https://crimea.ria.ru/20230227/v-krymu-vesna-prognoz-pogody-na-ponedelnik-1127210019.html

В Крыму весна: прогноз погоды на понедельник

В Крыму весна: прогноз погоды на понедельник - РИА Новости Крым, 26.02.2023

В Крыму весна: прогноз погоды на понедельник

В понедельник в Крыму сохранится теплая погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-27T00:01

2023-02-27T00:01

2023-02-26T20:39

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крымская погода

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крымский гидрометцентр

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится теплая погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +15…+17.В Ялте и Алуште, без осадков. Ночью +8...10, днем до 16 градусов тепла.В Евпатории, Судаке, Феодосии, Керчи тоже переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем до +15 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухдневное штормовое: на Кубани ждут схода лавинВ Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыМарт не будет теплым – прогноз на месяц для Крыма

https://crimea.ria.ru/20230226/idem-na-rekord-v-krym-na-den-zaglyanet-may-1127149833.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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