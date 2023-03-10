Хроника Крымской весны: 10 марта
Крымская весна девять лет назад: присяга на верность Крыму и неизбежность референдума
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрисяга добровольцев на верность народу Крыма в Симферополе
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 9 марта 2014 года.
- —В Херсонской области Украина начинает большие учения. В Крыму усиливаются блокпосты на въезде. Бойцы самообороны и казаки остановили на въезде около трех десятков машин с молодыми и агрессивными людьми. Их идентифицировали как майдановцев. Эти 60-70 человек, предположительно, должны были попытаться организовать в Крыму беспорядки и провокации. Колонну машин в Крым не пропустили.
- —Присягу на верность народу Крыма принес батальон спецназа.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
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Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе. Слева - председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов.
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Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе. Слева - председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
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Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
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Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
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Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе. Слева - председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов.
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Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе. Слева - председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе. На втором плане слева - председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов.
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Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе. На втором плане слева - председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов.
1 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
2 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе. Слева - председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов.
3 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
4 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
5 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
6 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе. Слева - председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов.
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Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе. На втором плане слева - председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов.
- —Сергей Аксенов озвучил некоторые моменты переговорного процесса с представителями крымских татар. Среди уже достигнутых договоренностей — вхождение представителей народа в правительство и парламент Крыма в качестве вице-премьера и вице-спикера, а также два министерских портфеля.
- —Рассматривается возможность национализации компании "Черноморнефтегаз" и других предприятий, добывающих природные ресурсы.
- —В Крыму сформировано 27 территориальных избирательных комиссий по проведению референдума. Представлен бюллетень для голосования.
- —В Черноморском взяты под контроль российских военных воинская часть и склад с боеприпасами.
- —Крымские власти озвучили Украине позицию по Северо-Крымскому каналу: за воду готовы платить, даже по завышенным ценам.
6 марта 2019, 07:37Дитя "нелогичности": как крымский референдум стал реальностью
- —Идут переговоры с украинскими военными в госпитале в Симферополе, в частях, базирующихся в Новофедоровке, Керчи, Бахчисарае.
- —Стартовало изготовление бюллетеней для референдума. Предусмотрены защитные элементы бланков. Планируется отпечатать 1,55 млн бюллетеней.
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