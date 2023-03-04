https://crimea.ria.ru/20230304/ekologi-protiv-zastroyschikov-zachem-otelyam-nuzhen-ekologicheskiy-genplan-1127337419.html

Экологи против застройщиков: зачем отелям нужен экологический генплан

Экологи против застройщиков: зачем отелям нужен экологический генплан - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Экологи против застройщиков: зачем отелям нужен экологический генплан

Введение обязательной экологической экспертизы на этапе проектирования новых и реконструкции существующих отелей и санаторно-курортных комплексов – логичный и... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T08:28

2023-03-04T08:28

2023-03-04T08:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Введение обязательной экологической экспертизы на этапе проектирования новых и реконструкции существующих отелей и санаторно-курортных комплексов – логичный и закономерный шаг, считают эксперты. Для Крыма такая инициатива особенно актуальна в силу особенностей экосистемы и биологического разнообразия, уверены ученые. Представители бизнеса, напротив, указывают на избыточность данной меры – отдельная экспертиза, по их мнению, может увеличить стоимость и сроки работ. Как обязательная экоэкспертиза отразится на инвестиционной привлекательности Крыма, какие положительные изменения принесет – в материале РИА Новости Крым.Экологи высказались "за"Инициатива по разработке законопроекта, который сделает обязательным определение степени антропогенной нагрузки и вероятного вреда для экологии от отелей, принадлежит вице-премьеру Виктории Абрамченко. Обсуждение документа началось после того, как правительство РФ разрешило строить объекты туриндустрии в защитных, эксплуатационных и резервных лесах. По мнению Минэкономики РФ, такая мера позволит вывести бизнес из так называемой серой зоны и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.В министерстве экологии Крыма предложенную вице-премьером инициативу поддержали. При этом отметили, что "инвестиционные и проекты в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) анализируются сразу", однако в достаточно ограниченном формате. Их проверяют на предмет наличия сервитутов и охранных зон – особо охраняемых природных территорий (ООПТ), водоохранных или санитарных зон.По словам главного государственного инспектора РК, федеральным законом отдельная экологическая экспертиза не предусмотрена. Она проводится в рамках главгосэкспертизы. Однако итоговых проектных документов для оценки воздействия на окружающую среду министерству не предоставляется.Необходимость введения отдельной экоэкспертизы поддерживают и сотрудники Федерального исследовательского центра Института биологии южных морей (ИнБЮМ). В первую очередь – в силу чрезмерной вовлеченности земель полуострова в хозяйственную деятельность – на уровне 75-80%. Столь высокий показатель требует крайне аккуратного подхода к любому строительству и организации любых видов деятельности, подчеркивают ученые.Вторая, но не менее значимая причина – необходимость сохранить присущее региону и уникальное как для России, так и всего мира сочетание видов растительности, где соседствуют как средиземноморские, так и бореальные – свойственные хвойным лесам умеренной зоны Северного полушария - виды.По словам руководителя лаборатории фиторесурсов федерального исследовательского центра ИнБЮМ, кандидата биологических наук Наталии Мильчаковой, в Крыму сформировалась уникальная экосистема, которая включает не только 194 ООПТ регионального значения, площадью свыше 96 тысяч гектаров, но и леса первой защитной категории, места произрастания краснокнижных можжевельников, фисташки, сосны Палласа и ряда других редких видов.Оползни у моряПо мнению директора Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (ГАУ "КРЦ") Татьяны Гореловой, комплексная оценка воздействия на окружающую среду, помимо других факторов, должна учитывать степень нагрузки на почвы. Эта тема достаточно болезненна для всего побережья полуострова, где в последние годы активизировались почвенные процессы.Собеседница напомнила, что обильные дожди после нескольких засушливых лет не только разбудили так называемые спящие оползни в районе Ялты, но и показали, насколько хрупки постройки против силы стихии. "Именно поэтому специалисты называют оползневые процессы живыми: все стоит, пока не трогаем. Как только начинаем трогать (неаккуратно и безграмотно) – сразу получаем отдачу. Работа на таких участках требует очень грамотного подхода и большой осторожности", – добавила Горелова.Экологическая карта КрымаВ свою очередь директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский уверен, вопрос экологической экспертизы требует гораздо более широкого подхода.Кроме того, комплексная система должна учитывать и некий экономический генеральный план, и в целом генеральные планы развития городов, городских округов и территории полуострова в целом. Такая система должна включать аспекты водоснабжения и водоотведения, подземных и наземных источников воды, горных выработок, расположения промышленных и рекреационных предприятий (действующих и будущих, – ред.), учитывать розы ветров, миграционные пути животных и птиц, транспортные потоки, в том числе туристические. И еще десятки различных факторов. Создание такой модели требует сбора огромных массивов информации и их систематизации, уверен ученый.Но в итоге Крым получит "карту", которая будет отражать взаимное влияние объектов друг на друга, на экологию районов и полуострова в целом. Более того, позволит сформировать некие оптимальные или допустимые границы изменения влияющих на экологию факторов в той или иной части Крыма.Турист на долгосрочную перспективуСобеседник РИА Новости Крым подчеркнул актуальность инициативы правительства. И заверил, что начало работы нельзя откладывать, в том числе в силу требований нацпроекта по развитию внутреннего туризма.Как ранее заявлял министр экономического развития Максим Решетников, к 2030 году необходимо выйти на ежегодный показатель в 140 млн турпоездок по стране. По оценкам ведомства, достичь его можно только при увеличении номерного фонда до 1 млн комнат или на 30–40% . В Крыму для реализации принятого решения по развитию туризма номерной фонд должен быть увеличен на двадцать тысяч номеров до 2025 года.Главная задача сейчас – выполнить показатели нацпроекта, не причинив при этом вреда экологии полуострова. Это возможно при наличии экологического генплана, уверен эксперт.В качестве примера он привел разработку Единой схемы водоснабжения и водоотведения РК. Исследования проводили с 2016 года на протяжении нескольких лет. Но еще в процессе работы разработчики предоставляли данные для планируемых и реализуемых в этот период проектов по водоснабжению и водоотведению.Точно таким же образом эксперт предлагает работать и с экологическим генпланом Крыма. "Должна зачаться глобальная работа, которая позволит выявлять большие или меньшие риски для экологии. Где нужно ограничить строительство, а где – дать рекомендацию стимулировать определенный вид деятельности. При таком подходе полуостров сохранит как туристическую, так и инвестиционную привлекательность и через пять, и через двадцать лет", – резюмировал Копачевский.Бизнес для сильныхМнение представителей бизнеса о необходимости экологической экспертизы разделились. Одни считают, что ее появление "скорее негативно отразится на темпах строительства отелей", поскольку потребует дополнительных временных и финансовых расходов.Вторая точка зрения несколько отличается вектором: появление экспертизы может стать своеобразным барьером для компаний, желающих строить отели в Крыму. Дополнительные требования не позволят развивать на полуострове проекты, не рассчитанные на серьезные и долгосрочные инвестиции. Иными словами – в регионе останется только крупный бизнес, который в состоянии нести такие издержки и имеет достаточную устойчивость для долгосрочных инвестиций.Но чиновники и экологи уверенны: глупо уничтожать уникальный климат и неповторимую красоту природы полуострова в угоду интересам инвесторов, нацеленных исключительно на получение быстрых дивидендов. И появление обязательной экологической экспертизы и экологического генплана позволит эффективно развивать экономику полуострова без нанесения ему вреда.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроектыКогда появится закон об экотуризме в России и что он разрешитИз-за мусора Крым может столкнуться с экологической катастрофой

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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