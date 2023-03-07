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Праздничные троллейбусы будут курсировать в трех городах Крыма - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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Праздничные троллейбусы будут курсировать в трех городах Крыма
Праздничные троллейбусы будут курсировать в трех городах Крыма - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Праздничные троллейбусы будут курсировать в трех городах Крыма
Праздничные троллейбусы, посвященные Международному женскому дню, выйдут на маршруты в трех городах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T15:24
2023-03-07T15:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Праздничные троллейбусы, посвященные Международному женскому дню, выйдут на маршруты в трех городах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымтроллейбус".Так, в крымской столице праздничный троллейбус в течение дня будет следовать по разным городским маршрутам, в Алуште - по маршруту №2 "Троллейбусная станция – Профессорский уголок", а в Ялте - по маршруту №1"Троллейбусная станция – Красноармейская". Помимо дизайна, пассажиров ждут приятные сувениры, рассказал генеральный директор предприятия Олег Билычук."Надеюсь, что наш праздничный транспорт и сувениры, которые будут раздаваться в салонах данных троллейбусов, принесут хорошие эмоции нашим пассажирам и добавят весеннего настроения", — отметил Билычук.Как сообщалось, на Новый год в Симферополе, Алуште и Ялте также курсировали новогодние троллейбусы. В течение всех рождественских праздников пассажиров радовали приятные подарки и праздничная атмосфера.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителейРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проездеВ Севастополе на 20% подняли стоимость проезда в общественном транспорте
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крымтроллейбус, крым, реконструкция набережной салгира в симферополе, ялта, алушта, транспорт, городская среда, международный женский день, новости, новости крыма
Праздничные троллейбусы будут курсировать в трех городах Крыма

В трех городах Крыма 8 марта будут курсировать праздничные троллейбусы

15:24 07.03.2023
 
© предприятие "Крымтроллейбус"Празднично украшенный к 8 марта троллейбус
Празднично украшенный к 8 марта троллейбус
© предприятие "Крымтроллейбус"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Праздничные троллейбусы, посвященные Международному женскому дню, выйдут на маршруты в трех городах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымтроллейбус".
"8 марта будет дан старт движению трех традиционных троллейбусов, посвященных Международному женскому дню – 8 Марта, которые будут курсировать по Симферополю, Алуште и Ялте. Впервые каждый из них имеет свой индивидуальный дизайн", - говорится в сообщении.
Так, в крымской столице праздничный троллейбус в течение дня будет следовать по разным городским маршрутам, в Алуште - по маршруту №2 "Троллейбусная станция – Профессорский уголок", а в Ялте - по маршруту №1"Троллейбусная станция – Красноармейская". Помимо дизайна, пассажиров ждут приятные сувениры, рассказал генеральный директор предприятия Олег Билычук.
"Надеюсь, что наш праздничный транспорт и сувениры, которые будут раздаваться в салонах данных троллейбусов, принесут хорошие эмоции нашим пассажирам и добавят весеннего настроения", — отметил Билычук.
Как сообщалось, на Новый год в Симферополе, Алуште и Ялте также курсировали новогодние троллейбусы. В течение всех рождественских праздников пассажиров радовали приятные подарки и праздничная атмосфера.
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КрымтроллейбусКрымРеконструкция набережной Салгира в СимферополеЯлтаАлуштаТранспортГородская средаМеждународный женский деньНовостиНовости Крыма
 
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