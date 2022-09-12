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Семь человек пострадали при столкновении автобусов под Краснодаром
Семь человек пострадали при столкновении автобусов под Краснодаром - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Семь человек пострадали при столкновении автобусов под Краснодаром
Пятеро взрослых и двое несовершеннолетних пострадали в результате столкновения двух автобусов на Кубани. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T18:28
2022-09-12T18:28
2022-09-12T18:22
происшествия
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Пятеро взрослых и двое несовершеннолетних пострадали в результате столкновения двух автобусов на Кубани. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.Авария произошла в понедельник, 12 сентября, на Ейском шоссе по дороге в Краснодар."Установлено, что в автобус, следовавший в г. Краснодар, двигаясь по Ейскому шоссе, не обеспечил безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди идущим автобусом, остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом", - говорится в сообщении ведомства.В прокуратуре добавили, что в результате ДТП пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, которые госпитализированы в городские больницы.Ранее семь человек пострадали в столкновении микроавтобуса и легковушки на трассе в Крыму.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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происшествия, кубань
Семь человек пострадали при столкновении автобусов под Краснодаром
Пятеро взрослых и двое детей пострадали в столкновении автобусов на Ейском шоссе
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Пятеро взрослых и двое несовершеннолетних пострадали в результате столкновения двух автобусов на Кубани. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
Авария произошла в понедельник, 12 сентября, на Ейском шоссе по дороге в Краснодар.
"Установлено, что в автобус, следовавший в г. Краснодар, двигаясь по Ейскому шоссе, не обеспечил безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди идущим автобусом, остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом", - говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре добавили, что в результате ДТП пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, которые госпитализированы в городские больницы.