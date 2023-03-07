https://crimea.ria.ru/20230307/ochered-na-kerchenskoy-pereprave-paromov-v-krym-zhdet-31-gruzovik-1127386378.html

Очередь на Керченской переправе: паромов в Крым ждет 31 грузовик

Очередь на Керченской переправе: паромов в Крым ждет 31 грузовик - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Очередь на Керченской переправе: паромов в Крым ждет 31 грузовик

Более 30 грузовых автомобилей стоят в очереди на паромы в Крым на Керченской переправе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T12:12

2023-03-07T12:12

2023-03-07T12:13

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Более 30 грузовых автомобилей стоят в очереди на паромы в Крым на Керченской переправе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.За прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли с кубанской стороны на крымскую 302 автомобиля и 352 пассажира.На парковке дежурят волонтеры, работает столовая и есть пункт обогрева. Остальные накопительные площадки выведены в резерв.Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезены более 98,5 тысяч пассажиров, 77,3 тысячи автотранспортных средств и почти 9 тысяч железнодорожных вагонов.В оперштабе напоминают, что на Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Водители грузового транспорта также могут воспользоваться сухопутным коридором, который проходит по новым регионам России. Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика, сообщал ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе объявлено штормовое: как работает переправаВ Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причинуКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

https://crimea.ria.ru/20230307/v-kerchenskom-prolive-obyavleno-shtormovoe-kak-rabotaet-pereprava-1127383316.html

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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керчь, кубань, транспорт, крым, новости крыма