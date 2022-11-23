https://crimea.ria.ru/20221123/v-anape-8-letniy-malchik-ugnal-papin-furgon-i-ustroil-dvoynoe-dtp-1125505806.html

В Анапе 8-летний мальчик угнал папин фургон и устроил двойное ДТП

В Анапе 8-летний мальчик угнал папин фургон и устроил двойное ДТП - РИА Новости Крым, 23.11.2022

В Анапе 8-летний мальчик угнал папин фургон и устроил двойное ДТП

Малолетний ребенок сел за руль принадлежащего отцу автомобиля Ford Transit, поехал кататься по двору жилого комплекса на Анапском шоссе и попал в ДТП. Об этом... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T09:28

2022-11-23T09:28

2022-11-23T09:28

происшествия

краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Малолетний ребенок сел за руль принадлежащего отцу автомобиля Ford Transit, поехал кататься по двору жилого комплекса на Анапском шоссе и попал в ДТП. Об этом сообщают "Кубанские новости".По данным полиции города, микроавтобусом управлял 8-летний мальчик. Ребенок проник в салон припаркованного фургона и, обнаружив в замке зажигания ключи, завел машину и начал маневрировать по придомовой территории. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил столкновение с двумя припаркованными иномарками.Очевидцем происшествия стал мужчина, который ехал мимо на велосипеде. Увидев, что микроавтобусом управляет ребенок, он сообщил об этом наряду ДПС, находившемуся неподалеку от дома.Прибывшие на место правоохранители обнаружили Ford Transit, ребенок в этот момент сидел на переднем пассажирском сидении. Полицейские разыскали его отца и доставили обоих в отделение по делам несовершеннолетних. В отношении папы составили материалы, которые передадут в городскую административную комиссию для принятия решения.

https://crimea.ria.ru/20221121/massovoe-dtp-v-simferopole-postradali-dvoe-vzroslykh-i-troe-detey-1125463466.html

краснодар

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодар