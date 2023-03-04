https://crimea.ria.ru/20230304/vsu-sbrosili-vzryvchatku-s-bespilotnika-v-donbasse--dvoe-ranenykh-1127343838.html

ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Донбассе – двое раненых

ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Донбассе – двое раненых - РИА Новости Крым, 04.03.2023

ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Донбассе – двое раненых

Два человека пострадали из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Старомихайловке в ДНР. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T11:39

2023-03-04T11:39

2023-03-04T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Два человека пострадали из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Старомихайловке в ДНР. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Кроме того, после сброса боеприпаса с дрона в Кировском районе произошло возгорание резервуара для хранения газа на газовой заправочной станции. Пожар оперативно локализован.Врио главы ДНР Денис Пушилин в конце прошлого года обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить регион современными системами ПВО на фоне участившихся обстрелов Донецка и прилегающих населенных пунктов со стороны Украины. После этого Пушилин сообщил, что все соответствующие распоряжения Министерству обороны и Генеральному штабу были направлены.По мнению врио главы ДНР, киевский режим усилил обстрелы Донецка, чтобы показать Западу свою эффективность и продолжить "выпрашивать у него деньги".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке: под завалами могут быть люди40 снарядов за две минуты: украинские войска обстреляли ДонецкХроники спецоперации: ВСУ потеряли 600 боевиков за сутки боев в Донбассе

https://crimea.ria.ru/20230228/rossiyskie-voennye-otbili-ataku-bespilotnikov-vsu-na-kubani-i-v-adygee-1127253054.html

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