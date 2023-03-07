https://crimea.ria.ru/20230307/khronika-krymskoy-vesny-7-marta-1127377451.html

Хроника Крымской весны: 7 марта

Хроника Крымской весны: 7 марта - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Хроника Крымской весны: 7 марта

РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T07:01

2023-03-07T07:01

2023-03-07T07:01

крымская весна: девять лет вместе

крымская весна

история

крым

новости

общество

политика

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 7 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>Читайте также на РИА Новости Крым:Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишки"Вежливые люди" защитили крымчан от террора киевского режима – АксеновКак создание автономии в Крыму предрешило события 2014 года – эксперты

https://crimea.ria.ru/20230227/Vezhlivost-goroda-beret-zelenyy-simvol-Krymskoy-vesny-1116143755.html

крым

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2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, история, крым, новости, общество, политика, безопасность, безопасность республики крым и севастополя