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Страшное ДТП в Сочи: полицейский погиб в лобовом столкновении с "ГАЗелью" - РИА Новости Крым, 04.03.2023
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Страшное ДТП в Сочи: полицейский погиб в лобовом столкновении с "ГАЗелью"
Страшное ДТП в Сочи: полицейский погиб в лобовом столкновении с "ГАЗелью" - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Страшное ДТП в Сочи: полицейский погиб в лобовом столкновении с "ГАЗелью"
В Сочи при лобовом столкновении с "ГАЗелью" погиб сотрудник городской полиции. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю пишет "Коммерсант". РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T11:57
2023-03-04T11:57
сочи
дтп
краснодарский край
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Сочи при лобовом столкновении с "ГАЗелью" погиб сотрудник городской полиции. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю пишет "Коммерсант".По данным издания, столкновение произошло в ночь на субботу на трассе "Адлер-Красная Поляна". Предварительно установлено, что правоохранитель выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с микроавтобусом. В результате силовик скончался на месте, шесть человек из "ГАЗели" пострадали."Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz SLK двигался в направлении поселка Красная Поляна и выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем "ГАЗель", - уточняет "Коммерсант".В главном управлении МВД по краю подтвердили, что за рулем легкового автомобиля был сотрудник сочинского УВД. Он управлял машиной в нерабочее время и находился в этот момент в гражданской одежде.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткое ДТП с маршруткой на Ставрополье: есть погибшие и раненыеВ Анапе 8-летний мальчик угнал папин фургон и устроил двойное ДТПСемь человек пострадали при столкновении автобусов под Краснодаром
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РИА Новости Крым
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сочи, дтп, краснодарский край, происшествия, общество
Страшное ДТП в Сочи: полицейский погиб в лобовом столкновении с "ГАЗелью"

В Сочи в лобовом столкновении Mercedes с микроавтобусом погиб сотрудник полиции

11:57 04.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина полиции с включенными проблесковыми маячками и машина МЧС
Машина полиции с включенными проблесковыми маячками и машина МЧС - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Сочи при лобовом столкновении с "ГАЗелью" погиб сотрудник городской полиции. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю пишет "Коммерсант".
По данным издания, столкновение произошло в ночь на субботу на трассе "Адлер-Красная Поляна". Предварительно установлено, что правоохранитель выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с микроавтобусом. В результате силовик скончался на месте, шесть человек из "ГАЗели" пострадали.
"Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz SLK двигался в направлении поселка Красная Поляна и выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем "ГАЗель", - уточняет "Коммерсант".
В главном управлении МВД по краю подтвердили, что за рулем легкового автомобиля был сотрудник сочинского УВД. Он управлял машиной в нерабочее время и находился в этот момент в гражданской одежде.
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