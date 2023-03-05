https://crimea.ria.ru/20230305/vkusno-i-polezno-vrach-dietolog-nazvala-idealnye-varianty-zavtraka-1127352403.html

Вкусно и полезно: врач-диетолог назвала идеальные варианты завтрака

Вкусно и полезно: врач-диетолог назвала идеальные варианты завтрака - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Вкусно и полезно: врач-диетолог назвала идеальные варианты завтрака

Как завтракать правильно в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института "Медакадемия им... РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T08:55

2023-03-05T08:55

2023-03-05T09:24

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СИМФЕРПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Как завтракать правильно в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института "Медакадемия им. Георгиевского" КФУ врач-диетолог Ирина Сухарева.Почему нельзя отказываться от завтрака"Именно завтрак активирует работу пищеварительной системы и дает энергию на утренние часы, когда самая активная деятельность", - рассказывает диетолог.По ее словам, важнейшая привычка завтракать формируется еще в детстве, как и пищевые предпочтения. И если родители не завтракают, то точно также будут вести себя их дети.Чем категорически нельзя завтракать Кофе, выпитый на голодный желудок, чреват гастритом, который даст о себе знать после 40 лет. По мнению Сухаревой, отличной альтернативой кофе тем, кто не любит завтракать, может стать некрепкий зеленый чай вприкуску с орешками.Не рекомендуется завтракать блюдами, в которых много соли и пряностей, "все это раздражает желудок", может вызывать отечность. Нельзя есть на завтрак консервы и блюда с добавлением чеснока, потому что это также может вызвать гастрит. По этой же причине не стоит есть на завтрак апельсины или пить апельсиновый сок."Также не стоит начинать день с обильного белкового завтрака. Должно быть сочетание углеводов, белков и жиров. И мы будем говорить "да" медленным углеводам, потому что есть традиции и годами накопленный опыт. Но я категорически против каш быстрого приготовления. Они вызывают выброс инсулина, от них люди быстро поправляются", - говорит Сухарева.Идеальный завтракПо мнению Сухаревой, идеальный завтрак – это каши из различных круп, зерновой хлеб и тосты из него, это мюсли, которые заправлены молоком или кефиром, блинчики. А также блинчики, но приготовленные не из пшеничной муки, а из овсяной или гречневой. Это полезнее.То же касается и сосисок: если ребенок их очень любит, то можно покупать детские сосиски, и раз в неделю ребенку предлагать, но в количестве не больше двух штук. Врач также напоминает, что во всем мире сейчас не рекомендуют переработанное мясо.Вместо бутерброда с колбасой диетолог советует бутерброд с куриной грудкой, индейкой, а также вареной или печеной рыбой, но не соленой.Тем, кто предпочитает на завтрак творог диетолог советует заправлять его каким-то фруктовым соусом."Если ребенок не любить творог, сделайте запеканку или сырники, в которые лучше добавить изюмом, чтобы в организм получил как как белки, так и углеводы", - говорит она.Яичница на завтрак также имеет место быть."Но лучше всего готовить на завтрак яичницу с овощами, сыром, добавлять немного семечек в омлет", - советует Сухарева. По ее словам, к омлету можно добавить и авокадо, красную рыбу, хотя бы раз в неделю можно себя и побаловать такими вкусными и полезными продуктами.Делайте все красивоЕсли человек не хочет есть с утра, то он должен "провоцировать" себя красивой сервировкой.Также способствуют аппетиту по утру "ранние ужины", в 16-17 часов, тогда на следующий день, к завтраку, может "проснуться" аппетит."Важно помнить, что у людей, которые длительное время не завтракают, в течение дня начинается перераспределение нагрузки, и они начинают увеличивать объемы потребляемой пищи либо на обед, либо на ужин", - резюмирует диетолог. По ее словам, тем, кто хочет похудеть, то лучше уж отказаться от ужина, чем от завтрака. Читайте также на РИА Новости КрымСладкие десерты и лакомства оздоравливают организм — диетологВрач развеяла миф о пользе тростникового сахараЖгучая диета: в чем польза острых приправ

https://crimea.ria.ru/20221206/kakuyu-opasnost-tayat-orekhi--ekspert-1125696423.html

https://crimea.ria.ru/20220819/svezhie-ili-pechenye-dietolog-rasskazala-o-polze-yablok-1124225988.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вкусно и полезно, зож, здоровье, совет эксперта, правильное питание