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Донецк получит новые системы ПВО на фоне участившихся обстрелов
Донецк получит новые системы ПВО на фоне участившихся обстрелов - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Донецк получит новые системы ПВО на фоне участившихся обстрелов
Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу руководства Донецкой Народной Республики усилить регион современными системами ПВО на фоне усиления... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T13:26
2022-12-28T13:26
2022-12-28T13:26
денис пушилин
владимир путин (политик)
донецкая народная республика (днр)
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новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу руководства Донецкой Народной Республики усилить регион современными системами ПВО на фоне усиления обстрелов Донецка и прилегающих населенных пунктов со стороны Украины. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.20 декабря в Москве Путин провел рабочую встречу Пушилиным. Врио главы республики рассказал о целенаправленных украинских обстрелах населенных пунктов ДНР, из-за которых гибнут мирные жители. Руководитель региона обратился к российскому лидеру с просьбой усилить республику современными системами ПВО.По мнению врио главы ДНР, киевский режим усилил обстрелы Донецка, чтобы показать Западу свою эффективность и продолжить "выпрашивать у него деньги"."Противник не может показать результаты на линии соприкосновения – наши подразделения теснят его и освобождают территории. Поэтому противник пытается показать своей эффективность, создавая сложные условия именно для граждан республики. Из-за этого безо всякой военной целесообразности обстреливаются школы, детсады, больницы, рынки в Донецке", – пояснил он.
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денис пушилин, владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), новости, общество, армия и флот, новые регионы россии
Донецк получит новые системы ПВО на фоне участившихся обстрелов
Пушилин: российское руководство распорядилось поставить в ДНР новые системы ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу руководства Донецкой Народной Республики усилить регион современными системами ПВО на фоне усиления обстрелов Донецка и прилегающих населенных пунктов со стороны Украины. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
20 декабря в Москве Путин провел рабочую встречу Пушилиным. Врио главы республики рассказал о целенаправленных украинских обстрелах населенных пунктов ДНР, из-за которых гибнут мирные жители. Руководитель региона обратился к российскому лидеру с просьбой усилить республику современными системами ПВО.
"Пока наши подразделения отодвигают противника, нам нужно увеличить количество современных систем ПВО, а также усилить контрбатарейную работу. Все соответствующие распоряжения (о передаче систем ПВО республике) Министерству обороны, Генеральному штабу направлены, насколько я вижу, эта работа уже началась. Для нас всех, кто находится в зоне поражения противника, это очень важно", – сказал Пушилин в эфире телеканала "Sputnik на русском".
По мнению врио главы ДНР, киевский режим усилил обстрелы Донецка, чтобы показать Западу свою эффективность и продолжить "выпрашивать у него деньги".
"Противник не может показать результаты на линии соприкосновения – наши подразделения теснят его и освобождают территории. Поэтому противник пытается показать своей эффективность, создавая сложные условия именно для граждан республики. Из-за этого безо всякой военной целесообразности обстреливаются школы, детсады, больницы, рынки в Донецке", – пояснил он.