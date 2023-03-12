Рейтинг@Mail.ru
Хроника Крымской весны: 12 марта - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230312/khronika-krymskoy-vesny-12-marta-1127480345.html
Хроника Крымской весны: 12 марта
Хроника Крымской весны: 12 марта - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Хроника Крымской весны: 12 марта
РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T08:02
2023-03-12T08:02
гу мчс рф по республике крым
крымская весна
крымская весна: девять лет вместе
история
общество
севастополь
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0b/1127480546_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_733faa7cdc3bcada5f6ef71ccee1dbf1.jpg
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 12 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням &gt;&gt;&gt;- Ночью произошел пожар на военном аэродроме "Бельбек".- Украина объявила, что не будет вводить войска в Крым.- ОБСЕ объявил, что наблюдателей от этой международной организации не будет на крымском референдуме.- Минюст Украины заблокировал базы данных органов ЗАГС.- В Севастополе заблокировали корабли ВМСУ сетками, буксирами и тросами. Теперь они лишены возможности вырваться из бухт.- В поселке Новоозерный на озере Донузлав российские военные пытаются взять под контроль военно-морскую базу ВСУ.- Из-за референдума крымские и севастопольские школьники уйдут на весенние каникулы на неделю раньше.- Флаги Украины сняты со всех общественных и правительственных зданий Керчи.- Крымчанам объявлено, что апрельские пенсии будут выплачены в рублях. Примерно два месяца пенсионеры будут самыми крупными "рублевладельцами": необходимая денежная масса в Крыму будет накапливаться постепенно.- В Севастополе начался суд над 35-летним жителям Ивано-Франковска, который 9 марта принялся стрелять из боевого оружия в представителей самообороны, намеревавшихся проверить его документы. Выяснилось, что это — активист Евромайдана, прибывший в Севастополь для организации провокаций и беспорядков.- Озвучена информация о том, что нардеп ВР Украины от Крыма Андрей Сенченко подготовил списки людей, которые должны попасть под процедуру люстрации.- В Севастополе на один из избирательных участков проникли неизвестные, которые попытались добраться до списков избирателей и уничтожить их. Их намерениям помешали представители самообороны Севастополя.- Временно ограничен въезд в Крым и Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"Крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году – АксеновПозывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишки
https://crimea.ria.ru/20230227/devyat-let-tomu-berkut-i-konsolidatsiya-pomogli-izbezhat-boyni-v-krymu-1127208900.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0b/1127480546_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_ad342686a093163684ba8038397b6019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, история, общество, севастополь, политика
Хроника Крымской весны: 12 марта

Крымская весна девять лет назад: пожар на военном аэродроме и ограничение въезда в Крым

08:02 12.03.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМестный житель наблюдает в бинколь за военным блокпостом на въезде в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем
Местный житель наблюдает в бинколь за военным блокпостом на въезде в аэропорт Бельбек рядом с Севастополем - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
Наталья Дремова
Все материалы
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 12 марта 2014 года.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>>
- Ночью произошел пожар на военном аэродроме "Бельбек".
- Украина объявила, что не будет вводить войска в Крым.
- ОБСЕ объявил, что наблюдателей от этой международной организации не будет на крымском референдуме.
- Минюст Украины заблокировал базы данных органов ЗАГС.
- В Севастополе заблокировали корабли ВМСУ сетками, буксирами и тросами. Теперь они лишены возможности вырваться из бухт.
- В поселке Новоозерный на озере Донузлав российские военные пытаются взять под контроль военно-морскую базу ВСУ.
- Из-за референдума крымские и севастопольские школьники уйдут на весенние каникулы на неделю раньше.
- Флаги Украины сняты со всех общественных и правительственных зданий Керчи.
Ситуация в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
27 февраля, 07:58Эксклюзивы РИА Новости Крым
Девять лет тому: "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в Крыму
- Крымчанам объявлено, что апрельские пенсии будут выплачены в рублях. Примерно два месяца пенсионеры будут самыми крупными "рублевладельцами": необходимая денежная масса в Крыму будет накапливаться постепенно.
- В Севастополе начался суд над 35-летним жителям Ивано-Франковска, который 9 марта принялся стрелять из боевого оружия в представителей самообороны, намеревавшихся проверить его документы. Выяснилось, что это — активист Евромайдана, прибывший в Севастополь для организации провокаций и беспорядков.
- Озвучена информация о том, что нардеп ВР Украины от Крыма Андрей Сенченко подготовил списки людей, которые должны попасть под процедуру люстрации.
- В Севастополе на один из избирательных участков проникли неизвестные, которые попытались добраться до списков избирателей и уничтожить их. Их намерениям помешали представители самообороны Севастополя.
- Временно ограничен въезд в Крым и Севастополь.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
Крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году – Аксенов
Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишки
ГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымская веснаКрымская весна: девять лет вместеИсторияОбществоСевастопольПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:58Саблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида"
08:25Как россияне будут отдыхать на майские праздники
08:02Хроника Крымской весны: 12 марта
00:01Местами сильные дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 12 марта
22:43Ватикан об урегулировании кризиса на Украине: идет непубличная работа
21:55Патриарх Кирилл призвал Папу и генсека ООН сберечь Киево-Печерскую Лавру
20:45Главные новости и заявления дня: 11 марта
20:15Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ
19:43Собственность украинских олигархов в Крыму пригодится для соцвыплат – ОП
19:25Удар возмездия и фортификация в Крыму: топ новостей недели
19:01Военный эксперт ответил на слова генерала ВСУ об "удержании Артемовска"
18:42Целая серия магнитных бурь обрушится на Землю
18:25Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт
18:02У Киева не получится сделать Украину трупом – Медведчук
17:46Полтысячи человек в сутки: ВСУ теряют силы под натиском российской армии
17:18"Идейные наследники нацистов": Медведчук - об ультиматуме Киева УПЦ
16:13Сальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра
15:18"Психологическая диверсия": эксперт о России-"Московии" в стратегии Киева
14:37Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления 3:08
Лента новостейМолния