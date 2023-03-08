https://crimea.ria.ru/20230308/senator-nazval-tsel-publikatsiy-v-smi-o-terakte-na-severnykh-potokakh-1127413179.html

Сенатор назвал цель публикаций в СМИ о теракте на "Северных потоках"

Сенатор назвал цель публикаций в СМИ о теракте на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 08.03.2023

Сенатор назвал цель публикаций в СМИ о теракте на "Северных потоках"

Цель публикаций в американских и немецких СМИ новых данных о подрывах "Северных потоков" – снять с США обвинения в государственном терроризме и при этом... РИА Новости Крым, 08.03.2023

2023-03-08T13:11

2023-03-08T13:11

2023-03-08T13:11

константин косачев

мнения

северный поток

северный поток - 2

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

в мире

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Цель публикаций в американских и немецких СМИ новых данных о подрывах "Северных потоков" – снять с США обвинения в государственном терроризме и при этом сохранить единство западных союзников. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.По словам сенатора, первые месяцы после теракта западники пытались обвинить во всем Россию, но эта версия оказалась слишком абсурдной. Теперь они запускают новую, которая решает следующие задачи: увернуться от собственной ответственности, не поссорить союзников, вывести из-под удара Украину и не найти исполнителей подрыва. "Сенсация" в газетах New York Times и Zeit о якобы причастности к подрыву некоей "проукраинской группировки" соответствует всем четыре критериям, отмечает политик.По его мнению, в данном случае западники продемонстрировали "солидарность и ловкость круговой поруки". Тем не менее, они "перестарались", и их новая версия подрыва газопроводов "слишком хороша, чтобы быть правдой"."Надеюсь, авторам этой провокации в любом случае с рук не сойдет. Слишком велика угроза миру от государств, которые либо исповедуют государственный терроризм под лозунгом "цель оправдывает средства", либо банально прикрывают его. Шито белыми нитками", – добавил сенатор.Косачев также отметил необходимость проведения реального и независимого международного расследования, а не "междоусобчика", и предоставления "реальных доказательств, а не газетных утечек".Публикации СМИ и реакция МосквыРанее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на чиновников, "изучивших разведданные", что за подрывами газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" стоит некая проукраинская группировка, связь которой с правительством Украины не исключена.В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. По ее данным, судно, команда которого совершила теракт на "Северных потоках", принадлежало украинцам.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти публикации скоординированным вбросом с целью отвлечь внимание от реальных авторов теракта.Он также выразил недоумение по поводу того, что американские чиновники, на которых ссылаются авторы публикаций, могут что-то предполагать о терактах на "Северных потоках" без расследования.Советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев считает, что публикации о подрывах "Северных потоков" является попыткой пустить расследование по ложному следу и сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"Россия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам"Володин: Байден вписывает себя в историю как террорист

https://crimea.ria.ru/20230308/peskov-otsenil-dannye-o-prichastnosti-kieva-k-podryvam-severnykh-potokov-1127410220.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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