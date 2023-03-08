Рейтинг@Mail.ru
Сенатор назвал цель публикаций в СМИ о теракте на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230308/senator-nazval-tsel-publikatsiy-v-smi-o-terakte-na-severnykh-potokakh-1127413179.html
Сенатор назвал цель публикаций в СМИ о теракте на "Северных потоках"
Сенатор назвал цель публикаций в СМИ о теракте на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Сенатор назвал цель публикаций в СМИ о теракте на "Северных потоках"
Цель публикаций в американских и немецких СМИ новых данных о подрывах "Северных потоков" – снять с США обвинения в государственном терроризме и при этом... РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T13:11
2023-03-08T13:11
константин косачев
мнения
северный поток
северный поток - 2
теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/06/1119654050_0:107:2786:1674_1920x0_80_0_0_684016c57af709ab5cf909c48d620b6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Цель публикаций в американских и немецких СМИ новых данных о подрывах "Северных потоков" – снять с США обвинения в государственном терроризме и при этом сохранить единство западных союзников. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.По словам сенатора, первые месяцы после теракта западники пытались обвинить во всем Россию, но эта версия оказалась слишком абсурдной. Теперь они запускают новую, которая решает следующие задачи: увернуться от собственной ответственности, не поссорить союзников, вывести из-под удара Украину и не найти исполнителей подрыва. "Сенсация" в газетах New York Times и Zeit о якобы причастности к подрыву некоей "проукраинской группировки" соответствует всем четыре критериям, отмечает политик.По его мнению, в данном случае западники продемонстрировали "солидарность и ловкость круговой поруки". Тем не менее, они "перестарались", и их новая версия подрыва газопроводов "слишком хороша, чтобы быть правдой"."Надеюсь, авторам этой провокации в любом случае с рук не сойдет. Слишком велика угроза миру от государств, которые либо исповедуют государственный терроризм под лозунгом "цель оправдывает средства", либо банально прикрывают его. Шито белыми нитками", – добавил сенатор.Косачев также отметил необходимость проведения реального и независимого международного расследования, а не "междоусобчика", и предоставления "реальных доказательств, а не газетных утечек".Публикации СМИ и реакция МосквыРанее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на чиновников, "изучивших разведданные", что за подрывами газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" стоит некая проукраинская группировка, связь которой с правительством Украины не исключена.В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. По ее данным, судно, команда которого совершила теракт на "Северных потоках", принадлежало украинцам.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти публикации скоординированным вбросом с целью отвлечь внимание от реальных авторов теракта.Он также выразил недоумение по поводу того, что американские чиновники, на которых ссылаются авторы публикаций, могут что-то предполагать о терактах на "Северных потоках" без расследования.Советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев считает, что публикации о подрывах "Северных потоков" является попыткой пустить расследование по ложному следу и сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"Россия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам"Володин: Байден вписывает себя в историю как террорист
https://crimea.ria.ru/20230308/peskov-otsenil-dannye-o-prichastnosti-kieva-k-podryvam-severnykh-potokov-1127410220.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/06/1119654050_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7a74933dd99970b4f6794a2a22e51a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
константин косачев, мнения, северный поток, северный поток - 2, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", в мире, политика
Сенатор назвал цель публикаций в СМИ о теракте на "Северных потоках"

Сенатор Косачев: "сенсация" NYT о теракте на "Северных потоках" шита белыми нитками

13:11 08.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Цель публикаций в американских и немецких СМИ новых данных о подрывах "Северных потоков" – снять с США обвинения в государственном терроризме и при этом сохранить единство западных союзников. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
По словам сенатора, первые месяцы после теракта западники пытались обвинить во всем Россию, но эта версия оказалась слишком абсурдной. Теперь они запускают новую, которая решает следующие задачи: увернуться от собственной ответственности, не поссорить союзников, вывести из-под удара Украину и не найти исполнителей подрыва. "Сенсация" в газетах New York Times и Zeit о якобы причастности к подрыву некоей "проукраинской группировки" соответствует всем четыре критериям, отмечает политик.
"Неизвестные люди по поддельным паспортам и не относящиеся ни к одному государству ловко совершают теракт и растворяются в пространстве. Бинго! Идеальный выход: США ни при чем, Великобритания с Норвегией тоже, белая и пушистая Украина разводит руками, а Германии остается с облегчением констатировать, что претензии предъявлять не к кому", – написал Косачев в своем Telegram-канале.
По его мнению, в данном случае западники продемонстрировали "солидарность и ловкость круговой поруки". Тем не менее, они "перестарались", и их новая версия подрыва газопроводов "слишком хороша, чтобы быть правдой".
"Надеюсь, авторам этой провокации в любом случае с рук не сойдет. Слишком велика угроза миру от государств, которые либо исповедуют государственный терроризм под лозунгом "цель оправдывает средства", либо банально прикрывают его. Шито белыми нитками", – добавил сенатор.
Косачев также отметил необходимость проведения реального и независимого международного расследования, а не "междоусобчика", и предоставления "реальных доказательств, а не газетных утечек".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
11:03
Песков оценил данные о причастности Киева к подрывам "Северных потоков"

Публикации СМИ и реакция Москвы

Ранее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на чиновников, "изучивших разведданные", что за подрывами газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" стоит некая проукраинская группировка, связь которой с правительством Украины не исключена.
В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. По ее данным, судно, команда которого совершила теракт на "Северных потоках", принадлежало украинцам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти публикации скоординированным вбросом с целью отвлечь внимание от реальных авторов теракта.
Он также выразил недоумение по поводу того, что американские чиновники, на которых ссылаются авторы публикаций, могут что-то предполагать о терактах на "Северных потоках" без расследования.
Советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев считает, что публикации о подрывах "Северных потоков" является попыткой пустить расследование по ложному следу и сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"
Россия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам"
Володин: Байден вписывает себя в историю как террорист
 
Константин КосачевМненияСеверный потокСеверный поток - 2Теракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2"В миреПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:11Сенатор назвал цель публикаций в СМИ о теракте на "Северных потоках"
12:21У Кадырова в Чехии украли жеребца стоимостью 10 млн долларов
12:00У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун
11:47Российские силы взяли под полный контроль восточную часть Артемовска
11:39COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
11:29На Украине хотят легализовать однополые "партнерства" для ВСУ
11:03Песков оценил данные о причастности Киева к подрывам "Северных потоков"
10:30Крымский боксер Бакши победил в бою с экс-чемпионом мира из Венесуэлы
09:57У берегов Курил произошло землетрясение
09:41Путин поздравил россиянок с Международным женским днем 3:41
08:48Названо условие создания военного союза России и Китая
08:22Девушка с молотом: неженское мастерство Ульяны-кузнеца
08:01Хроника Крымской весны: 8 марта
00:01Тепло и местами дождь: прогноз погоды для Крыма на 8 марта
00:00Какой сегодня праздник: 8 марта
22:02Главные новости и заявления дня: 7 марта
21:56К теракту на "СП" причастна арендовавшая судно украинская компания - СМИ
21:55Главные новости Крыма: 7 марта
21:10Крымским фермерам помогут зайти в крупные торговые сети
20:58О чем Путин говорил с главой Запорожской области Балицким
Лента новостейМолния