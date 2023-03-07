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Крымские ликерные вина признаны лучшими в России - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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Крымские ликерные вина признаны лучшими в России
Крымские ликерные вина признаны лучшими в России - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Крымские ликерные вина признаны лучшими в России
Крымские ликерные вина признаны лучшими в России. Об этом по результатам проведенного исследования сообщает Роскачество. РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T15:07
2023-03-07T15:08
роскачество
россия
крым
виноделие в крыму
культура
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Крымские ликерные вина признаны лучшими в России. Об этом по результатам проведенного исследования сообщает Роскачество.В организации уточнили, что сладкие крепленые вина традиционно разделяются на "дамские" и "мужские". К первой категории относят классические мускатные вина, ко второй – портвейн, херес и мадеру."Ежегодно специалисты Роскачества исследуют выборку таких вин с целью выявить лучшие из лучших. Задача нелегкая, ведь в этой категории за высшие показатели качества конкурируют одни из старейших винодельческих предприятий России", – говорится в сообщении.В 2022 году эксперты изучили 20 наименований ликерных крепленых вин пяти торговых марок от производителей Крыма и Таманского полуострова Кубани.Победителями в "дамских" ликерных стали вина крымских производителей, подчеркнули в Роскачестве. Абсолютным лидером признано "Мускатное Фестивальное" урожая 2020 года от производителя "Солнечная Долина".На втором месте ординарное десертное красное "Мускатель Массандра Черный" урожая 2021 года. На третьем – ординарное десертное розовое "Мускатель Массандра Розовый" урожая 2021 года. Замыкает четверку лидеров десертное белое "Мускат Янтарный десертный" урожая 2020 года от завода марочных вин "Коктебель".В категории "мужских" вин победа доставалась портвейнам. Они заняли три места из пяти. Первое занял белый выдержанный "Портвейн Крымский Солнечной Долины" урожая 2015 года. На втором месте оказалось крепленое белое вино "Портвейн" урожая 2021 года от завод марочных вин "Коктебель". На третьем – ординарное крепкое белое вино "Портвейн Белый Алушта" урожая 2021 года.По словам руководителя Роскачества Максима Протасова, крепленые ликерные вина – одна из лучших и наиболее стабильных категорий в российском виноделии."В этом году мы получили уникальный результат. Исследованные образцы показали высокий уровень и соответствуют повышенному стандарту", – подчеркнул Протасов.Российские винодельческий заводы производят более 380 наименований крепленых и ликерных вин. Из них на портвейны приходится 109, на вина мускатных сортов – 98 наименований. В 2022 году в России вина этого типа выпускали всего девять предприятий. В первую очередь это связано с особенностями технологии производства, которая требует высокого уровня мастерства и опыта виноделов.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил перспективы крымского виноделияБез дегустации никак: виноделы о решении готовить сомелье в вузах страныБольше сажать и улучшать вкус: повернется ли Россия к крымским винам?
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роскачество, россия, крым, виноделие в крыму, культура, общество, новости
Крымские ликерные вина признаны лучшими в России

Роскачество: ликерные вина Крыма признаны лучшими в России

15:07 07.03.2023 (обновлено: 15:08 07.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Крымские ликерные вина признаны лучшими в России. Об этом по результатам проведенного исследования сообщает Роскачество.
В организации уточнили, что сладкие крепленые вина традиционно разделяются на "дамские" и "мужские". К первой категории относят классические мускатные вина, ко второй – портвейн, херес и мадеру.
"Ежегодно специалисты Роскачества исследуют выборку таких вин с целью выявить лучшие из лучших. Задача нелегкая, ведь в этой категории за высшие показатели качества конкурируют одни из старейших винодельческих предприятий России", – говорится в сообщении.
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В 2022 году эксперты изучили 20 наименований ликерных крепленых вин пяти торговых марок от производителей Крыма и Таманского полуострова Кубани.
Победителями в "дамских" ликерных стали вина крымских производителей, подчеркнули в Роскачестве. Абсолютным лидером признано "Мускатное Фестивальное" урожая 2020 года от производителя "Солнечная Долина".
На втором месте ординарное десертное красное "Мускатель Массандра Черный" урожая 2021 года. На третьем – ординарное десертное розовое "Мускатель Массандра Розовый" урожая 2021 года. Замыкает четверку лидеров десертное белое "Мускат Янтарный десертный" урожая 2020 года от завода марочных вин "Коктебель".
В категории "мужских" вин победа доставалась портвейнам. Они заняли три места из пяти. Первое занял белый выдержанный "Портвейн Крымский Солнечной Долины" урожая 2015 года. На втором месте оказалось крепленое белое вино "Портвейн" урожая 2021 года от завод марочных вин "Коктебель". На третьем – ординарное крепкое белое вино "Портвейн Белый Алушта" урожая 2021 года.
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По словам руководителя Роскачества Максима Протасова, крепленые ликерные вина – одна из лучших и наиболее стабильных категорий в российском виноделии.
"В этом году мы получили уникальный результат. Исследованные образцы показали высокий уровень и соответствуют повышенному стандарту", – подчеркнул Протасов.
Российские винодельческий заводы производят более 380 наименований крепленых и ликерных вин. Из них на портвейны приходится 109, на вина мускатных сортов – 98 наименований. В 2022 году в России вина этого типа выпускали всего девять предприятий. В первую очередь это связано с особенностями технологии производства, которая требует высокого уровня мастерства и опыта виноделов.
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РоскачествоРоссияКрымВиноделие в КрымуКультураОбществоНовости
 
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