https://crimea.ria.ru/20230222/rossiyskaya-pvo-sbila-10-bespilotnikov-i-devyat-himars-1127150880.html
Российская ПВО сбила 10 беспилотников и девять HIMARS
Российская ПВО сбила 10 беспилотников и девять HIMARS - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Российская ПВО сбила 10 беспилотников и девять HIMARS
Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили над территорией новых регионов России девять снарядов HIMARS и десять украинских дронов. Об этом... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T14:41
2023-02-22T14:41
2023-02-22T14:41
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
харьковская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/04/1125675660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37fc6ddd105571375aa5b9878cf67ffe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили над территорией новых регионов России девять снарядов HIMARS и десять украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты девять реактивных снарядов HIMARS и уничтожены десять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области, Краснореченское, Рубежное, Пшеничное, Кременная, Червонопоповка, Залиман Луганской Народной Республики, Никольское, Владимировка Донецкой Народной Республики, Токаревка Харьковской области", – говорится в сообщении.Также в ходе контрбатарейной борьбы разбиты две гаубицы "Д-30" на Херсонском направлении и украинские склады с боеприпасами."В районе Антоновки и Чернобаевки в Херсонской области поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад теробороны ВСУ", – уточнили в ведомстве.Кроме того, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 113-ти районах.Ранее в Минобороны сообщили подробности наступления на Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ несут тяжелые потери на Красно-Лиманском и Купянском направленияхВ Шебекино из-за обстрела загорелся торговый центр: есть пострадавшийСколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опрос
https://crimea.ria.ru/20230222/nad-mariupolem-sbili-dva-drona-1127143385.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/04/1125675660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1269c6a2f40c67a526d4a585726b1fe0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, харьковская область, новости
Российская ПВО сбила 10 беспилотников и девять HIMARS
Минобороны: над новыми регионами России сбиты десять беспилотников и девять HIMARS
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили над территорией новых регионов России девять снарядов HIMARS и десять украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты девять реактивных снарядов HIMARS и уничтожены десять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области, Краснореченское, Рубежное, Пшеничное, Кременная, Червонопоповка, Залиман Луганской Народной Республики, Никольское, Владимировка Донецкой Народной Республики, Токаревка Харьковской области", – говорится в сообщении.
Также в ходе контрбатарейной борьбы разбиты две гаубицы "Д-30" на Херсонском направлении и украинские склады с боеприпасами.
"В районе Антоновки и Чернобаевки в Херсонской области поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад теробороны ВСУ", – уточнили в ведомстве.
Кроме того, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 113-ти районах.
Ранее в Минобороны сообщили подробности наступления
на Донецком направлении.
Читайте также на РИА Новости Крым: