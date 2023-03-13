https://crimea.ria.ru/20230313/sud-ostavil-v-sile-prigovor-byvshemu-vitse-premeru-kryma-nakhlupinu-1127513943.html

Суд оставил в силе приговор бывшему вице-премьеру Крыма Нахлупину

Суд оставил в силе приговор бывшему вице-премьеру Крыма Нахлупину - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Суд оставил в силе приговор бывшему вице-премьеру Крыма Нахлупину

Ростовский суд отказал в удовлетворении апелляции экс-вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину, приговор в отношении бывшего крымского чиновника, ранее признанного РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T19:38

2023-03-13T19:38

2023-03-13T19:44

россия

закон и право

общество

новости

крым

ростов-на-дону

ростовский областной суд

виталий нахлупин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111541/60/1115416017_0:0:2486:1398_1920x0_80_0_0_146ab4191b0a886c3aad78f1477c110f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Ростовский суд отказал в удовлетворении апелляции экс-вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину, приговор в отношении бывшего крымского чиновника, ранее признанного виновным в получении особо крупных взяток, оставлен без изменения, сообщили в понедельник в пресс-службе Ростовского областного суда. Расследование дела в отношении бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток на 16 миллионов рублей, было завершено в конце 2020 года. По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Нахлупин, получая деньги через неофициальных помощников Дукорского и Сливку, способствовал победам определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ. Задержали Нахлупина в октябре 2018 года, он был арестован по подозрению во взяточничестве. Басманный суд Москвы тогда же санкционировал арест и его предполагаемых подельников — бывшего и. о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливки.В октябре 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского. Им назначили восемь лет колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере однократной суммы взятки в размере более 16 млн рублей каждому. Сливка пошел на сделку со следствием, его уголовное дело выделили в отдельное производство, в ноябре 2020 года он был признан виновным и осужден на 6,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение пяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело Нахлупина: подробности от СК о резонансном преступленииЧиновников в Крыму по осени меняютКак воровались миллионы: самые громкие взятки Крыма

https://crimea.ria.ru/20221025/eks-vitse-premer-kryma-nakhlupin-prigovoren-k-8-godam-podana-apellyatsiya-1125085637.html

россия

крым

ростов-на-дону

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, закон и право, общество, новости, крым, ростов-на-дону, ростовский областной суд, виталий нахлупин