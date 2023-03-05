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Вкусно и полезно: врач-диетолог назвала идеальные варианты завтрака - РИА Новости Крым, 05.03.2023
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Вкусно и полезно: врач-диетолог назвала идеальные варианты завтрака
Вкусно и полезно: врач-диетолог назвала идеальные варианты завтрака - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Вкусно и полезно: врач-диетолог назвала идеальные варианты завтрака
Как завтракать правильно в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института "Медакадемия им... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T08:55
2023-03-05T09:24
вкусно и полезно
зож
здоровье
совет эксперта
правильное питание
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Как завтракать правильно в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института "Медакадемия им. Георгиевского" КФУ врач-диетолог Ирина Сухарева.Почему нельзя отказываться от завтрака"Именно завтрак активирует работу пищеварительной системы и дает энергию на утренние часы, когда самая активная деятельность", - рассказывает диетолог.По ее словам, важнейшая привычка завтракать формируется еще в детстве, как и пищевые предпочтения. И если родители не завтракают, то точно также будут вести себя их дети.Чем категорически нельзя завтракать Кофе, выпитый на голодный желудок, чреват гастритом, который даст о себе знать после 40 лет. По мнению Сухаревой, отличной альтернативой кофе тем, кто не любит завтракать, может стать некрепкий зеленый чай вприкуску с орешками.Не рекомендуется завтракать блюдами, в которых много соли и пряностей, "все это раздражает желудок", может вызывать отечность. Нельзя есть на завтрак консервы и блюда с добавлением чеснока, потому что это также может вызвать гастрит. По этой же причине не стоит есть на завтрак апельсины или пить апельсиновый сок."Также не стоит начинать день с обильного белкового завтрака. Должно быть сочетание углеводов, белков и жиров. И мы будем говорить "да" медленным углеводам, потому что есть традиции и годами накопленный опыт. Но я категорически против каш быстрого приготовления. Они вызывают выброс инсулина, от них люди быстро поправляются", - говорит Сухарева.Идеальный завтракПо мнению Сухаревой, идеальный завтрак – это каши из различных круп, зерновой хлеб и тосты из него, это мюсли, которые заправлены молоком или кефиром, блинчики. А также блинчики, но приготовленные не из пшеничной муки, а из овсяной или гречневой. Это полезнее.То же касается и сосисок: если ребенок их очень любит, то можно покупать детские сосиски, и раз в неделю ребенку предлагать, но в количестве не больше двух штук. Врач также напоминает, что во всем мире сейчас не рекомендуют переработанное мясо.Вместо бутерброда с колбасой диетолог советует бутерброд с куриной грудкой, индейкой, а также вареной или печеной рыбой, но не соленой.Тем, кто предпочитает на завтрак творог диетолог советует заправлять его каким-то фруктовым соусом."Если ребенок не любить творог, сделайте запеканку или сырники, в которые лучше добавить изюмом, чтобы в организм получил как как белки, так и углеводы", - говорит она.Яичница на завтрак также имеет место быть."Но лучше всего готовить на завтрак яичницу с овощами, сыром, добавлять немного семечек в омлет", - советует Сухарева. По ее словам, к омлету можно добавить и авокадо, красную рыбу, хотя бы раз в неделю можно себя и побаловать такими вкусными и полезными продуктами.Делайте все красивоЕсли человек не хочет есть с утра, то он должен "провоцировать" себя красивой сервировкой.Также способствуют аппетиту по утру "ранние ужины", в 16-17 часов, тогда на следующий день, к завтраку, может "проснуться" аппетит."Важно помнить, что у людей, которые длительное время не завтракают, в течение дня начинается перераспределение нагрузки, и они начинают увеличивать объемы потребляемой пищи либо на обед, либо на ужин", - резюмирует диетолог. По ее словам, тем, кто хочет похудеть, то лучше уж отказаться от ужина, чем от завтрака. Читайте также на РИА Новости КрымСладкие десерты и лакомства оздоравливают организм — диетологВрач развеяла миф о пользе тростникового сахараЖгучая диета: в чем польза острых приправ
https://crimea.ria.ru/20221206/kakuyu-opasnost-tayat-orekhi--ekspert-1125696423.html
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вкусно и полезно, зож, здоровье, совет эксперта, правильное питание
Вкусно и полезно: врач-диетолог назвала идеальные варианты завтрака

Врач-диетолог Ирина Сухарева: отказываться от завтрака категорически нельзя

08:55 05.03.2023 (обновлено: 09:24 05.03.2023)
 
© Фото: pixabay.comЗавтрак
Завтрак
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Как завтракать правильно в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института "Медакадемия им. Георгиевского" КФУ врач-диетолог Ирина Сухарева.

