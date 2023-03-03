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Какой будет погода в Крыму на выходных
Какой будет погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Какой будет погода в Крыму на выходных
В выходные дни в Крыму воздух прогреется до +11 градусов, однако местами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T18:37
2023-03-03T18:37
2023-03-03T18:37
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму воздух прогреется до +11 градусов, однако местами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В ночь на воскресенье небо очистится от туч и столбики термометров покажут +1…6 градусов. Но в дневные часы снова прогнозируются осадки, местами ливневого характера. Воздух прогреется максимум до +11 градусов. И это соответствует климатической норме для начала марта в Крыму.Следующая неделя начнется с потепления и к середине недели воздух на один день прогреется до +17 градусов. После этого на смену майскому теплу опять придут ливни и понижение температуры воздуха.Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали для Крыма достаточно холодный март и предупредили, что в ночные часы столбики термометров будут колебаться около ноля и местами возможен снег.Читайте также на РИА Новости Крым:Идем на рекорд: в Крым на день заглянет майВ Крыму холодный фронт сменится апрельским тепломКаким будет март в Крыму – прогноз синоптиков
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РИА Новости Крым
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Какой будет погода в Крыму на выходных
ФОБОС: в Крыму в выходные дни потеплеет до +11 градусов и пройдут дожди