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В День защитника Отечества в Севастополе дадут салют
В День защитника Отечества в Севастополе дадут салют - РИА Новости Крым, 23.02.2023
В День защитника Отечества в Севастополе дадут салют
В Севастополе в День защитника Отечества дадут артиллерийский салют из 30 залпов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T15:00
2023-02-23T15:00
2023-02-23T15:00
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в День защитника Отечества дадут артиллерийский салют из 30 залпов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В это же время в честь Дня защитника Отечества будут произведены артиллерийские салюты в городах-героях Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии.По информации пресс-службы Южного военного округа, залпы будут произведены с интервалом в 30 секунд. Для этого задействуют орудия различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе отметят День защитника ОтечестваПутин поздравил защитников Отечества с праздникомВ Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФ
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крым, севастополь, день защитника отечества, михаил развожаев, общество
В День защитника Отечества в Севастополе дадут салют
В Севастополе в День защитника Отечества дадут салют из 30 залпов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в День защитника Отечества дадут артиллерийский салют из 30 залпов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Салют будет произведен тридцатью холостыми залпами. Знаю, сейчас многие опасаются любого звука в городе, поэтому еще раз хочу предупредить заранее. В 21:00 флот отсалютует нашим героям", - написал он в своем Telegram-канале.
В это же время в честь Дня защитника Отечества будут произведены артиллерийские салюты в городах-героях Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии.
По информации
пресс-службы Южного военного округа, залпы будут произведены с интервалом в 30 секунд. Для этого задействуют орудия различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3.
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