Почему нельзя отказываться от завтрака

"Именно завтрак активирует работу пищеварительной системы и дает энергию на утренние часы, когда самая активная деятельность", - рассказывает диетолог.
По ее словам, важнейшая привычка завтракать формируется еще в детстве, как и пищевые предпочтения. И если родители не завтракают, то точно также будут вести себя их дети.
"Люди, которых не приучили в детстве завтракать, должны приучить себя к этому самостоятельно, уже во взрослой жизни. Завтрак должен занимать приметно 20-25% от общего рациона, еще 10% рациона приходится на утренние перекусы - это то, что употребляется до 12 часов", - поясняет Сухарева.

Чем категорически нельзя завтракать

Кофе, выпитый на голодный желудок, чреват гастритом, который даст о себе знать после 40 лет. По мнению Сухаревой, отличной альтернативой кофе тем, кто не любит завтракать, может стать некрепкий зеленый чай вприкуску с орешками.
"Не стоит начинать день со сладостей. Многие думают, мол, съел я сладкий батончик, уже позавтракал. Это не правильно, потому что идет быстрый выброс инсулина. От такого быстрого насыщения нет толку: через полчаса человек опять хочет есть", - говорит доктор.
Не рекомендуется завтракать блюдами, в которых много соли и пряностей, "все это раздражает желудок", может вызывать отечность. Нельзя есть на завтрак консервы и блюда с добавлением чеснока, потому что это также может вызвать гастрит. По этой же причине не стоит есть на завтрак апельсины или пить апельсиновый сок.
"Также не стоит начинать день с обильного белкового завтрака. Должно быть сочетание углеводов, белков и жиров. И мы будем говорить "да" медленным углеводам, потому что есть традиции и годами накопленный опыт. Но я категорически против каш быстрого приготовления. Они вызывают выброс инсулина, от них люди быстро поправляются", - говорит Сухарева.
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Идеальный завтрак

По мнению Сухаревой, идеальный завтрак – это каши из различных круп, зерновой хлеб и тосты из него, это мюсли, которые заправлены молоком или кефиром, блинчики. А также блинчики, но приготовленные не из пшеничной муки, а из овсяной или гречневой. Это полезнее.
"Овсяная каша хороша на завтрак. Из нее также можно делать пудинги, запеканки, оладьи. И не нужно есть овсянку каждый день, важно чередовать разные виды каш. Кстати, самой неполезной считается манная каша. Но если у вас есть ребенок и ему эта каша нравится, то раз в неделю, можно и манки ему предложить", - считает Сухарева.
То же касается и сосисок: если ребенок их очень любит, то можно покупать детские сосиски, и раз в неделю ребенку предлагать, но в количестве не больше двух штук. Врач также напоминает, что во всем мире сейчас не рекомендуют переработанное мясо.
Вместо бутерброда с колбасой диетолог советует бутерброд с куриной грудкой, индейкой, а также вареной или печеной рыбой, но не соленой.
"Сейчас очень модны на завтрак тосты. Их можно делать с различными видами сыра, с овощами и зеленью. Или же с домашним паштетом. Все это разнообразит питание", - говорит Сухарева.
Тем, кто предпочитает на завтрак творог диетолог советует заправлять его каким-то фруктовым соусом.
"Если ребенок не любить творог, сделайте запеканку или сырники, в которые лучше добавить изюмом, чтобы в организм получил как как белки, так и углеводы", - говорит она.
Яичница на завтрак также имеет место быть.
"Но лучше всего готовить на завтрак яичницу с овощами, сыром, добавлять немного семечек в омлет", - советует Сухарева.
По ее словам, к омлету можно добавить и авокадо, красную рыбу, хотя бы раз в неделю можно себя и побаловать такими вкусными и полезными продуктами.
"И очень важно, чтобы завтрак начинался с теплой пищи, а не горячей или холодной", - уточняет специалист.
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Делайте все красиво

Если человек не хочет есть с утра, то он должен "провоцировать" себя красивой сервировкой.
"Если еда будет красиво подана, то непроизвольно потянется рука ну хоть кусочек чего-то съесть. А завтракать важно, чтобы эффективно работать, и чтобы было хорошее настроение", - считает Сухарева.
Также способствуют аппетиту по утру "ранние ужины", в 16-17 часов, тогда на следующий день, к завтраку, может "проснуться" аппетит.
"Важно помнить, что у людей, которые длительное время не завтракают, в течение дня начинается перераспределение нагрузки, и они начинают увеличивать объемы потребляемой пищи либо на обед, либо на ужин", - резюмирует диетолог.
По ее словам, тем, кто хочет похудеть, то лучше уж отказаться от ужина, чем от завтрака.
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