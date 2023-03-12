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В Крым идет 19-градусное тепло - ФОБОС - РИА Новости Крым, 12.03.2023
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В Крым идет 19-градусное тепло - ФОБОС
В Крым идет 19-градусное тепло - ФОБОС - РИА Новости Крым, 12.03.2023
В Крым идет 19-градусное тепло - ФОБОС
В Крыму в начале следующей недели выглянет солнце и потеплеет до +19 градусов, однако к выходным полуостров накроет черноморская депрессия и погода испортится... РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T18:18
2023-03-12T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в начале следующей недели выглянет солнце и потеплеет до +19 градусов, однако к выходным полуостров накроет черноморская депрессия и погода испортится. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Так, в понедельник в ночные часы на полуострове еще прогнозируются околонулевые показатели – столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов. В дневные часы +5…10. Во вторник в темное время суток до +4 градусов, днем уже до +9…14.Однако к выходным Крым накроет черноморская депрессия, и погода начнет портиться. Начиная с пятницы станет больше дождевых облаков и меньше солнечного тепла, в ночные часы будет не теплее +2…7 градусов, днем +8…13.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
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В Крым идет 19-градусное тепло - ФОБОС

ФОБОС: в Крыму на неделе потеплеет до +19 градусов

18:18 12.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТропа Голицина Новый Свет
Тропа Голицина Новый Свет - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в начале следующей недели выглянет солнце и потеплеет до +19 градусов, однако к выходным полуостров накроет черноморская депрессия и погода испортится. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"На следующей неделе на фоне антициклона распогодится. С понедельника и до четверга включительно будут простые метеоусловия: минимум облачности, много солнца, никаких осадков. А в пятницу наметится ухудшение погоды", - рассказал он.
Так, в понедельник в ночные часы на полуострове еще прогнозируются околонулевые показатели – столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов. В дневные часы +5…10. Во вторник в темное время суток до +4 градусов, днем уже до +9…14.
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"Температура продолжит расти и в среду. Ночью до пяти градусов тепла, в дневные часы +12…17. И к четвергу выйдем на показатели +3...8 в ночные часы и +14…19 градусов в светлое время суток. Это на восемь градусов выше, чем должно быть по многолетним значениям марта", - рассказал Тишковец.
Однако к выходным Крым накроет черноморская депрессия, и погода начнет портиться. Начиная с пятницы станет больше дождевых облаков и меньше солнечного тепла, в ночные часы будет не теплее +2…7 градусов, днем +8…13.
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