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Какие улицы отремонтируют в Ялте - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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Какие улицы отремонтируют в Ялте
Какие улицы отремонтируют в Ялте - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Какие улицы отремонтируют в Ялте
В Ялте и прилегающих поселках в этом году отремонтируют улицы на общую сумму почти в 420 млн рублей, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T13:45
2023-03-06T13:47
ялта
янина павленко
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Ялте и прилегающих поселках в этом году отремонтируют улицы на общую сумму почти в 420 млн рублей, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Улицы большой ЯлтыПо словам градоначальника, 400 млн рублей из республиканского бюджета направят на ремонт дорог на улицах Коммунаров, Володарского, Севастопольской, Таврической, Строителей и Щербака. В Массандре отремонтируют Симферопольское шоссе, в Алупке - Дворцовое шоссе, в Гурзуфе - улицу 60 лет СССР, в Гаспре - Маратовскую улицу.Она добавила, что далее будут определены еще десять улиц, на ремонт которых дополнительно нужно 350 млн рублей.Дороги в КрымуКак сообщал сайт РИА Новости Крым, в этом году на территории республики отремонтируют 39 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе, проведут ремонт 15 участков автомобильных дорог и 24 искусственных сооружений. По данным Службы автодорог РК, будет отремонтирован ряд участков региональных и межмуниципальных дорог:—Черноморское - Евпатория – Знаменское, протяженность более 16 км;—Веселое – Дубки, протяженность 11,7 км;—Первомайское – Воинка, протяженность 10 км;—Воронки – автодорога Симферополь - Красноперекопск - граница с Украиной, 26 км.Также планируется привести в порядок мосты на автодорогах: Зеленое - Богатырь - Плотинное, Песчаное - Почтовое и Аромат – Многоречье.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начнут масштабные исследования дорог для нового ГенпланаРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проездеСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят
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Новости
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РИА Новости Крым
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ялта, янина павленко, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым
Какие улицы отремонтируют в Ялте

Мэр Павленко: в Ялте отремонтируют улицы за счет республиканского и местного бюджета

13:45 06.03.2023 (обновлено: 13:47 06.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЯлта. Архивное фото
Ялта. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Ялте и прилегающих поселках в этом году отремонтируют улицы на общую сумму почти в 420 млн рублей, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Улицы большой Ялты

По словам градоначальника, 400 млн рублей из республиканского бюджета направят на ремонт дорог на улицах Коммунаров, Володарского, Севастопольской, Таврической, Строителей и Щербака. В Массандре отремонтируют Симферопольское шоссе, в Алупке - Дворцовое шоссе, в Гурзуфе - улицу 60 лет СССР, в Гаспре - Маратовскую улицу.
"Еще 19 миллионов выделяем из муниципального бюджета на точечный ремонт проблемных участков по улицам Кладбищенской, Поликуровской, Чернова, Революции, Светлому тупику, улице Привольной в Алупке и к дворцу Александра III в Массандре", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
Она добавила, что далее будут определены еще десять улиц, на ремонт которых дополнительно нужно 350 млн рублей.

Дороги в Крыму

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в этом году на территории республики отремонтируют 39 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе, проведут ремонт 15 участков автомобильных дорог и 24 искусственных сооружений.
По данным Службы автодорог РК, будет отремонтирован ряд участков региональных и межмуниципальных дорог:
—Черноморское - Евпатория – Знаменское, протяженность более 16 км;
—Веселое – Дубки, протяженность 11,7 км;
—Первомайское – Воинка, протяженность 10 км;
—Воронки – автодорога Симферополь - Красноперекопск - граница с Украиной, 26 км.
Также планируется привести в порядок мосты на автодорогах: Зеленое - Богатырь - Плотинное, Песчаное - Почтовое и Аромат – Многоречье.
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