https://crimea.ria.ru/20230227/bolshoe-otklyuchenie-chast-simferopolya-ostanetsya-bez-vody-1127215019.html

Большое отключение: часть Симферополя останется без воды

Большое отключение: часть Симферополя останется без воды - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Большое отключение: часть Симферополя останется без воды

более чем на сутки останется без воды с вечера понедельника. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T10:17

2023-02-27T10:17

2023-02-27T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Часть Симферополя более чем на сутки останется без воды с вечера понедельника. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Где в столице не будет водыПо данным предприятия, отключение произойдет в 22 часа 26 февраля, возобновить подачу обещают в 6 часов утра 28 февраля. Без водоснабжения на этот период останутся улицы Бородина, Глинки, Жени Дерюгиной, Кубанская, Самохвалова, Каспийская, Нижнегорская, Мазанская, Таманская, Афинская, Греческая, Понтийская, Механизаторов, Ягодная, Тесленко, Тепличная, Совхозная, Хачатряна, Федоренко, Луцкого, Войтенко, Заклюки, Стаценко, частично Оленчука и Кечкеметская, Трудовая Пасечная, Сотовая, Счастливая, Огородная, Приусадебная, Межевая, Арабатская, Волочаевская, Лазо, Панфиловцев, Хабаровская, Титова, Сельвинского, Луговая, ЖК"Клевер" и частично проспект Победы.Кроме того, воды не будет в микрорайонах Белое, Белое-2, Белое-3, Белое-4, Белое-5, Хошкельды, в Каменке, Крымской Розе, Сергеевке, Новосергеевке, Загородном, Б. Куна, Луговом, в селах Строгоновке, Айкаван, Ана-Юрт, садовых кооперативах "Садовод", "Дачник", "Юбилейный".Как организуют подвозНа время отключения симферопольцев обещают обеспечить привозной питьевой водой по адресам: проспект Победы, район дома 196 и 212 – с 10.00 до 11.00, район дома 210 – с 11 до 13.00, район дома 209-К – с 10 часов и в течение дня. Улица Ковыльная, 88 – с 13 до 15 часов. Улица Б. Куна, 5, 11, 13 – с 10.00 до 11.00, Б. Куна, 9 – с 11 до 13 часов, Б. Куна, 29, 31 – с 13 до 15.00. Улица Совхозная, 4-А – с 11.00 до 13.00, Бородина, 2 – с 13 до 15.В Каменке воду подвезут с 10 до 11 к школе №42, с 11 до 13 – по адресу Норвежская,16, с 13 до 15 часов – по улице Азатлык, 4.В микрорайоне Крымская Роза машина с привозной водой встанет по улице Суворова, 101 – с 10 до 11 часов, в СНТ "Дачник" подвоз запланирован с 11 до 13, "Садовод" – с 13 до 15, "Юбилейный" – с 15.00 до 17.00.Еще отключения в КрымуКроме того, по данным "Воды Крыма", 26 февраля до 17 часов отключение в селе Партизаны Кировского района.В Судакском регионе в первой половине дня – в селе Дачном, по улицам Садовой, Лесной, Виноградной.В Джанкое до 18 часов без воды улицы Крупской и одноименный переулок, Ватутина, Советская, 1, 3, 5, 15, роддом и детский сад № 5В Алуште до 17.00 – улица Туристов, 30, 32, 34, 36, в Бахчисарайском районе, в первой половине дня – частично села Новенькое и Долинное.Читайте также на РИА Новости Крым:Опреснение воды для Крыма уже неактуально - АксеновВ Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыКиев не сможет лишить Крым воды - Аксенов

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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