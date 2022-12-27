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По Крыму поедут новогодние троллейбусы
По Крыму поедут новогодние троллейбусы - РИА Новости Крым, 27.12.2022
По Крыму поедут новогодние троллейбусы
Новогодние троллейбусы выходят на маршруты в Симферополе, Алуште и Ялте, они будут курсировать с сегодняшнего дня и до окончания рождественских праздников. Об... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T15:30
2022-12-27T15:30
2022-12-27T15:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Новогодние троллейбусы выходят на маршруты в Симферополе, Алуште и Ялте, они будут курсировать с сегодняшнего дня и до окончания рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымтроллейбус"."Для нашего предприятия запуск троллейбусов, посвященных новогодним и рождественским праздникам, стал уже доброй традицией. Надеюсь, что наш новогодний транспорт и сувениры, которые будут раздаваться в салонах этих троллейбусов, принесут хорошие эмоции нашим пассажирам и добавят новогоднего настроения", - отметил генеральный директор предприятия Олег Билычук.Стоимость проезда в праздничных троллейбусах составляет 20 рублей при оплате банковской картой и 25 рублей при наличном расчете.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогодние праздники-2023: сколько отдыхаем и когда на работуМожно ли запускать салюты в Севастополе в новогоднюю ночь – ответ властей=Запах дома: какие ароматы россияне считают новогодними
https://crimea.ria.ru/20221224/kakie-podarki-pod-elku-gotovyat-krymchane-svoim-rodnym-1126105691.html
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По Крыму поедут новогодние троллейбусы
Новогодние троллейбусы будут курсировать в Симферополе, Алуште и Ялте