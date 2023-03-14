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Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T10:17
2023-03-14T10:17
2023-03-14T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 130 пациентов.COVID-статистика по КрымуНа территории Республики Крым зафиксировано 59 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 220 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5424.COVID-статистика по СевастополюВ городе выявлено 40 новых случаев заболевания ковидом, умер один человек в возрасте 76 лет.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 033 человека, выздоровели 97 100.Роспотребнадзор оценил эпидситуацию на полуостровеЗаболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента.По данным межрегионального управления Роспотребнадзора, за истекшую семидневку в республике выявлено 407 случаев, в Севастополе – 326. При этом заболеваемость в городе-герое на 12,3 процента ниже, чем на предыдущей неделе.Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и СевастополюСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыВ Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, крым, севастополь, новости крыма
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 99 случаев COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 130 пациентов.
COVID-статистика по Крыму
На территории Республики Крым зафиксировано 59 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 220 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 14 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 180 человек. Выздоровели за день 42 человека, за весь период – 205 685", - рассказали в республиканском минздраве.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5424.
COVID-статистика по Севастополю
В городе выявлено 40 новых случаев заболевания ковидом, умер один человек в возрасте 76 лет.
"В ковидные стационары госпитализирован один человек, выписаны шесть. На данный момент в больницах находятся 78 пациентов, из них 70 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 033 человека, выздоровели 97 100.
Роспотребнадзор оценил эпидситуацию на полуострове
Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось
на 2,5 процента.
По данным межрегионального управления Роспотребнадзора, за истекшую семидневку в республике выявлено 407 случаев, в Севастополе – 326. При этом заболеваемость в городе-герое на 12,3 процента ниже, чем на предыдущей неделе.
Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.
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