https://crimea.ria.ru/20230312/v-krym-idet-19-gradusnoe-teplo---fobos-1127458471.html

В Крым идет 19-градусное тепло - ФОБОС

В Крым идет 19-градусное тепло - ФОБОС - РИА Новости Крым, 12.03.2023

В Крым идет 19-градусное тепло - ФОБОС

В Крыму в начале следующей недели выглянет солнце и потеплеет до +19 градусов, однако к выходным полуостров накроет черноморская депрессия и погода испортится... РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T18:18

2023-03-12T18:18

2023-03-12T18:18

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в начале следующей недели выглянет солнце и потеплеет до +19 градусов, однако к выходным полуостров накроет черноморская депрессия и погода испортится. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Так, в понедельник в ночные часы на полуострове еще прогнозируются околонулевые показатели – столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов. В дневные часы +5…10. Во вторник в темное время суток до +4 градусов, днем уже до +9…14.Однако к выходным Крым накроет черноморская депрессия, и погода начнет портиться. Начиная с пятницы станет больше дождевых облаков и меньше солнечного тепла, в ночные часы будет не теплее +2…7 градусов, днем +8…13.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20230228/kakim-budet-mart-v-krymu--prognoz-sinoptikov-1127268672.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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