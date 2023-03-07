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Главные новости Крыма: 7 марта - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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Главные новости Крыма: 7 марта
Главные новости Крыма: 7 марта - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Главные новости Крыма: 7 марта
В Белоруссии задержан работавший на Киев террорист из Крыма. Где в Крыму дадут землю участникам СВО. Авария лишила света тысячи жителей западного Крыма... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T21:55
2023-03-07T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Белоруссии задержан работавший на Киев террорист из Крыма. Где в Крыму дадут землю участникам СВО. Авария лишила света тысячи жителей западного Крыма. Ялтинский экономический форум пройдет не в Крыму Праздничные троллейбусы к 8 марта выйдут на маршрут в трех городах Крыма. Крымские ликерные – лучшие в России.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Крымчанин оказался завербованным Киевом террористом Задержанный в Белоруссии исполнитель теракта на авиабазе "Мачулищи" под Минском жил в Крыму и имел паспорт Украины. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко "Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях был завербован спецслужбой Украины в 2014 вроде году. Готовился к совершению террористических актов", – сказал Лукашенко, подчеркнув, что подозреваемый – уроженец Кривого Рога, но проживал в Крыму.Белорусский лидер отметил, что теракт готовился украинскими и американскими спецслужбами в Киеве более полугода. Где в Крыму дадут землю участникам СВОЗемлю участникам СВО будут выдавать в трех селах Сакского района Крыма. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.Он также рассказал о подготовке к установке памятника погибших бойцам в Саках. Более двух тысяч жителей на западе Крыма остались без света2,5 тысячи жителей Новофедоровки под Саками остались без света из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Энергетики восстановили электроснабжение. Ялтинский экономический форум пройдет не в КрымуЯлтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в этом году пройдет в Москве. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, ЯМЭФ-2023 пройдет в сентябре и будет приурочен к годовщине вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Праздничные троллейбусы 8 марта: только в трех городах КрымаПраздничные троллейбусы выйдут на маршруты в трех городах Крыма 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымтроллейбус".Здесь отметили, что каждый троллейбус впервые будет иметь по этому случаю свой индивидуальный дизайн. Крымские ликерные – лучшие в РоссииВ Роскачестве сообщили, что ликерные вина Крыма признаны лучшими в России по итогам проведенных исследований.Специалисты организации перечислили победителей в "дамских" и "мужских" ликерных винах, отметив тройку лучших в каждой категории.
https://crimea.ria.ru/20230307/ekologi-protiv-zastroyschikov-zachem-otelyam-nuzhen-ekologicheskiy-genplan-1127337419.html
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главное за день, новости, новости крыма, крым, общество, севастополь, политика
Главные новости Крыма: 7 марта

Новости Крыма: главные события и заявления 7 марта

21:55 07.03.2023
 
© Фото: pixabay.comДомашний офис
Домашний офис
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Белоруссии задержан работавший на Киев террорист из Крыма. Где в Крыму дадут землю участникам СВО. Авария лишила света тысячи жителей западного Крыма. Ялтинский экономический форум пройдет не в Крыму Праздничные троллейбусы к 8 марта выйдут на маршрут в трех городах Крыма. Крымские ликерные – лучшие в России.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

Крымчанин оказался завербованным Киевом террористом

Задержанный в Белоруссии исполнитель теракта на авиабазе "Мачулищи" под Минском жил в Крыму и имел паспорт Украины. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко "Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях был завербован спецслужбой Украины в 2014 вроде году. Готовился к совершению террористических актов", – сказал Лукашенко, подчеркнув, что подозреваемый – уроженец Кривого Рога, но проживал в Крыму.
Белорусский лидер отметил, что теракт готовился украинскими и американскими спецслужбами в Киеве более полугода.
Недострой - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
18:16Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Где в Крыму дадут землю участникам СВО

Землю участникам СВО будут выдавать в трех селах Сакского района Крыма. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.
"Сформировано три района, где будут их выдавать - Штормовое, Молочное, Лесновка. Все коммуникации подведут за счет государства. Все участки недалеко от береговой линии", – сообщил он.
Он также рассказал о подготовке к установке памятника погибших бойцам в Саках.

Более двух тысяч жителей на западе Крыма остались без света

2,5 тысячи жителей Новофедоровки под Саками остались без света из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
"В 15:25 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ обесточен 2441 абонент в поселке Новофедоровка. Отключенная нагрузка составила 1463 кВт", – сообщили на предприятии.
Энергетики восстановили электроснабжение.
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Ялтинский экономический форум пройдет не в Крыму

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в этом году пройдет в Москве. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Проведение Ялтинского международного экономического форума планируется в Москве в связи с определенными логистическими особенностями", – сообщил он.
По словам Аксенова, ЯМЭФ-2023 пройдет в сентябре и будет приурочен к годовщине вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
Праздничные троллейбусы 8 марта: только в трех городах Крыма
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
10:34
В Керчи эвакуируют городские больницы
Праздничные троллейбусы выйдут на маршруты в трех городах Крыма 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымтроллейбус".
"Будет дан старт движению трех традиционных троллейбусов, посвященных Международному женскому дню – 8 Марта, которые будут курсировать по Симферополю, Алуште и Ялте", - говорится в сообщении.
Здесь отметили, что каждый троллейбус впервые будет иметь по этому случаю свой индивидуальный дизайн.
Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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Крымские ликерные – лучшие в России

В Роскачестве сообщили, что ликерные вина Крыма признаны лучшими в России по итогам проведенных исследований.
"В этом году мы получили уникальный результат. Исследованные образцы показали высокий уровень и соответствуют повышенному стандарту", – поделился руководитель Роскачества Максим Протасов.
Специалисты организации перечислили победителей в "дамских" и "мужских" ликерных винах, отметив тройку лучших в каждой категории.
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