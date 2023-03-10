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Сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки боев в Донбассе – Минобороны

Сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки боев в Донбассе – Минобороны - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки боев в Донбассе – Минобороны

Российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях. За сутки противник потерял порядка 280... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T13:50

2023-03-10T13:50

2023-03-10T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях. За сутки противник потерял порядка 280 военнослужащих и около 20 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны."На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Гряниковка, Синьковка и Тимковка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля", - говорится в сообщении.На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Ямполовка, Красный Лиман, Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. В результате противник потерял 120 военнослужащих, два пикапа, гаубицу Д-30, а также одну артиллерийскую систему М777 производства США.На Донецком направлении авиация и артиллерия "Южной" группировки войск уничтожили свыше 120 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 400 самолетов, 218 вертолетов, 3 373 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8 249 танков и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 830 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила ВСУ под Угледаром и ГуляйполемАвиация России сбила в воздушном бою МиГ-29Пушилин оценил перспективы ВСУ переломить ситуацию в Донбассе

https://crimea.ria.ru/20230309/otvet-za-bryanskuyu-oblast--minoborony-ob-udarakh-po-obektam-na-ukraine-1127431332.html

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