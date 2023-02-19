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40 снарядов за две минуты: украинские войска обстреляли Донецк
40 снарядов за две минуты: украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости Крым, 19.02.2023
40 снарядов за две минуты: украинские войска обстреляли Донецк
Семь человек получили ранения в результате обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими военными в воскресенье. Об этом сообщил мэр города Алексей... РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T17:38
2023-02-19T17:38
2023-02-19T17:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения в результате обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими военными в воскресенье. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций украинских войск за две минуты из реактивных систем залпового огня было выпущено 40 снарядов "натовского" калибра 155 мм.Как уточнил Кулемзин, один из снарядов попал в кровлю здания детского сада № 294 по ул. 50 лет СССР. В здании выбиты все окна. Также при обстреле повреждены несколько магазинов, остекление многоквартирного дома и троллейбус.Как сообщает РИА Новости, снаряд украинской РСЗО попал в здание прокуратуры в Донецке, "прилеты" зафиксированы также в парковой зоне, в библиотеку, школу и в районе мэрии.В конце декабря врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что попросил президента Путина дать поручения усилить регион современными системами ПВО на фоне усиления обстрелов Донецка и прилегающих населенных пунктов со стороны Украины. По его словам, все соответствующие распоряжения Министерству обороны и Генеральному штабу были направлены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке: под завалами могут быть людиРоссийские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направленииХроники спецоперации: ВСУ потеряли 600 боевиков за сутки боев в Донбассе
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сво, донецкая народная республика (днр), донецк, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, россия
40 снарядов за две минуты: украинские войска обстреляли Донецк
Мэр Донецка Кулемзин: 7 человек ранены в результате обстрела Донецка войсками Украины
17:38 19.02.2023 (обновлено: 17:46 19.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения в результате обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими военными в воскресенье. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации, в результате карательного обстрела Ворошиловского района получили ранения семь человек", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций украинских войск за две минуты из реактивных систем залпового огня было выпущено 40 снарядов "натовского" калибра 155 мм.
Как уточнил Кулемзин, один из снарядов попал в кровлю здания детского сада № 294 по ул. 50 лет СССР. В здании выбиты все окна. Также при обстреле повреждены несколько магазинов, остекление многоквартирного дома и троллейбус.
Как сообщает РИА Новости, снаряд украинской РСЗО попал в здание прокуратуры в Донецке, "прилеты" зафиксированы также в парковой зоне, в библиотеку, школу и в районе мэрии.
В конце декабря врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что попросил президента Путина дать поручения усилить регион современными системами ПВО
на фоне усиления обстрелов Донецка и прилегающих населенных пунктов со стороны Украины. По его словам, все соответствующие распоряжения Министерству обороны и Генеральному штабу были направлены.
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