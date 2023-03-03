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Хроника Крымской весны: 3 марта - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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Хроника Крымской весны: 3 марта
Хроника Крымской весны: 3 марта - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Хроника Крымской весны: 3 марта
РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T08:01
2023-03-03T08:01
крымская весна: девять лет вместе
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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелым и тревожным месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 3 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Сдали с удовольствием: жесткое заявление депутата Рады о потере КрымаВ Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
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Наталья Дремова
Наталья Дремова
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, крым, история, общество, политика, безопасность, новости, новости крыма
Хроника Крымской весны: 3 марта

Крымская весна девять лет назад: Бельбек наш и непризнание киевского режима

08:01 03.03.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМестная жительница разговаривает с военнослужащим в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
Местная жительница разговаривает с военнослужащим в селе Перевальное недалеко от Симферополя. - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Наталья Дремова
Все материалы
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелым и тревожным месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 3 марта 2014 года.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны >>
  • Президиум крымского парламента выступил с заявлением о ситуации на Украине. Крымские депутаты считают назначение Александра Турчинова и.о. президента нелегитимным и незаконным.
  • Сформирована рабочая группа по проведению крымского референдума.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкАгитационные билборды в Симферополе
Агитационные билборды в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Агитационные билборды в Симферополе
  • За период 2-3 марта под юрисдикцию властей Крыма перешли более пяти тысяч военнослужащих внутренних войск, Госпогранслужбы и ВСУ.
  • Воинская часть в Бельбеке почти полностью контролируется российскими военными. Украинские солдаты и офицеры сдали орудие и склады, но заняли оборону в административном здании.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПереговоры украинских военнослужащих с представителями самообороны Севастополя на территории военного аэродрома "Бельбек".
Переговоры украинских военных с представителями самообороны Севастополя на территории аэродрома Бельбек
1 из 6
Переговоры украинских военнослужащих с представителями самообороны Севастополя на территории военного аэродрома "Бельбек".
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие на территории военного аэродрома "Бельбек".
Переговоры украинских военных с представителями самообороны Севастополя на территории аэродрома Бельбек
2 из 6
Украинские военнослужащие на территории военного аэродрома "Бельбек".
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие на территории военного аэродрома "Бельбек".
Переговоры украинских военных с представителями самообороны Севастополя на территории аэродрома Бельбек
3 из 6
Украинские военнослужащие на территории военного аэродрома "Бельбек".
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие на територии военного аэродрома "Бельбек".
Переговоры украинских военных с представителями самообороны Севастополя на территории аэродрома Бельбек
4 из 6
Украинские военнослужащие на територии военного аэродрома "Бельбек".
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие на территории военного аэродрома "Бельбек" во время переговоров с представителями самообороны Севастополя.
Переговоры украинских военных с представителями самообороны Севастополя на территории аэродрома Бельбек
5 из 6
Украинские военнослужащие на территории военного аэродрома "Бельбек" во время переговоров с представителями самообороны Севастополя.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредставители самообороны Севастополя во время переговоров с украинскими военнослужащими на территории военного аэродрома "Бельбек".
Переговоры украинских военных с представителями самообороны Севастополя на территории аэродрома Бельбек
6 из 6
Представители самообороны Севастополя во время переговоров с украинскими военнослужащими на территории военного аэродрома "Бельбек".
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 6
Переговоры украинских военнослужащих с представителями самообороны Севастополя на территории военного аэродрома "Бельбек".
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 6
Украинские военнослужащие на территории военного аэродрома "Бельбек".
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 6
Украинские военнослужащие на территории военного аэродрома "Бельбек".
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 6
Украинские военнослужащие на територии военного аэродрома "Бельбек".
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 6
Украинские военнослужащие на территории военного аэродрома "Бельбек" во время переговоров с представителями самообороны Севастополя.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 6
Представители самообороны Севастополя во время переговоров с украинскими военнослужащими на территории военного аэродрома "Бельбек".
© РИА Новости . Валерий Мельников
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  • Впервые официально объявлено: организация "Хизб-ут Тахрир" является экстремистской и террористической. Заявление прозвучало из уст нового руководителя Службы безопасности Крыма Петра Зимы. До этого радикалы в Крыму чувствовали себя вольготно, расширяли свою сеть, устраивали тренировочные лагеря.
  • Уничтожены системы видеонаблюдения и связи в частях Госпогранслужбы Украины. У украинских пограничников нет возможности получать указания из Киева.
  • Блокирована военная база в селе Перевальное Симферопольского района. В Новоозерном под Евпаторией местные жители участвуют в блокировании украинской военной части.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУкраинские военные на территории военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
Украинские военные на территории военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
1 из 5
Украинские военные на территории военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий возле военной базы в поселке Перевальное, где заблокирована бригада береговой обороны ВМС Украины.
Военные в поселке Перевальное под Симферополем
2 из 5
Военнослужащий возле военной базы в поселке Перевальное, где заблокирована бригада береговой обороны ВМС Украины.
© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСвященнослужитель и женщины у ворот военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
Священнослужитель и женщины у ворот военной базы в селе Перевальное
3 из 5
Священнослужитель и женщины у ворот военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие у военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
Военнослужащие у военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
4 из 5
Военнослужащие у военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие у военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
Военнослужащие у военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
5 из 5
Военнослужащие у военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
1 из 5
Украинские военные на территории военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
2 из 5
Военнослужащий возле военной базы в поселке Перевальное, где заблокирована бригада береговой обороны ВМС Украины.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
3 из 5
Священнослужитель и женщины у ворот военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
4 из 5
Военнослужащие у военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
5 из 5
Военнослужащие у военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя.
© РИА Новости . Андрей Стенин
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  • Корабли ЧФ РФ "заперли" в Стрелецкой бухте украинские корабли "Тернополь" и "Славутич". Российский военный катер перекрыл выход из озера Донузлав, где находятся 13 украинских кораблей.
  • Взята под контроль воинская часть на Ай-Петри.
  • Представители народного ополчения дежурят у здания республиканской прокуратуры в Симферополе. На площади Ленина продолжается запись в народное ополчение.
  • В Севастополе закончено формирование дружин народного ополчения, в них числится порядка 500 человек.
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 23.02.2019
23 февраля 2019, 11:27
Командир ополчения раскрыл неизвестные факты "Крымской весны"
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