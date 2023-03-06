https://crimea.ria.ru/20230306/rossiyskie-voyska-unichtozhili-voennuyu-tekhniku-iz-ssha-1127372891.html
Российские войска уничтожили военную технику из США
Российские войска уничтожили военную технику из США - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Российские войска уничтожили военную технику из США
Российские силы в Запорожской области и ДНР уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T15:34
2023-03-06T15:34
2023-03-06T15:34
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Российские силы в Запорожской области и ДНР уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Радиолокационные станции производства США AN/TPQ-37 разбиты возле населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, около донецкого села Дачное российскими силами ликвидирован склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ."В районе населенного пункта Троицкое в ДНР уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса БУК-М1. А возле Андреевки – радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - проинформировали в ведомстве.Также за сутки системами противовоздушной обороны перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", уничтожены девять беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции армия России уничтожила 396 самолетов, 217 вертолетов, 3 345 беспилотника, 410 зенитных ракетных комплексов, 8 192 танка и другую боевую и военную технику.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление российских сил и разгром ВСУ под Донецком – сводка МинобороныТандем истребителей и ПВО: сбиты три Ми-8, 12 ракет HIMARS и 11 дроновВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении
https://crimea.ria.ru/20230304/panika-i-otchayanie-ekspert-poyasnil-postavki-zapadom-vooruzheniya-dlya-vsu-1127339462.html
украина
россия
запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, запорожская область, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии
Российские войска уничтожили военную технику из США
Минобороны: армия России в зоне спецоперации разгромила военную технику из США
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Российские силы в Запорожской области и ДНР уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Радиолокационные станции производства США AN/TPQ-37 разбиты возле населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, около донецкого села Дачное российскими силами ликвидирован склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ.
"В районе населенного пункта Троицкое в ДНР уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса БУК-М1. А возле Андреевки – радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - проинформировали в ведомстве.
Также за сутки системами противовоздушной обороны перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", уничтожены девять беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции армия России уничтожила 396 самолетов, 217 вертолетов, 3 345 беспилотника, 410 зенитных ракетных комплексов, 8 192 танка и другую боевую и военную технику.
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