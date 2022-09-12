https://crimea.ria.ru/20220912/sem-chelovek-postradali-pri-stolknovenii-avtobusov-pod-krasnodarom-1124483566.html

Семь человек пострадали при столкновении автобусов под Краснодаром

Семь человек пострадали при столкновении автобусов под Краснодаром - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Семь человек пострадали при столкновении автобусов под Краснодаром

Пятеро взрослых и двое несовершеннолетних пострадали в результате столкновения двух автобусов на Кубани. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T18:28

2022-09-12T18:28

2022-09-12T18:22

происшествия

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Пятеро взрослых и двое несовершеннолетних пострадали в результате столкновения двух автобусов на Кубани. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.Авария произошла в понедельник, 12 сентября, на Ейском шоссе по дороге в Краснодар."Установлено, что в автобус, следовавший в г. Краснодар, двигаясь по Ейскому шоссе, не обеспечил безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди идущим автобусом, остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом", - говорится в сообщении ведомства.В прокуратуре добавили, что в результате ДТП пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, которые госпитализированы в городские больницы.Ранее семь человек пострадали в столкновении микроавтобуса и легковушки на трассе в Крыму.

кубань

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2022

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происшествия, кубань