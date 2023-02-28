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Симферополь "сковали" 9-балльные пробки

Симферополь "сковали" 9-балльные пробки - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Симферополь "сковали" 9-балльные пробки

Автомобильные заторы образовались на дорогах крымской столицы во вторник утром, онлайн-сервис "Яндекс.Пробки" оценивает дорожную обстановку на девять баллов. РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T08:44

2023-02-28T08:44

2023-02-28T08:45

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Автомобильные заторы образовались на дорогах крымской столицы во вторник утром, онлайн-сервис "Яндекс.Пробки" оценивает дорожную обстановку на девять баллов.Наибольшие заторы образовались на улицах Севастопольская, Русская, Козлова, Воровского, Ленина, Потемкинская, Крымских партизан, Кечкеметской, проспекте Кирова и проспекте Победы. Скорость проезда на этих дорогах минимальная, некоторые участки окрашены в бордовый цвет.Также пробки зафиксированы на Евпаторийском шоссе, Объездной дороге, улицах Толстого, Балаклавской, Киевской, переулке Гренажном. Эти улицы на онлайн-карте обозначены красным.По данным онлайн-ресурса, обстановку осложнили дорожные работы на Объездной и ДТП на Кечкеметской. Водителям стоит учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мостуНа выезде из Симферополя изменится схема движения транспортаКрым получит средства на восстановление дорог после паводков

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симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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