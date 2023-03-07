Хроника Крымской весны: 7 марта
Крымская весна девять лет назад: Крым на пути в Россию
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбразец бюллетеня для голосования на общекрымском референдуме
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 7 марта 2014 года.
- —Продолжается движение через паромную переправу российского военного автотранспорта. Колонны следуют на Керчь и Феодосию.
- —У выхода из бухты озера Донузлав затоплено российское водолазное судно. Это сделано, чтобы воспрепятствовать выходу украинских кораблей.
- —НАТО потребовало от России вывода войск из Крыма, а в Совете безопасности ООН еще не состоявшийся референдум назвали нелегитимным. Наблюдатели от ОБСЕ попытались проникнуть в Крым, но попасть на полуостров не смогли.
- —В Госдуму России прибыла крымская делегации, ее встретили аплодисментами.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов (слева) у здания Государственной Думы РФ перед встречей с председателем Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным.
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Председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов (слева) у здания Государственной Думы РФ перед встречей с председателем Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин (справа на первом плане) во время встречи в Государственной Думе РФ с делегацией крымских депутатов во главе с председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимиром Константиновым (в центре).
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Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин (справа на первом плане) во время встречи в Государственной Думе РФ с делегацией крымских депутатов во главе с председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимиром Константиновым (в центре).
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов во время встречи делегации Верховного Совета Автономной Республики Крым с председателем Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным.
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Председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов во время встречи делегации Верховного Совета Автономной Республики Крым с председателем Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным.
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВстреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с делегацией Верховного Совета Автономной Республики Крым во главе с Председателем Совета Владимиром Константиновым.
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Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с делегацией Верховного Совета Автономной Республики Крым во главе с Председателем Совета Владимиром Константиновым.
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов.
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов.
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Председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов (слева) у здания Государственной Думы РФ перед встречей с председателем Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным.
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Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин (справа на первом плане) во время встречи в Государственной Думе РФ с делегацией крымских депутатов во главе с председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимиром Константиновым (в центре).
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Председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов во время встречи делегации Верховного Совета Автономной Республики Крым с председателем Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным.
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Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с делегацией Верховного Совета Автономной Республики Крым во главе с Председателем Совета Владимиром Константиновым.
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов.
- —В эфире крымского телевидения появились российские каналы, украинские исчезли.
- —Опубликован бланк голосования на референдуме, он на трех языках – русском, украинском и крымскотатарском.
- —Появились первые сообщения о людях, которые ходят по домам и квартирам крымчан, представляются членами избирательных комиссий, просят паспорта, и... рвут документы на глазах владельцев. Таким образом проукраинские организованные группы пытаются лишить людей возможности проголосовать.
- —Над бухтой Ласпи в Севастополе казаки подняли гигантский флаг Республики Крым.
- —Продолжается процесс перехода украинских воинских частей под контроль российских военных.
27 февраля, 12:00ФотолентыВежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
- —На Украине сообщают о прибытии первых беженцев из Крыма. С полуострова действительно начинают выезжать — и самостоятельно, и с семьями, активисты радикальных националистических организаций.
- —В Севастополе упраздняется подразделение СБУ. Теперь оно считается Городской службой безопасности. У здания выставлены посты народного ополчения.
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