнителем всех дорожных работ в республике", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его данным, сейчас муниципалитеты обеспечены специалистами и современной дорожной техникой.
Ранее Аксенов поручил "Крымавтодору" привести ряд республиканских дорог в идеальное состояние
. Тогда же он выразил мнение, что предприятие имеет потенциал, чтобы стать в Крыму монополистом в части дорожных работ.
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