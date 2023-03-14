https://crimea.ria.ru/20230314/v-tsentre-melitopolya-vzorvan-avtomobil-1127540366.html

В центре Мелитополя взорван автомобиль

В центре Мелитополя взорван автомобиль - РИА Новости Крым, 14.03.2023

В центре Мелитополя взорван автомобиль

Во дворе дома на улице Кирова взорван автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Мелитополя. РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T18:57

2023-03-14T18:57

2023-03-14T19:27

мелитополь

происшествия

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Во дворе дома на улице Кирова взорван автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Мелитополя.Как сообщают РИА Новости, сила взрыва в Мелитополе составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте. Пострадал один человек, он госпитализирован, сообщают власти города.Ранее, 6 декабря на замглавы Мелитополя Николая Волыка возле подъезда его дома было совершено покушение. Сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое было наполнено поражающими элементами. Сообщалось, что мощность взрывного устройства составила около 2,5 килограммов в тротиловом эквиваленте.Еще один взрыв прогремел в центре Мелитополя 23 декабря: возле парка Горького был подорван автомобиль. Два человека были доставлены в больницу с осколочными ранениями средней степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:На замглавы Мелитополя совершено покушениеВ Запорожской области предостерегли Украину от наступления на МелитопольВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненые

мелитополь

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, происшествия, украина, всу (вооруженные силы украины)