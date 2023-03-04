https://crimea.ria.ru/20230304/vsu-sbrosili-vzryvchatku-s-bespilotnika-v-donbasse--dvoe-ranenykh-1127343838.html
ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Донбассе – двое раненых
ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Донбассе – двое раненых - РИА Новости Крым, 04.03.2023
ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Донбассе – двое раненых
Два человека пострадали из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Старомихайловке в ДНР. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T11:39
2023-03-04T11:39
2023-03-04T11:41
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
происшествия
донецк
алексей кулемзин
общество
новости
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c10a3d54a36fb11aed888e08536405.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Два человека пострадали из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Старомихайловке в ДНР. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Кроме того, после сброса боеприпаса с дрона в Кировском районе произошло возгорание резервуара для хранения газа на газовой заправочной станции. Пожар оперативно локализован.Врио главы ДНР Денис Пушилин в конце прошлого года обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить регион современными системами ПВО на фоне участившихся обстрелов Донецка и прилегающих населенных пунктов со стороны Украины. После этого Пушилин сообщил, что все соответствующие распоряжения Министерству обороны и Генеральному штабу были направлены.По мнению врио главы ДНР, киевский режим усилил обстрелы Донецка, чтобы показать Западу свою эффективность и продолжить "выпрашивать у него деньги".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке: под завалами могут быть люди40 снарядов за две минуты: украинские войска обстреляли ДонецкХроники спецоперации: ВСУ потеряли 600 боевиков за сутки боев в Донбассе
https://crimea.ria.ru/20230228/rossiyskie-voennye-otbili-ataku-bespilotnikov-vsu-na-kubani-i-v-adygee-1127253054.html
донецкая народная республика (днр)
донецк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a846c69a559909d7a1d785ccf90a16db.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, донецк, алексей кулемзин, общество, новости, всу (вооруженные силы украины), беспилотник, безопасность
ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Донбассе – двое раненых
Мэр Донецка Кулемзин: два человека ранены из-за сброса боеприпаса с украинского дрона
11:39 04.03.2023 (обновлено: 11:41 04.03.2023)