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Суд оставил в силе приговор бывшему вице-премьеру Крыма Нахлупину - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Суд оставил в силе приговор бывшему вице-премьеру Крыма Нахлупину
Суд оставил в силе приговор бывшему вице-премьеру Крыма Нахлупину - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Суд оставил в силе приговор бывшему вице-премьеру Крыма Нахлупину
Ростовский суд отказал в удовлетворении апелляции экс-вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину, приговор в отношении бывшего крымского чиновника, ранее признанного РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T19:38
2023-03-13T19:44
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ростовский областной суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Ростовский суд отказал в удовлетворении апелляции экс-вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину, приговор в отношении бывшего крымского чиновника, ранее признанного виновным в получении особо крупных взяток, оставлен без изменения, сообщили в понедельник в пресс-службе Ростовского областного суда. Расследование дела в отношении бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток на 16 миллионов рублей, было завершено в конце 2020 года. По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Нахлупин, получая деньги через неофициальных помощников Дукорского и Сливку, способствовал победам определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ. Задержали Нахлупина в октябре 2018 года, он был арестован по подозрению во взяточничестве. Басманный суд Москвы тогда же санкционировал арест и его предполагаемых подельников — бывшего и. о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливки.В октябре 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского. Им назначили восемь лет колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере однократной суммы взятки в размере более 16 млн рублей каждому. Сливка пошел на сделку со следствием, его уголовное дело выделили в отдельное производство, в ноябре 2020 года он был признан виновным и осужден на 6,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение пяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело Нахлупина: подробности от СК о резонансном преступленииЧиновников в Крыму по осени меняютКак воровались миллионы: самые громкие взятки Крыма
https://crimea.ria.ru/20221025/eks-vitse-premer-kryma-nakhlupin-prigovoren-k-8-godam-podana-apellyatsiya-1125085637.html
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россия, закон и право, общество, новости, крым, ростов-на-дону, ростовский областной суд, виталий нахлупин
Суд оставил в силе приговор бывшему вице-премьеру Крыма Нахлупину

Ростовский суд отказал в удовлетворении апелляции экс-вице-премьеру Крыма Нахлупину

19:38 13.03.2023 (обновлено: 19:44 13.03.2023)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБывший вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин (слева) перед рассмотрением ходатайства следствия об его аресте в Басманном суде Москвы
Бывший вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин (слева) перед рассмотрением ходатайства следствия об его аресте в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Ростовский суд отказал в удовлетворении апелляции экс-вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину, приговор в отношении бывшего крымского чиновника, ранее признанного виновным в получении особо крупных взяток, оставлен без изменения, сообщили в понедельник в пресс-службе Ростовского областного суда.
"Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда приговор суда первой инстанции оставила без изменения, доводы апелляционного представления и апелляционных жалоб – без удовлетворения", – говорится в сообщении.
Расследование дела в отношении бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток на 16 миллионов рублей, было завершено в конце 2020 года. По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Нахлупин, получая деньги через неофициальных помощников Дукорского и Сливку, способствовал победам определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ.
Бывший заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об его аресте. 18 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Задержали Нахлупина в октябре 2018 года, он был арестован по подозрению во взяточничестве. Басманный суд Москвы тогда же санкционировал арест и его предполагаемых подельников — бывшего и. о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливки.
В октябре 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского. Им назначили восемь лет колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере однократной суммы взятки в размере более 16 млн рублей каждому. Сливка пошел на сделку со следствием, его уголовное дело выделили в отдельное производство, в ноябре 2020 года он был признан виновным и осужден на 6,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение пяти лет.
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