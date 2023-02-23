https://crimea.ria.ru/20230223/v-den-zaschitnika-otechestva--v-sevastopole-dadut-salyut-1127165739.html

В День защитника Отечества в Севастополе дадут салют

В День защитника Отечества в Севастополе дадут салют - РИА Новости Крым, 23.02.2023

В День защитника Отечества в Севастополе дадут салют

В Севастополе в День защитника Отечества дадут артиллерийский салют из 30 залпов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T15:00

2023-02-23T15:00

2023-02-23T15:00

крым

севастополь

день защитника отечества

михаил развожаев

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в День защитника Отечества дадут артиллерийский салют из 30 залпов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В это же время в честь Дня защитника Отечества будут произведены артиллерийские салюты в городах-героях Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии.По информации пресс-службы Южного военного округа, залпы будут произведены с интервалом в 30 секунд. Для этого задействуют орудия различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе отметят День защитника ОтечестваПутин поздравил защитников Отечества с праздникомВ Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФ

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крым, севастополь, день защитника отечества, михаил развожаев, общество