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Хроника Крымской весны: 7 марта - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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Хроника Крымской весны: 7 марта
Хроника Крымской весны: 7 марта - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Хроника Крымской весны: 7 марта
РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T07:01
2023-03-07T07:01
крымская весна: девять лет вместе
крымская весна
история
крым
новости
общество
политика
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 7 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишки"Вежливые люди" защитили крымчан от террора киевского режима – АксеновКак создание автономии в Крыму предрешило события 2014 года – эксперты
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Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, история, крым, новости, общество, политика, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Хроника Крымской весны: 7 марта

Крымская весна девять лет назад: Крым на пути в Россию

07:01 07.03.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбразец бюллетеня для голосования на общекрымском референдуме
Образец бюллетеня для голосования на общекрымском референдуме - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Читать в
Наталья Дремова
Все материалы
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 7 марта 2014 года.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>
  • Продолжается движение через паромную переправу российского военного автотранспорта. Колонны следуют на Керчь и Феодосию.
  • У выхода из бухты озера Донузлав затоплено российское водолазное судно. Это сделано, чтобы воспрепятствовать выходу украинских кораблей.
  • НАТО потребовало от России вывода войск из Крыма, а в Совете безопасности ООН еще не состоявшийся референдум назвали нелегитимным. Наблюдатели от ОБСЕ попытались проникнуть в Крым, но попасть на полуостров не смогли.
  • В Госдуму России прибыла крымская делегации, ее встретили аплодисментами.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов (слева) у здания Государственной Думы РФ перед встречей с председателем Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным.
Владимир Константинов (слева) у здания Государственной Думы РФ
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Председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов (слева) у здания Государственной Думы РФ перед встречей с председателем Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин (справа на первом плане) во время встречи в Государственной Думе РФ с делегацией крымских депутатов во главе с председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимиром Константиновым (в центре).
Встреча председателя Госдумы РФ С.Нарышкина с делегацией крымских депутатов
2 из 5
Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин (справа на первом плане) во время встречи в Государственной Думе РФ с делегацией крымских депутатов во главе с председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимиром Константиновым (в центре).
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов во время встречи делегации Верховного Совета Автономной Республики Крым с председателем Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным.
Встреча председателя Госдумы РФ С.Нарышкина с делегацией крымских депутатов
3 из 5
Председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов во время встречи делегации Верховного Совета Автономной Республики Крым с председателем Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВстреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с делегацией Верховного Совета Автономной Республики Крым во главе с Председателем Совета Владимиром Константиновым.
Встреча председателя СФ В.Матвиенко с делегацией Верховного Совета АР Крым
4 из 5
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с делегацией Верховного Совета Автономной Республики Крым во главе с Председателем Совета Владимиром Константиновым.
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов.
Встреча председателя СФ В.Матвиенко с делегацией Верховного Совета АР Крым
5 из 5
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов.
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 5
Председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов (слева) у здания Государственной Думы РФ перед встречей с председателем Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 5
Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин (справа на первом плане) во время встречи в Государственной Думе РФ с делегацией крымских депутатов во главе с председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимиром Константиновым (в центре).
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 5
Председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов во время встречи делегации Верховного Совета Автономной Республики Крым с председателем Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 5
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с делегацией Верховного Совета Автономной Республики Крым во главе с Председателем Совета Владимиром Константиновым.
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 5
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов.
© РИА Новости . Максим Блинов
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  • В эфире крымского телевидения появились российские каналы, украинские исчезли.
  • Опубликован бланк голосования на референдуме, он на трех языках – русском, украинском и крымскотатарском.
  • Появились первые сообщения о людях, которые ходят по домам и квартирам крымчан, представляются членами избирательных комиссий, просят паспорта, и... рвут документы на глазах владельцев. Таким образом проукраинские организованные группы пытаются лишить людей возможности проголосовать.
  • Над бухтой Ласпи в Севастополе казаки подняли гигантский флаг Республики Крым.
  • Продолжается процесс перехода украинских воинских частей под контроль российских военных.
Ситуация в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
27 февраля, 12:00Фотоленты
Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
  • На Украине сообщают о прибытии первых беженцев из Крыма. С полуострова действительно начинают выезжать — и самостоятельно, и с семьями, активисты радикальных националистических организаций.
  • В Севастополе упраздняется подразделение СБУ. Теперь оно считается Городской службой безопасности. У здания выставлены посты народного ополчения.
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