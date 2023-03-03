https://crimea.ria.ru/20230303/khronika-krymskoy-vesny-3-marta-1127313010.html

Хроника Крымской весны: 3 марта

Хроника Крымской весны: 3 марта - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Хроника Крымской весны: 3 марта

РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T08:01

2023-03-03T08:01

2023-03-03T08:01

крымская весна: девять лет вместе

крымская весна

крым

история

общество

политика

безопасность

новости

новости крыма

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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелым и тревожным месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 3 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны >>Читайте также на РИА Новости Крым:Сдали с удовольствием: жесткое заявление депутата Рады о потере КрымаВ Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"

https://crimea.ria.ru/20190223/1116125093.html

крым

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2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, крым, история, общество, политика, безопасность, новости, новости крыма