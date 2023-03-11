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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: еще более ста заболевших

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: еще более ста заболевших - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: еще более ста заболевших

В Крыму и Севастополе за сутки выявили еще 101 случай заражения коронавирусом, двое пациентов с диагнозом COVID-19 скончались. РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T11:39

2023-03-11T11:39

2023-03-11T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили еще 101 случай заражения коронавирусом, двое пациентов с диагнозом COVID-19 скончались.Сводка по КрымуПо сообщению минздрава республики, в Крыму за минувшие сутки выявлено 54 новых случая заражения COVID-19, госпитализировано девять человек, один скончался.Всего за время пандемии в Крыму умерли 5 424 заболевших. Всего диагноз подтвержден у 213 040 человек, выздоровели 205 535, из них 50 за прошедшие сутки.Сводка по Севастополю"По состоянию на утро 11 марта в городе зарегистрированы 47 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 85 лет", – сообщили в правительстве Севастополя со ссылкой на департамент здравоохранения.За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы пятеро, 21 пациент выписан.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 99 864 человека, выздоровели 96 990.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVID В России выявлен второй случай заболевания "кракеном" В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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