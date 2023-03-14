https://crimea.ria.ru/20230314/operativnaya-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1127518999.html

Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T10:17

2023-03-14T10:17

2023-03-14T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 130 пациентов.COVID-статистика по КрымуНа территории Республики Крым зафиксировано 59 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 220 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5424.COVID-статистика по СевастополюВ городе выявлено 40 новых случаев заболевания ковидом, умер один человек в возрасте 76 лет.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 033 человека, выздоровели 97 100.Роспотребнадзор оценил эпидситуацию на полуостровеЗаболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента.По данным межрегионального управления Роспотребнадзора, за истекшую семидневку в республике выявлено 407 случаев, в Севастополе – 326. При этом заболеваемость в городе-герое на 12,3 процента ниже, чем на предыдущей неделе.Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и СевастополюСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыВ Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппом

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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