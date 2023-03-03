Хроника Крымской весны: 3 марта
Крымская весна девять лет назад: Бельбек наш и непризнание киевского режима
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМестная жительница разговаривает с военнослужащим в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелым и тревожным месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 3 марта 2014 года.
- —Президиум крымского парламента выступил с заявлением о ситуации на Украине. Крымские депутаты считают назначение Александра Турчинова и.о. президента нелегитимным и незаконным.
- —Сформирована рабочая группа по проведению крымского референдума.
Агитационные билборды в Симферополе
- —За период 2-3 марта под юрисдикцию властей Крыма перешли более пяти тысяч военнослужащих внутренних войск, Госпогранслужбы и ВСУ.
- —Воинская часть в Бельбеке почти полностью контролируется российскими военными. Украинские солдаты и офицеры сдали орудие и склады, но заняли оборону в административном здании.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПереговоры украинских военнослужащих с представителями самообороны Севастополя на территории военного аэродрома "Бельбек".
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Переговоры украинских военнослужащих с представителями самообороны Севастополя на территории военного аэродрома "Бельбек".
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие на территории военного аэродрома "Бельбек".
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Украинские военнослужащие на территории военного аэродрома "Бельбек".
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие на территории военного аэродрома "Бельбек".
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Украинские военнослужащие на территории военного аэродрома "Бельбек".
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие на територии военного аэродрома "Бельбек".
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Украинские военнослужащие на територии военного аэродрома "Бельбек".
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие на территории военного аэродрома "Бельбек" во время переговоров с представителями самообороны Севастополя.
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Украинские военнослужащие на территории военного аэродрома "Бельбек" во время переговоров с представителями самообороны Севастополя.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредставители самообороны Севастополя во время переговоров с украинскими военнослужащими на территории военного аэродрома "Бельбек".
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Представители самообороны Севастополя во время переговоров с украинскими военнослужащими на территории военного аэродрома "Бельбек".
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Переговоры украинских военнослужащих с представителями самообороны Севастополя на территории военного аэродрома "Бельбек".
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Украинские военнослужащие на территории военного аэродрома "Бельбек".
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Украинские военнослужащие на территории военного аэродрома "Бельбек".
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Украинские военнослужащие на територии военного аэродрома "Бельбек".
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Украинские военнослужащие на территории военного аэродрома "Бельбек" во время переговоров с представителями самообороны Севастополя.
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Представители самообороны Севастополя во время переговоров с украинскими военнослужащими на территории военного аэродрома "Бельбек".
- —Впервые официально объявлено: организация "Хизб-ут Тахрир" является экстремистской и террористической. Заявление прозвучало из уст нового руководителя Службы безопасности Крыма Петра Зимы. До этого радикалы в Крыму чувствовали себя вольготно, расширяли свою сеть, устраивали тренировочные лагеря.
- —Уничтожены системы видеонаблюдения и связи в частях Госпогранслужбы Украины. У украинских пограничников нет возможности получать указания из Киева.
- —Блокирована военная база в селе Перевальное Симферопольского района. В Новоозерном под Евпаторией местные жители участвуют в блокировании украинской военной части.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУкраинские военные на территории военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
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Украинские военные на территории военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий возле военной базы в поселке Перевальное, где заблокирована бригада береговой обороны ВМС Украины.
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Военнослужащий возле военной базы в поселке Перевальное, где заблокирована бригада береговой обороны ВМС Украины.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСвященнослужитель и женщины у ворот военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
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Священнослужитель и женщины у ворот военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие у военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
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Военнослужащие у военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие у военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
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Военнослужащие у военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
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Украинские военные на территории военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
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Военнослужащий возле военной базы в поселке Перевальное, где заблокирована бригада береговой обороны ВМС Украины.
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Священнослужитель и женщины у ворот военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
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Военнослужащие у военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
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Военнослужащие у военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
- —Корабли ЧФ РФ "заперли" в Стрелецкой бухте украинские корабли "Тернополь" и "Славутич". Российский военный катер перекрыл выход из озера Донузлав, где находятся 13 украинских кораблей.
- —Взята под контроль воинская часть на Ай-Петри.
- —Представители народного ополчения дежурят у здания республиканской прокуратуры в Симферополе. На площади Ленина продолжается запись в народное ополчение.
- —В Севастополе закончено формирование дружин народного ополчения, в них числится порядка 500 человек.
23 февраля 2019, 11:27Командир ополчения раскрыл неизвестные факты "Крымской весны"
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