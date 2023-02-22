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В Крыму будут военные салюты в честь Дня защитника Отечества

В Крыму будут военные салюты в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости Крым, 22.02.2023

В Крыму будут военные салюты в честь Дня защитника Отечества

Военные в двух городах Крыма дадут праздничные артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества, 23 февраля. Мероприятие анонсировали в пресс-службе Южного РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T19:37

2023-02-22T19:37

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Военные в двух городах Крыма дадут праздничные артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества, 23 февраля. Мероприятие анонсировали в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).Отмечается, что расчеты произведут по 30 залпов с интервалом в 30 секунд.Для этого задействуют орудия различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3.Праздничные залпы прозвучат в девяти городах Юга России, в том числе Севастополе и Керчи.Также военные салюты запустят в Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новороссийске, Каспийске и Новочеркасске, уточнили в ведомстве.Накануне мэрия Москвы сообщила что в День защитника Отечества праздничный салют состоится на 14 площадках столицы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе отметят День защитника Отечества В Крыму потеплеет после праздника: чего ждать от погоды 23 Февраля

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