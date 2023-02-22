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Как испечь идеальные блины на Масленицу - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230222/kak-ispech-idealnye-bliny-na-maslenitsu-1127054979.html
Как испечь идеальные блины на Масленицу
Как испечь идеальные блины на Масленицу - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Как испечь идеальные блины на Масленицу
Пшеничные, гречневые, кукурузные, ржаные, овсяные, рисовые, сладкие, соленые, пресные, дрожжевые и даже шоколадные: рецептов блинов на Масленицу – великое... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T08:19
2023-02-22T08:19
масленица
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. Пшеничные, гречневые, кукурузные, ржаные, овсяные, рисовые, сладкие, соленые, пресные, дрожжевые и даже шоколадные: рецептов блинов на Масленицу – великое множество. Корреспондент РИА Новости Крым выяснил идеальный рецепт классических пшеничных блинов от бренд-шефа одного из крымских ресторанов.Сковородка или блинницаДля жарки блинов многие хозяйки выбирают проверенные временем чугунные сковородки с толстым дном. Те, кто часто печет блины на большую семью, предпочитают блинницу. Бренд-шеф Марк Чаган советует выбрать большую тефлоновую сковороду с антипригарным покрытием."На такой сковороде можно печь блины с использованием небольшого количества масла", - поясняет он.Секрет от бренд-шефаТесто для блинов можно замешивать на кефире, теплой воде и даже минералке. Мы не будем экспериментировать, и возьмем рецепт на обычном молоке любой жирности.Классические пшеничные блины:На 1 кг теста понадобится:Молоко 800 гСахар 60 гСоль 8 гЯйцо 3 шт.Растительное масло 75 гМука 260 гМуку обязательно нужно просеять. Тесто замешивается венчиком. В сухие ингредиенты постепенно вмешиваются жидкие. Секрет от бренд-шефа: готовое тесто нужно пропустить через сито и перед жаркой поставить на два часа в холодильник."Так тесто лучше выстаивается и клетчатка набухает. Блинчики получаются более эластичными", - поясняет Марк Чаган.Для тех, у кого нет столько времени – можно испечь дрожжевые несладкие блины.Несладкие дрожжевые блины:Мука 500 гМука ржаная 120 гСоль 20 гСолод ржаной 10 гДрожжи 10 гМасло растительное 30 гВода 400 гВсе продукты должны быть комнатной температуры. Дрожжи распустить в теплой воде и замесить тесто. В холодильник его ставить не нужно, можно сразу выпекать.С пылу с жаруМасленица в этом году празднуется с 20 по 26 февраля. За это время есть возможность приготовить самому или попробовать в заведениях огромное разнообразие начинок."Начинять блины можно творогом, яблоками, сырными, яичными, мясными, овощными, рыбными или грибными начинками. Если планируется сладкая начинка, то и в тесто можно добавить немного сахара", - советует Марк Чаган.Блинчики со сладкой начинкой при подаче можно посыпать сахарной пудрой или орехами и предложить мед, варенье или сгущенное молоко. Несладкие – посыпать зеленью и поставить к блюду соус."Исходя из моего опыта, в списке самых популярных начинок для блинов лидирует слабосоленая красная рыба, лососевая или щучья икра и грибы в сливочном соусе", - заключил бренд-шеф.Читайте также на РИА Новости Крым:Что можно и нельзя делать на МасленицуБлины с икрой на Масленицу в этом году обойдутся дорожеМасленичная неделя: как семь дней есть блины и ни разу не повториться
https://crimea.ria.ru/20210312/Kak-prigotovit-beskaloriynye-bliny-na-Maslenitsu---dietolog-1119347618.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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масленица, совет эксперта, вкусно и полезно, общество, крым, мнения
Как испечь идеальные блины на Масленицу

Секрет от шеф-повара: как испечь идеальные блины на Масленицу

08:19 22.02.2023
 
© РИА Новости . Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости . Валерий Титиевский
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Дина Тальникова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Дина Тальникова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. Пшеничные, гречневые, кукурузные, ржаные, овсяные, рисовые, сладкие, соленые, пресные, дрожжевые и даже шоколадные: рецептов блинов на Масленицу – великое множество. Корреспондент РИА Новости Крым выяснил идеальный рецепт классических пшеничных блинов от бренд-шефа одного из крымских ресторанов.

Сковородка или блинница

Для жарки блинов многие хозяйки выбирают проверенные временем чугунные сковородки с толстым дном. Те, кто часто печет блины на большую семью, предпочитают блинницу. Бренд-шеф Марк Чаган советует выбрать большую тефлоновую сковороду с антипригарным покрытием.
"На такой сковороде можно печь блины с использованием небольшого количества масла", - поясняет он.
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Секрет от бренд-шефа

Тесто для блинов можно замешивать на кефире, теплой воде и даже минералке. Мы не будем экспериментировать, и возьмем рецепт на обычном молоке любой жирности.
Классические пшеничные блины:
На 1 кг теста понадобится:
Молоко 800 г
Сахар 60 г
Соль 8 г
Яйцо 3 шт.
Растительное масло 75 г
Мука 260 г
Муку обязательно нужно просеять. Тесто замешивается венчиком. В сухие ингредиенты постепенно вмешиваются жидкие. Секрет от бренд-шефа: готовое тесто нужно пропустить через сито и перед жаркой поставить на два часа в холодильник.
"Так тесто лучше выстаивается и клетчатка набухает. Блинчики получаются более эластичными", - поясняет Марк Чаган.
Для тех, у кого нет столько времени – можно испечь дрожжевые несладкие блины.
Несладкие дрожжевые блины:
Мука 500 г
Мука ржаная 120 г
Соль 20 г
Солод ржаной 10 г
Дрожжи 10 г
Масло растительное 30 г
Вода 400 г
Все продукты должны быть комнатной температуры. Дрожжи распустить в теплой воде и замесить тесто. В холодильник его ставить не нужно, можно сразу выпекать.
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С пылу с жару

Масленица в этом году празднуется с 20 по 26 февраля. За это время есть возможность приготовить самому или попробовать в заведениях огромное разнообразие начинок.
"Начинять блины можно творогом, яблоками, сырными, яичными, мясными, овощными, рыбными или грибными начинками. Если планируется сладкая начинка, то и в тесто можно добавить немного сахара", - советует Марк Чаган.
Блинчики со сладкой начинкой при подаче можно посыпать сахарной пудрой или орехами и предложить мед, варенье или сгущенное молоко. Несладкие – посыпать зеленью и поставить к блюду соус.
"Исходя из моего опыта, в списке самых популярных начинок для блинов лидирует слабосоленая красная рыба, лососевая или щучья икра и грибы в сливочном соусе", - заключил бренд-шеф.
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