Вкусно и полезно: врач-диетолог назвала идеальные варианты завтрака
Врач-диетолог Ирина Сухарева: отказываться от завтрака категорически нельзя
08:55 05.03.2023 (обновлено: 09:24 05.03.2023)
© Фото: pixabay.comЗавтрак
© Фото: pixabay.com
СИМФЕРПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Как завтракать правильно в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института "Медакадемия им. Георгиевского" КФУ врач-диетолог Ирина Сухарева.
Почему нельзя отказываться от завтрака
"Именно завтрак активирует работу пищеварительной системы и дает энергию на утренние часы, когда самая активная деятельность", - рассказывает диетолог.
По ее словам, важнейшая привычка завтракать формируется еще в детстве, как и пищевые предпочтения. И если родители не завтракают, то точно также будут вести себя их дети.
"Люди, которых не приучили в детстве завтракать, должны приучить себя к этому самостоятельно, уже во взрослой жизни. Завтрак должен занимать приметно 20-25% от общего рациона, еще 10% рациона приходится на утренние перекусы - это то, что употребляется до 12 часов", - поясняет Сухарева.
Чем категорически нельзя завтракать
Кофе, выпитый на голодный желудок, чреват гастритом, который даст о себе знать после 40 лет. По мнению Сухаревой, отличной альтернативой кофе тем, кто не любит завтракать, может стать некрепкий зеленый чай вприкуску с орешками.
"Не стоит начинать день со сладостей. Многие думают, мол, съел я сладкий батончик, уже позавтракал. Это не правильно, потому что идет быстрый выброс инсулина. От такого быстрого насыщения нет толку: через полчаса человек опять хочет есть", - говорит доктор.
Не рекомендуется завтракать блюдами, в которых много соли и пряностей, "все это раздражает желудок", может вызывать отечность. Нельзя есть на завтрак консервы и блюда с добавлением чеснока, потому что это также может вызвать гастрит. По этой же причине не стоит есть на завтрак апельсины или пить апельсиновый сок.
"Также не стоит начинать день с обильного белкового завтрака. Должно быть сочетание углеводов, белков и жиров. И мы будем говорить "да" медленным углеводам, потому что есть традиции и годами накопленный опыт. Но я категорически против каш быстрого приготовления. Они вызывают выброс инсулина, от них люди быстро поправляются", - говорит Сухарева.
6 декабря 2022, 20:37Какую опасность таят орехи — эксперт
Идеальный завтрак
По мнению Сухаревой, идеальный завтрак – это каши из различных круп, зерновой хлеб и тосты из него, это мюсли, которые заправлены молоком или кефиром, блинчики. А также блинчики, но приготовленные не из пшеничной муки, а из овсяной или гречневой. Это полезнее.
"Овсяная каша хороша на завтрак. Из нее также можно делать пудинги, запеканки, оладьи. И не нужно есть овсянку каждый день, важно чередовать разные виды каш. Кстати, самой неполезной считается манная каша. Но если у вас есть ребенок и ему эта каша нравится, то раз в неделю, можно и манки ему предложить", - считает Сухарева.
То же касается и сосисок: если ребенок их очень любит, то можно покупать детские сосиски, и раз в неделю ребенку предлагать, но в количестве не больше двух штук. Врач также напоминает, что во всем мире сейчас не рекомендуют переработанное мясо.
Вместо бутерброда с колбасой диетолог советует бутерброд с куриной грудкой, индейкой, а также вареной или печеной рыбой, но не соленой.
"Сейчас очень модны на завтрак тосты. Их можно делать с различными видами сыра, с овощами и зеленью. Или же с домашним паштетом. Все это разнообразит питание", - говорит Сухарева.
Тем, кто предпочитает на завтрак творог диетолог советует заправлять его каким-то фруктовым соусом.
"Если ребенок не любить творог, сделайте запеканку или сырники, в которые лучше добавить изюмом, чтобы в организм получил как как белки, так и углеводы", - говорит она.
Яичница на завтрак также имеет место быть.
"Но лучше всего готовить на завтрак яичницу с овощами, сыром, добавлять немного семечек в омлет", - советует Сухарева.
По ее словам, к омлету можно добавить и авокадо, красную рыбу, хотя бы раз в неделю можно себя и побаловать такими вкусными и полезными продуктами.
"И очень важно, чтобы завтрак начинался с теплой пищи, а не горячей или холодной", - уточняет специалист.
19 августа 2022, 20:24Свежие или печеные: диетолог рассказала о пользе яблок
Делайте все красиво
Если человек не хочет есть с утра, то он должен "провоцировать" себя красивой сервировкой.
"Если еда будет красиво подана, то непроизвольно потянется рука ну хоть кусочек чего-то съесть. А завтракать важно, чтобы эффективно работать, и чтобы было хорошее настроение", - считает Сухарева.
Также способствуют аппетиту по утру "ранние ужины", в 16-17 часов, тогда на следующий день, к завтраку, может "проснуться" аппетит.
"Важно помнить, что у людей, которые длительное время не завтракают, в течение дня начинается перераспределение нагрузки, и они начинают увеличивать объемы потребляемой пищи либо на обед, либо на ужин", - резюмирует диетолог.
По ее словам, тем, кто хочет похудеть, то лучше уж отказаться от ужина, чем от завтрака.
Читайте также на РИА Новости Крым