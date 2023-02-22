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Российская ПВО сбила 10 беспилотников и девять HIMARS - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Российская ПВО сбила 10 беспилотников и девять HIMARS
Российская ПВО сбила 10 беспилотников и девять HIMARS - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Российская ПВО сбила 10 беспилотников и девять HIMARS
Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили над территорией новых регионов России девять снарядов HIMARS и десять украинских дронов. Об этом... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T14:41
2023-02-22T14:41
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили над территорией новых регионов России девять снарядов HIMARS и десять украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты девять реактивных снарядов HIMARS и уничтожены десять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области, Краснореченское, Рубежное, Пшеничное, Кременная, Червонопоповка, Залиман Луганской Народной Республики, Никольское, Владимировка Донецкой Народной Республики, Токаревка Харьковской области", – говорится в сообщении.Также в ходе контрбатарейной борьбы разбиты две гаубицы "Д-30" на Херсонском направлении и украинские склады с боеприпасами."В районе Антоновки и Чернобаевки в Херсонской области поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад теробороны ВСУ", – уточнили в ведомстве.Кроме того, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 113-ти районах.Ранее в Минобороны сообщили подробности наступления на Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ несут тяжелые потери на Красно-Лиманском и Купянском направленияхВ Шебекино из-за обстрела загорелся торговый центр: есть пострадавшийСколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опрос
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министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, харьковская область, новости
Российская ПВО сбила 10 беспилотников и девять HIMARS

Минобороны: над новыми регионами России сбиты десять беспилотников и девять HIMARS

14:41 22.02.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили над территорией новых регионов России девять снарядов HIMARS и десять украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты девять реактивных снарядов HIMARS и уничтожены десять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области, Краснореченское, Рубежное, Пшеничное, Кременная, Червонопоповка, Залиман Луганской Народной Республики, Никольское, Владимировка Донецкой Народной Республики, Токаревка Харьковской области", – говорится в сообщении.
Также в ходе контрбатарейной борьбы разбиты две гаубицы "Д-30" на Херсонском направлении и украинские склады с боеприпасами.
Морской порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
10:34
Над Мариуполем сбили два дрона
"В районе Антоновки и Чернобаевки в Херсонской области поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад теробороны ВСУ", – уточнили в ведомстве.
Кроме того, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 113-ти районах.
Ранее в Минобороны сообщили подробности наступления на Донецком направлении.
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