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Страшное ДТП в Сочи: полицейский погиб в лобовом столкновении с "ГАЗелью"

Страшное ДТП в Сочи: полицейский погиб в лобовом столкновении с "ГАЗелью" - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Страшное ДТП в Сочи: полицейский погиб в лобовом столкновении с "ГАЗелью"

В Сочи при лобовом столкновении с "ГАЗелью" погиб сотрудник городской полиции. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю пишет "Коммерсант". РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T11:57

2023-03-04T11:57

2023-03-04T11:57

сочи

дтп

краснодарский край

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Сочи при лобовом столкновении с "ГАЗелью" погиб сотрудник городской полиции. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю пишет "Коммерсант".По данным издания, столкновение произошло в ночь на субботу на трассе "Адлер-Красная Поляна". Предварительно установлено, что правоохранитель выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с микроавтобусом. В результате силовик скончался на месте, шесть человек из "ГАЗели" пострадали."Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz SLK двигался в направлении поселка Красная Поляна и выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем "ГАЗель", - уточняет "Коммерсант".В главном управлении МВД по краю подтвердили, что за рулем легкового автомобиля был сотрудник сочинского УВД. Он управлял машиной в нерабочее время и находился в этот момент в гражданской одежде.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткое ДТП с маршруткой на Ставрополье: есть погибшие и раненыеВ Анапе 8-летний мальчик угнал папин фургон и устроил двойное ДТПСемь человек пострадали при столкновении автобусов под Краснодаром

сочи

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, дтп, краснодарский край, происшествия, общество