https://crimea.ria.ru/20230304/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-4-marta-1127349983.html
Главные новости и заявления дня: 4 марта
Главные новости и заявления дня: 4 марта - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Главные новости и заявления дня: 4 марта
Новые землетрясения произошли в Казахстане, Таджикистане, Турции и Новой Зеландии. Пять лет после инцидента с "отравлением" Скрипалей в Солсбери – дело так и не РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T19:56
2023-03-04T19:56
2023-03-04T19:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Новые землетрясения произошли в Казахстане, Таджикистане, Турции и Новой Зеландии. Пять лет после инцидента с "отравлением" Скрипалей в Солсбери – дело так и не расследовано. Армия России в ходе успешного наступления в Донбассе уничтожила 800 солдат ВСУ. Роман Костомаров начал приходить в себя, врачи говорят о положительной динамике.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Землетрясения в нескольких странахНовые землетрясения произошли в субботу в Казахстане, Таджикистане и других странах. Так, около 15:40 подземные толчки зафиксировали в 400 километрах к югу от Алма-Аты. Магнитуда колебаний составила 4,3. Очаг залегал на глубине пять километров.В Таджикистане землетрясение магнитудой 4 произошло в 370 км юго-восточнее Душанбе. А в Азербайджане фиксировались толчки магнитудой 3,1.Кроме того, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о новых толчках в Турции и Новой Зеландии. На востоке Турции магнитуда составила 4,3, в Новой Зеландии – 6,9. Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.Делу Скрипалей 5 лет4 марта исполнилось ровно пять лет после инцидента с "отравлением" Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а результатов расследования так и нет. Эту историю власти Великобритании "использовали для преднамеренного осложнения двусторонних отношений" и в качестве инструмента в своей антироссийской компании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Несмотря на многочисленные обращения российской стороны и призывы к ответственному диалогу, Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования этого происшествия, в результате которого пострадали российские граждане", - говорится в заявлении.Представитель МИД подчеркнула, что российская сторона настаивает на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента. И требует от властей Великобритании исчерпывающей официальной информации, а также выполнения своих международно-правовых обязательств в части предоставления консульского доступа к гражданам России.Костомаров борется за жизньФигурист Роман Костомаров начал приходить в себя, в его состоянии наметилась положительная динамика, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.Также стало известно, что после процедуры очистки крови врачи оценивают состояние Романа Костомарова как стабильное.Успехи армии России в зоне СВОРоссийские силы в ходе успешных наступательных действий за сутки уничтожили около 800 украинских военных и десятки единиц техники. Наибольший урон противнику нанесен на Донецком направлении – подразделения "Южной" группировки войск уничтожили здесь до 490 украинских военных."На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также разбиты один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.Разбиты подразделения ВСУ также на Красно-Лиманском направлении. Потери украинских сил составили до 150 человек. Успешно выполнили боевые задачи группировки российских войск и на других направлениях.Херсонская область усилит защитуМеры защиты от возможных террористических угроз усилят в Херсонской области после теракта в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Будут укреплены внутренние блокпосты и патрули, активизированы мероприятия по выявлению пособников террористов и признаков подготовки терактов. Военные, со своей стороны, усилят контроль линии боевого соприкосновения и прилегающей местности.Сальдо выразил уверенность, что для защиты российских регионов на государственном уровне будут предприняты все необходимые меры, тем не менее "нужно активизироваться и на местах".Очередь на переправе в КрымБолее 200 автомобилей ждут очереди на паромы в Крым на Керченской паромной переправе. Грузовики стоят на парковке в кубанском поселке Ильич, где дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки Краснодарского края выведены в резерв.В субботу переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет. Всего после запуска морского паромного сообщения через пролив в обе стороны перевезены более 96 тысяч пассажиров, 75 тысяч автотранспортных средств и свыше 8,6 тысяч железнодорожных вагонов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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главное за день, россия, крым, новости, новости крыма, сво, безопасность, херсонская область, наступление вс рф в донбассе, новые регионы россии, керченская паромная переправа, роман костомаров, дело скрипалей
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Новые землетрясения произошли в Казахстане, Таджикистане, Турции и Новой Зеландии. Пять лет после инцидента с "отравлением" Скрипалей в Солсбери – дело так и не расследовано. Армия России в ходе успешного наступления в Донбассе уничтожила 800 солдат ВСУ. Роман Костомаров начал приходить в себя, врачи говорят о положительной динамике.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Землетрясения в нескольких странах
Новые землетрясения
произошли в субботу в Казахстане, Таджикистане и других странах. Так, около 15:40 подземные толчки зафиксировали в 400 километрах к югу от Алма-Аты. Магнитуда колебаний составила 4,3. Очаг залегал на глубине пять километров.
В Таджикистане землетрясение магнитудой 4 произошло в 370 км юго-восточнее Душанбе. А в Азербайджане фиксировались толчки магнитудой 3,1.
Кроме того, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о новых толчках в Турции и Новой Зеландии
. На востоке Турции магнитуда составила 4,3, в Новой Зеландии – 6,9. Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
4 марта исполнилось ровно пять лет после инцидента с "отравлением" Сергея и Юлии Скрипаль
в Солсбери, а результатов расследования так и нет. Эту историю власти Великобритании "использовали для преднамеренного осложнения двусторонних отношений" и в качестве инструмента в своей антироссийской компании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Несмотря на многочисленные обращения российской стороны и призывы к ответственному диалогу, Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования этого происшествия, в результате которого пострадали российские граждане", - говорится в заявлении.
Представитель МИД подчеркнула, что российская сторона настаивает на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента. И требует от властей Великобритании исчерпывающей официальной информации, а также выполнения своих международно-правовых обязательств в части предоставления консульского доступа к гражданам России.
Костомаров борется за жизнь
Фигурист Роман Костомаров начал приходить в себя
, в его состоянии наметилась положительная динамика, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
"Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться. До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее", - отметил собеседник агентства.
Также стало известно, что после процедуры очистки крови врачи оценивают состояние Романа Костомарова как стабильное.
Успехи армии России в зоне СВО
Российские силы в ходе успешных наступательных действий
за сутки уничтожили около 800 украинских военных и десятки единиц техники. Наибольший урон противнику нанесен на Донецком направлении – подразделения "Южной" группировки войск уничтожили здесь до 490 украинских военных.
"На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также разбиты один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.
Разбиты подразделения ВСУ также на Красно-Лиманском направлении. Потери украинских сил составили до 150 человек. Успешно выполнили боевые задачи группировки российских войск и на других направлениях.
Херсонская область усилит защиту
Меры защиты от возможных террористических угроз усилят в Херсонской области
после теракта в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Будут укреплены внутренние блокпосты и патрули, активизированы мероприятия по выявлению пособников террористов и признаков подготовки терактов. Военные, со своей стороны, усилят контроль линии боевого соприкосновения и прилегающей местности.
Сальдо выразил уверенность, что для защиты российских регионов на государственном уровне будут предприняты все необходимые меры, тем не менее "нужно активизироваться и на местах".
Очередь на переправе в Крым
Более 200 автомобилей ждут очереди на паромы
в Крым на Керченской паромной переправе. Грузовики стоят на парковке в кубанском поселке Ильич, где дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки Краснодарского края выведены в резерв.
В субботу переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет. Всего после запуска морского паромного сообщения через пролив в обе стороны перевезены более 96 тысяч пассажиров, 75 тысяч автотранспортных средств и свыше 8,6 тысяч железнодорожных вагонов.