https://crimea.ria.ru/20230307/prazdnichnye-trolleybusy-budut-kursirovat-v-trekh-gorodakh-kryma-1127392640.html

Праздничные троллейбусы будут курсировать в трех городах Крыма

Праздничные троллейбусы будут курсировать в трех городах Крыма - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Праздничные троллейбусы будут курсировать в трех городах Крыма

Праздничные троллейбусы, посвященные Международному женскому дню, выйдут на маршруты в трех городах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T15:24

2023-03-07T15:24

2023-03-07T15:24

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реконструкция набережной салгира в симферополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Праздничные троллейбусы, посвященные Международному женскому дню, выйдут на маршруты в трех городах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымтроллейбус".Так, в крымской столице праздничный троллейбус в течение дня будет следовать по разным городским маршрутам, в Алуште - по маршруту №2 "Троллейбусная станция – Профессорский уголок", а в Ялте - по маршруту №1"Троллейбусная станция – Красноармейская". Помимо дизайна, пассажиров ждут приятные сувениры, рассказал генеральный директор предприятия Олег Билычук."Надеюсь, что наш праздничный транспорт и сувениры, которые будут раздаваться в салонах данных троллейбусов, принесут хорошие эмоции нашим пассажирам и добавят весеннего настроения", — отметил Билычук.Как сообщалось, на Новый год в Симферополе, Алуште и Ялте также курсировали новогодние троллейбусы. В течение всех рождественских праздников пассажиров радовали приятные подарки и праздничная атмосфера.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителейРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проездеВ Севастополе на 20% подняли стоимость проезда в общественном транспорте

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымтроллейбус, крым, реконструкция набережной салгира в симферополе, ялта, алушта, транспорт, городская среда, международный женский день, новости, новости крыма