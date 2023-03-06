https://crimea.ria.ru/20230306/kakie-dorogi-otremontiruyut-v-yalte-1127369810.html

Какие улицы отремонтируют в Ялте

Какие улицы отремонтируют в Ялте - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Какие улицы отремонтируют в Ялте

В Ялте и прилегающих поселках в этом году отремонтируют улицы на общую сумму почти в 420 млн рублей, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T13:45

2023-03-06T13:45

2023-03-06T13:47

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Ялте и прилегающих поселках в этом году отремонтируют улицы на общую сумму почти в 420 млн рублей, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Улицы большой ЯлтыПо словам градоначальника, 400 млн рублей из республиканского бюджета направят на ремонт дорог на улицах Коммунаров, Володарского, Севастопольской, Таврической, Строителей и Щербака. В Массандре отремонтируют Симферопольское шоссе, в Алупке - Дворцовое шоссе, в Гурзуфе - улицу 60 лет СССР, в Гаспре - Маратовскую улицу.Она добавила, что далее будут определены еще десять улиц, на ремонт которых дополнительно нужно 350 млн рублей.Дороги в КрымуКак сообщал сайт РИА Новости Крым, в этом году на территории республики отремонтируют 39 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе, проведут ремонт 15 участков автомобильных дорог и 24 искусственных сооружений. По данным Службы автодорог РК, будет отремонтирован ряд участков региональных и межмуниципальных дорог:—Черноморское - Евпатория – Знаменское, протяженность более 16 км;—Веселое – Дубки, протяженность 11,7 км;—Первомайское – Воинка, протяженность 10 км;—Воронки – автодорога Симферополь - Красноперекопск - граница с Украиной, 26 км.Также планируется привести в порядок мосты на автодорогах: Зеленое - Богатырь - Плотинное, Песчаное - Почтовое и Аромат – Многоречье.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начнут масштабные исследования дорог для нового ГенпланаРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проездеСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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