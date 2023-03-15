https://crimea.ria.ru/20230315/aksenov-otsenil-kachestvo-uborki-dorog-v-krymu-1127552459.html

Аксенов оценил качество уборки дорог в Крыму

Аксенов оценил качество уборки дорог в Крыму - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Аксенов оценил качество уборки дорог в Крыму

Крым получил новую технику для уборки дорог полуострова. Обновленный парк проинспектировал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T12:19

2023-03-15T12:19

2023-03-15T12:20

крым

сергей аксенов

крымавтодор

ремонт дорог

дороги крыма

транспорт

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127552336_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_db65e488c04739a535b653f4f751aedf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Крым получил новую технику для уборки дорог полуострова. Обновленный парк проинспектировал глава республики Сергей Аксенов.Паспортизация дорог и новые машиныНовая техника передана "Крымавтодору". В частности, это автогрейдеры, самосвалы, машины для нанесения разметки, подметально-уборочные машины. Их распределят между филиалами предприятия по всему Крыму.По данным Аксенова, к этому времени в Крыму завершили паспортизацию всех объектов улично-дорожной сети. Это позволит ускорить ремонт дорог.Успехи "Крымавтодора"По словам главы региона, "Крымавтодор" должен стать главным исполнителем всех дорожных работ в республике. "Качество уборки дорог в последнее время повысилось, специалисты "Крымавтодора" справились с большим количеством задач. В будущем предприятие должно стать основным исполнителем всех дорожных работ в республике", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его данным, сейчас муниципалитеты обеспечены специалистами и современной дорожной техникой.Ранее Аксенов поручил "Крымавтодору" привести ряд республиканских дорог в идеальное состояние. Тогда же он выразил мнение, что предприятие имеет потенциал, чтобы стать в Крыму монополистом в части дорожных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:Где и когда в Крыму приведут в порядок дороги"Горбатый" мост в Симферополе снова хотят ремонтироватьСколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три года

https://crimea.ria.ru/20230314/durakov-ostavili-ukraine-v-krymu-poshutili-o-dvukh-bedakh-rossii-1127536712.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, крымавтодор, ремонт дорог, дороги крыма, транспорт, общество, новости крыма