https://crimea.ria.ru/20221228/donetsk-poluchit-novye-sistemy-pvo-na-fone-uchastivshikhsya-obstrelov-1126169140.html

Донецк получит новые системы ПВО на фоне участившихся обстрелов

Донецк получит новые системы ПВО на фоне участившихся обстрелов - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Донецк получит новые системы ПВО на фоне участившихся обстрелов

Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу руководства Донецкой Народной Республики усилить регион современными системами ПВО на фоне усиления... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T13:26

2022-12-28T13:26

2022-12-28T13:26

денис пушилин

владимир путин (политик)

донецкая народная республика (днр)

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новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу руководства Донецкой Народной Республики усилить регион современными системами ПВО на фоне усиления обстрелов Донецка и прилегающих населенных пунктов со стороны Украины. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.20 декабря в Москве Путин провел рабочую встречу Пушилиным. Врио главы республики рассказал о целенаправленных украинских обстрелах населенных пунктов ДНР, из-за которых гибнут мирные жители. Руководитель региона обратился к российскому лидеру с просьбой усилить республику современными системами ПВО.По мнению врио главы ДНР, киевский режим усилил обстрелы Донецка, чтобы показать Западу свою эффективность и продолжить "выпрашивать у него деньги"."Противник не может показать результаты на линии соприкосновения – наши подразделения теснят его и освобождают территории. Поэтому противник пытается показать своей эффективность, создавая сложные условия именно для граждан республики. Из-за этого безо всякой военной целесообразности обстреливаются школы, детсады, больницы, рынки в Донецке", – пояснил он.

https://crimea.ria.ru/20221228/pushilin-sravnil-boi-za-artemovsk-s-osvobozhdeniem-mariupolya-1126163677.html

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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денис пушилин, владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), новости, общество, армия и флот, новые регионы россии