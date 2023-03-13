Суд оставил в силе приговор бывшему вице-премьеру Крыма Нахлупину
Ростовский суд отказал в удовлетворении апелляции экс-вице-премьеру Крыма Нахлупину
19:38 13.03.2023 (обновлено: 19:44 13.03.2023)
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБывший вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин (слева) перед рассмотрением ходатайства следствия об его аресте в Басманном суде Москвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Ростовский суд отказал в удовлетворении апелляции экс-вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину, приговор в отношении бывшего крымского чиновника, ранее признанного виновным в получении особо крупных взяток, оставлен без изменения, сообщили в понедельник в пресс-службе Ростовского областного суда.
"Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда приговор суда первой инстанции оставила без изменения, доводы апелляционного представления и апелляционных жалоб – без удовлетворения", – говорится в сообщении.
Расследование дела в отношении бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток на 16 миллионов рублей, было завершено в конце 2020 года. По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Нахлупин, получая деньги через неофициальных помощников Дукорского и Сливку, способствовал победам определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ.
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Задержали Нахлупина в октябре 2018 года, он был арестован по подозрению во взяточничестве. Басманный суд Москвы тогда же санкционировал арест и его предполагаемых подельников — бывшего и. о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливки.
В октябре 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского. Им назначили восемь лет колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере однократной суммы взятки в размере более 16 млн рублей каждому. Сливка пошел на сделку со следствием, его уголовное дело выделили в отдельное производство, в ноябре 2020 года он был признан виновным и осужден на 6,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение пяти лет.
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