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Сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки боев в Донбассе – Минобороны - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки боев в Донбассе – Минобороны
Сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки боев в Донбассе – Минобороны - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки боев в Донбассе – Минобороны
Российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях. За сутки противник потерял порядка 280... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T13:50
2023-03-10T13:50
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях. За сутки противник потерял порядка 280 военнослужащих и около 20 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны."На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Гряниковка, Синьковка и Тимковка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля", - говорится в сообщении.На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Ямполовка, Красный Лиман, Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. В результате противник потерял 120 военнослужащих, два пикапа, гаубицу Д-30, а также одну артиллерийскую систему М777 производства США.На Донецком направлении авиация и артиллерия "Южной" группировки войск уничтожили свыше 120 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 400 самолетов, 218 вертолетов, 3 373 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8 249 танков и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 830 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила ВСУ под Угледаром и ГуляйполемАвиация России сбила в воздушном бою МиГ-29Пушилин оценил перспективы ВСУ переломить ситуацию в Донбассе
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, наступление вс рф в донбассе, новости
Сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки боев в Донбассе – Минобороны

Минобороны: ВСУ потеряли 280 солдат на Донецком, Купянском и Красно-Лиманском направлениях

13:50 10.03.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танков Т-72Б в южном секторе СВО
Работа танков Т-72Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях. За сутки противник потерял порядка 280 военнослужащих и около 20 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны.
"На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Гряниковка, Синьковка и Тимковка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля", - говорится в сообщении.
На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Ямполовка, Красный Лиман, Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. В результате противник потерял 120 военнослужащих, два пикапа, гаубицу Д-30, а также одну артиллерийскую систему М777 производства США.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
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На Донецком направлении авиация и артиллерия "Южной" группировки войск уничтожили свыше 120 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 400 самолетов, 218 вертолетов, 3 373 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8 249 танков и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 830 единиц специальной военной автомобильной техники.
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