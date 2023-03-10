Рейтинг@Mail.ru
Хроника Крымской весны: 10 марта - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230310/khronika-krymskoy-vesny-10-marta-1127444529.html
Хроника Крымской весны: 10 марта
Хроника Крымской весны: 10 марта - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Хроника Крымской весны: 10 марта
РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T07:15
2023-03-10T07:15
крымская весна: девять лет вместе
крымская весна
история
общество
крым
сергей аксенов
политика
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127443581_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_c371ee1698d4618f0049f9979b10df85.jpg
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 9 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням &gt;&gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:"Вежливые люди" защитили крымчан от террора киевского режима – АксеновВ Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республикиВежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
https://crimea.ria.ru/20190306/1116188190.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127443581_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_7fe534149fb2d4e41508343fe99246a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, история, общество, крым, сергей аксенов, политика, новости крыма
Хроника Крымской весны: 10 марта

Крымская весна девять лет назад: присяга на верность Крыму и неизбежность референдума

07:15 10.03.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрисяга добровольцев на верность народу Крыма в Симферополе
Присяга добровольцев на верность народу Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 9 марта 2014 года.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>>
  • В Херсонской области Украина начинает большие учения. В Крыму усиливаются блокпосты на въезде. Бойцы самообороны и казаки остановили на въезде около трех десятков машин с молодыми и агрессивными людьми. Их идентифицировали как майдановцев. Эти 60-70 человек, предположительно, должны были попытаться организовать в Крыму беспорядки и провокации. Колонну машин в Крым не пропустили.
  • Присягу на верность народу Крыма принес батальон спецназа.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
Присяга добровольцев на верность народу Крыма в Симферополе
1 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе. Слева - председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов.
Присяга добровольцев на верность народу Крыма в Симферополе
2 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе. Слева - председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
Присяга добровольцев на верность народу Крыма в Симферополе
3 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
Присяга добровольцев на верность народу Крыма в Симферополе
4 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
Присяга добровольцев на верность народу Крыма в Симферополе
5 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе. Слева - председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов.
Присяга добровольцев на верность народу Крыма в Симферополе
6 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе. Слева - председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе. На втором плане слева - председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов.
Присяга добровольцев на верность народу Крыма в Симферополе
7 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе. На втором плане слева - председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе. Слева - председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе. Слева - председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 7
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе. На втором плане слева - председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Аксенов.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
  • Сергей Аксенов озвучил некоторые моменты переговорного процесса с представителями крымских татар. Среди уже достигнутых договоренностей — вхождение представителей народа в правительство и парламент Крыма в качестве вице-премьера и вице-спикера, а также два министерских портфеля.
  • Рассматривается возможность национализации компании "Черноморнефтегаз" и других предприятий, добывающих природные ресурсы.
  • В Крыму сформировано 27 территориальных избирательных комиссий по проведению референдума. Представлен бюллетень для голосования.
  • В Черноморском взяты под контроль российских военных воинская часть и склад с боеприпасами.
  • Крымские власти озвучили Украине позицию по Северо-Крымскому каналу: за воду готовы платить, даже по завышенным ценам.
Агитационные билборды в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.03.2019
6 марта 2019, 07:37
Дитя "нелогичности": как крымский референдум стал реальностью
  • Идут переговоры с украинскими военными в госпитале в Симферополе, в частях, базирующихся в Новофедоровке, Керчи, Бахчисарае.
  • Стартовало изготовление бюллетеней для референдума. Предусмотрены защитные элементы бланков. Планируется отпечатать 1,55 млн бюллетеней.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Вежливые люди" защитили крымчан от террора киевского режима – Аксенов
В Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республики
Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
Крымская весна: девять лет вместеКрымская веснаИсторияОбществоКрымСергей АксеновПолитикаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала