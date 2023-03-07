https://crimea.ria.ru/20230307/glavnye-novosti-kryma-7-marta-1127401165.html

Главные новости Крыма: 7 марта

Главные новости Крыма: 7 марта - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Главные новости Крыма: 7 марта

В Белоруссии задержан работавший на Киев террорист из Крыма. Где в Крыму дадут землю участникам СВО. Авария лишила света тысячи жителей западного Крыма... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T21:55

2023-03-07T21:55

2023-03-07T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Белоруссии задержан работавший на Киев террорист из Крыма. Где в Крыму дадут землю участникам СВО. Авария лишила света тысячи жителей западного Крыма. Ялтинский экономический форум пройдет не в Крыму Праздничные троллейбусы к 8 марта выйдут на маршрут в трех городах Крыма. Крымские ликерные – лучшие в России.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Крымчанин оказался завербованным Киевом террористом Задержанный в Белоруссии исполнитель теракта на авиабазе "Мачулищи" под Минском жил в Крыму и имел паспорт Украины. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко "Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях был завербован спецслужбой Украины в 2014 вроде году. Готовился к совершению террористических актов", – сказал Лукашенко, подчеркнув, что подозреваемый – уроженец Кривого Рога, но проживал в Крыму.Белорусский лидер отметил, что теракт готовился украинскими и американскими спецслужбами в Киеве более полугода. Где в Крыму дадут землю участникам СВОЗемлю участникам СВО будут выдавать в трех селах Сакского района Крыма. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.Он также рассказал о подготовке к установке памятника погибших бойцам в Саках. Более двух тысяч жителей на западе Крыма остались без света2,5 тысячи жителей Новофедоровки под Саками остались без света из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Энергетики восстановили электроснабжение. Ялтинский экономический форум пройдет не в КрымуЯлтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в этом году пройдет в Москве. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, ЯМЭФ-2023 пройдет в сентябре и будет приурочен к годовщине вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Праздничные троллейбусы 8 марта: только в трех городах КрымаПраздничные троллейбусы выйдут на маршруты в трех городах Крыма 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымтроллейбус".Здесь отметили, что каждый троллейбус впервые будет иметь по этому случаю свой индивидуальный дизайн. Крымские ликерные – лучшие в РоссииВ Роскачестве сообщили, что ликерные вина Крыма признаны лучшими в России по итогам проведенных исследований.Специалисты организации перечислили победителей в "дамских" и "мужских" ликерных винах, отметив тройку лучших в каждой категории.

https://crimea.ria.ru/20230307/ekologi-protiv-zastroyschikov-zachem-otelyam-nuzhen-ekologicheskiy-genplan-1127337419.html

https://crimea.ria.ru/20230307/trafik-i-gruzy-skolko-passazhirov-proekhali-po-krymu-na-poezdakh-1127387875.html

https://crimea.ria.ru/20230307/v-kerchi-evakuiruyut-gorodskie-bolnitsy-1127383867.html

https://crimea.ria.ru/20230307/nastuplenie-vsu-na-krym-ekspert-otsenil-realnost-ugrozy-dlya-poluostrova-1127386715.html

https://crimea.ria.ru/20230307/v-sevastopole-zvuki-vzryvov---chto-proiskhodit-1127382278.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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