https://crimea.ria.ru/20230312/khronika-krymskoy-vesny-12-marta-1127480345.html

Хроника Крымской весны: 12 марта

Хроника Крымской весны: 12 марта - РИА Новости Крым, 12.03.2023

Хроника Крымской весны: 12 марта

РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T08:02

2023-03-12T08:02

2023-03-12T08:02

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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 12 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>>- Ночью произошел пожар на военном аэродроме "Бельбек".- Украина объявила, что не будет вводить войска в Крым.- ОБСЕ объявил, что наблюдателей от этой международной организации не будет на крымском референдуме.- Минюст Украины заблокировал базы данных органов ЗАГС.- В Севастополе заблокировали корабли ВМСУ сетками, буксирами и тросами. Теперь они лишены возможности вырваться из бухт.- В поселке Новоозерный на озере Донузлав российские военные пытаются взять под контроль военно-морскую базу ВСУ.- Из-за референдума крымские и севастопольские школьники уйдут на весенние каникулы на неделю раньше.- Флаги Украины сняты со всех общественных и правительственных зданий Керчи.- Крымчанам объявлено, что апрельские пенсии будут выплачены в рублях. Примерно два месяца пенсионеры будут самыми крупными "рублевладельцами": необходимая денежная масса в Крыму будет накапливаться постепенно.- В Севастополе начался суд над 35-летним жителям Ивано-Франковска, который 9 марта принялся стрелять из боевого оружия в представителей самообороны, намеревавшихся проверить его документы. Выяснилось, что это — активист Евромайдана, прибывший в Севастополь для организации провокаций и беспорядков.- Озвучена информация о том, что нардеп ВР Украины от Крыма Андрей Сенченко подготовил списки людей, которые должны попасть под процедуру люстрации.- В Севастополе на один из избирательных участков проникли неизвестные, которые попытались добраться до списков избирателей и уничтожить их. Их намерениям помешали представители самообороны Севастополя.- Временно ограничен въезд в Крым и Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"Крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году – АксеновПозывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишки

https://crimea.ria.ru/20230227/devyat-let-tomu-berkut-i-konsolidatsiya-pomogli-izbezhat-boyni-v-krymu-1127208900.html

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2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

гу мчс рф по республике крым, крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, история, общество, севастополь, политика