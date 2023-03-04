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ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Донбассе – двое раненых - РИА Новости Крым, 04.03.2023
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ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Донбассе – двое раненых
ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Донбассе – двое раненых - РИА Новости Крым, 04.03.2023
ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Донбассе – двое раненых
Два человека пострадали из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Старомихайловке в ДНР. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T11:39
2023-03-04T11:41
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
происшествия
донецк
алексей кулемзин
общество
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Два человека пострадали из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Старомихайловке в ДНР. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Кроме того, после сброса боеприпаса с дрона в Кировском районе произошло возгорание резервуара для хранения газа на газовой заправочной станции. Пожар оперативно локализован.Врио главы ДНР Денис Пушилин в конце прошлого года обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить регион современными системами ПВО на фоне участившихся обстрелов Донецка и прилегающих населенных пунктов со стороны Украины. После этого Пушилин сообщил, что все соответствующие распоряжения Министерству обороны и Генеральному штабу были направлены.По мнению врио главы ДНР, киевский режим усилил обстрелы Донецка, чтобы показать Западу свою эффективность и продолжить "выпрашивать у него деньги".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке: под завалами могут быть люди40 снарядов за две минуты: украинские войска обстреляли ДонецкХроники спецоперации: ВСУ потеряли 600 боевиков за сутки боев в Донбассе
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, донецк, алексей кулемзин, общество, новости, всу (вооруженные силы украины), беспилотник, безопасность
ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Донбассе – двое раненых

Мэр Донецка Кулемзин: два человека ранены из-за сброса боеприпаса с украинского дрона

11:39 04.03.2023 (обновлено: 11:41 04.03.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Два человека пострадали из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Старомихайловке в ДНР. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате сброса боеприпаса с БПЛА в поселке Старомихайловка в здании поселковой администрации пострадали два человека, их анкетные данные уточняются. В самом здании повреждено остекление", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, после сброса боеприпаса с дрона в Кировском районе произошло возгорание резервуара для хранения газа на газовой заправочной станции. Пожар оперативно локализован.
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По мнению врио главы ДНР, киевский режим усилил обстрелы Донецка, чтобы показать Западу свою эффективность и продолжить "выпрашивать у него деньги".
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеПроисшествияДонецкАлексей КулемзинОбществоНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)БеспилотникБезопасность
 
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