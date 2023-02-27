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В Крыму весна: прогноз погоды на понедельник - РИА Новости Крым, 26.02.2023
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В Крыму весна: прогноз погоды на понедельник
В Крыму весна: прогноз погоды на понедельник - РИА Новости Крым, 26.02.2023
В Крыму весна: прогноз погоды на понедельник
В понедельник в Крыму сохранится теплая погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-27T00:01
2023-02-26T20:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится теплая погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +15…+17.В Ялте и Алуште, без осадков. Ночью +8...10, днем до 16 градусов тепла.В Евпатории, Судаке, Феодосии, Керчи тоже переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем до +15 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухдневное штормовое: на Кубани ждут схода лавинВ Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыМарт не будет теплым – прогноз на месяц для Крыма
https://crimea.ria.ru/20230226/idem-na-rekord-v-krym-na-den-zaglyanet-may-1127149833.html
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, крымская погода, аварийная посадка самолета москва-симферополь, крымский гидрометцентр, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
В Крыму весна: прогноз погоды на понедельник

Гидрометцентр: в понедельник в Крыму до 18 градусов тепла

00:01 27.02.2023
 
© Dmitry MakeevНабережная Алушты
Набережная Алушты
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится теплая погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Юго-западный ветер ослабеет до 8-13 м/с, местами отдельные порывы до 18м/с. Температура воздуха ночью +7…+12, в горах +1…+6, днем +13…+18, в горах +6…+11", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +16...+18.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +15…+17.
В Ялте и Алуште, без осадков. Ночью +8...10, днем до 16 градусов тепла.
В Евпатории, Судаке, Феодосии, Керчи тоже переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем до +15 градусов.
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Новости КрымаКрымКрымская погодаАварийная посадка самолета Москва-СимферопольКрымский гидрометцентрСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпатория
 
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00:00Какой сегодня праздник: 27 февраля
21:01Главные новости и заявления дня: 26 февраля
20:08Главные новости Крыма: 26 февраля
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17:49Сальдо назвал рецепт от "ждунов"
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