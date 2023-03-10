https://crimea.ria.ru/20230310/khronika-krymskoy-vesny-10-marta-1127444529.html

Хроника Крымской весны: 10 марта

Хроника Крымской весны: 10 марта - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Хроника Крымской весны: 10 марта

РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T07:15

2023-03-10T07:15

2023-03-10T07:15

крымская весна: девять лет вместе

крымская весна

история

общество

крым

сергей аксенов

политика

новости крыма

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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 9 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>>Читайте также на РИА Новости Крым:"Вежливые люди" защитили крымчан от террора киевского режима – АксеновВ Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республикиВежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"

https://crimea.ria.ru/20190306/1116188190.html

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, история, общество, крым, сергей аксенов, политика, новости крыма